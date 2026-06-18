【健康経営の運用負担を軽減】フラクタルワークアウト、施策設計・実行・振り返り支援を提供開始

フラクタルワークアウト株式会社

フラクタルワークアウト株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：高瀬雅弘）は、企業人事、健康経営担当者、コラボヘルス担当者、産業保健担当者向けに、健康経営施策の設計・実行・振り返りを一括して支援する法人向け健康支援を提供開始しました。

本支援では、健康診断結果、従業員アンケート、ストレスチェック、産業保健面談後の課題などを踏まえ、企業ごとの健康課題に応じた施策設計、専門家選定、オンライン・対面での運動プログラム提供、実施後の振り返りまでを一体で支援します。

1. 提供開始の背景

企業における健康経営の取り組みは、健康診断、ストレスチェック、従業員アンケート、健康セミナー、運動イベント、産業保健面談後の支援など、多様な施策へ広がっています。

一方で、実務上は「健康経営の必要性は理解しているが、何から実施すべきか整理できていない」「健康課題は把握しているが、具体的な施策に落とし込めていない」「外部講師や専門家を都度探す負担が大きい」「施策を実施しても、次年度に活かせる振り返りが残らない」といった課題が生じやすい状況があります。

特に、健康経営担当者は、社内会議に上げるための企画整理、対象者設定、実施目的の明確化、専門家選定、見積取得、日程調整、従業員への案内、実施管理、実施後の報告整理まで、多くの実務を担う必要があります。

また、単発セミナーやイベントを都度実施するだけでは、施策ごとのつながりが弱くなりやすく、健康経営全体としての継続性や改善サイクルを作りにくいという課題もあります。

フラクタルワークアウトでは、法人向け健康支援、健康経営支援、メディカルフィットネスの運営を通じて、健康課題の把握後の施策設計、運動支援、実施後の振り返りまでを一気通貫で支援しています。

今回、企業人事・健康経営担当者からの相談ニーズを踏まえ、健康経営の運用負担を軽減するための施策設計・実行・振り返り支援を提供開始します。

2. 支援内容

本支援では、企業の健康課題や実施体制に応じて、健康経営施策の企画段階から実施後の振り返りまでを一括して支援します。

施策ごとに外部講師や専門家を個別に探すのではなく、課題整理、企画、専門家選定、実施、振り返りまでを一括して相談できる点が特徴です。

また、法人向け健康支援サービス「BODY PALETTE」等を活用し、必要に応じて組織単位の健康傾向把握や施策設計にも対応します。

サービス名を前面に出すのではなく、企業人事・健康経営担当者が抱える運用課題の解決を中心に支援します。

・健康経営施策の企画整理支援

・健康診断結果や従業員アンケート後の施策設計

・社内会議や経営層向け説明に必要な施策案の整理

・運動指導、健康セミナー、オンラインプログラム等の専門家選定

・従業員向け案内文面や参加導線の設計

・オンライン運動プログラムの提供

・健康増進施設を活用した対面での運動指導

・産業医、保健師、健康保険組合との連携を前提とした施策相談

・実施後アンケート、参加状況、反応の整理

・次年度の健康経営施策に向けた振り返り支援

3. 想定される活用シーン

本支援は、以下のような課題を持つ企業での活用を想定しています。

企業人事単独での相談だけでなく、健康保険組合、産業医、保健師、健康経営推進者と連携した施策設計にも対応します。

・健康経営施策の企画や運用に時間がかかっている

・健康診断結果や従業員アンケートを施策に活かしきれていない

・社内会議や経営層向けに説明できる施策案を整理したい

・外部講師や専門家を都度探す負担を減らしたい

・従業員が参加しやすい運動施策を設計したい

・健康経営優良法人認定後の改善施策を検討している

・産業医や保健師との面談後に、具体的な施策を用意したい

・単発セミナーではなく、継続的な健康支援施策を検討したい

・実施後の参加状況や反応を次年度施策に活かしたい

4. フラクタルワークアウトが支援できること

フラクタルワークアウトは、法人向け健康支援、健康経営支援、メディカルフィットネスの運営を通じて、企業の健康施策を実行面から支援しています。

健康経営では、施策を実施すること自体が目的ではなく、企業の健康課題に対して、どの施策を、誰に、どの時期に、どのような目的で実施し、実施後に何を振り返るかを整理することが重要です。

フラクタルワークアウトでは、こうした企画・実施・振り返りに関わる実務を一括して支援します。

担当者が個別に専門家を探したり、会議用の企画を一から作成したり、実施管理を単独で担ったりする負担を抑えながら、健康経営施策を実行しやすい状態に整えます。

また、健康増進施設および指定運動療法施設としての施設機能を活かし、法人向けの健康支援と、医師の指示に基づく運動療法の考え方を分けながらも、運動支援に関する専門的な相談が可能な体制を整えています。

5. 期待できる運用上のメリット

健康経営施策の設計・実行・振り返りを外部支援として活用することで、企業にとって以下のような運用上のメリットが期待されます。

単発セミナーを都度積み上げるのではなく、課題整理から実施後の振り返りまでを一括管理できるため、社内工数を抑えながら健康経営施策を継続的に運用しやすくなります。

・健康経営施策の企画整理にかかる負担を軽減しやすくなる

・専門家選定、日程調整、実施管理を一括相談できる

・社内会議や経営層向け説明に必要な施策案を整理しやすくなる

・従業員が参加しやすい運動機会を設計しやすくなる

・健康保険組合と連携したコラボヘルス施策として展開しやすくなる

・単発施策ではなく、次年度施策につながる振り返り材料を残せる

・月額換算で継続的な健康支援施策を検討しやすくなる

6. 導入の流れ

導入にあたっては、企業の既存施策や課題に応じて、以下の流れで支援します。

1. 初回相談

現在の健康経営施策、健康診断結果やアンケートの活用状況、産業保健体制、健康保険組合との連携状況、対象者、実施体制、予算、希望時期を確認します。

2. 課題整理

健康課題、対象者、実施目的、既存施策との接続方法、実施優先度を整理します。

3. 企画設計

社内会議や経営層向け説明に必要な施策案、実施内容、対象者、提供方法、概算費用、実施スケジュールを整理します。

4. 実施準備

専門家選定、案内文面、実施日程、参加導線、社内外の関係者との役割分担を整理します。

5. 実施

従業員、対象部署、対象拠点、対象企業に応じて、運動施策や健康支援プログラムを提供します。

6. 振り返り

実施後の参加状況や反応を踏まえ、次回施策や次年度の健康経営施策に向けた改善点を整理します。

既存施策の一部補完、健康保険組合との共同実施、オンライン施策、対面指導、次年度に向けた継続施策設計など、状況に応じた相談が可能です。

7. ご相談について

フラクタルワークアウトでは、企業の健康経営施策における企画・専門家選定・実施管理・振り返りを一括して支援しています。

「健康経営施策の企画や運用負担を軽減したい」

「社内会議や経営層向けに説明できる施策案を整理したい」

「専門家選定、企画、実施、振り返りまで一括で相談したい」

「従業員向けの運動施策を外部委託したい」

「健康保険組合と連携したコラボヘルス施策として展開したい」

このような課題をお持ちの企業人事、健康経営担当者、コラボヘルス担当者、産業保健担当者、保健師の方は、お気軽にご相談ください。

会社概要

会社名：フラクタルワークアウト株式会社

所在地：東京都渋谷区神宮前1-14-34 原宿神宮の森 4F

代表者：代表取締役 高瀬雅弘

設立：2020年4月1日

資本金：5,000万円

事業内容：

法人向け健康支援・健康経営支援／BODY PALETTE（ボディパレット）の提供

メディカルフィットネス／パーソナルトレーニングジム／パーソナルピラティスの運営

URL：

フラクタルワークアウト公式サイト：https://fractal-workout.com/

BODY PALETTE公式サイト：https://body-palette.com/

加盟・参画・認定等：

PHRサービス事業協会

健康経営アライアンス

がん対策推進企業アクション

スマート・ライフ・プロジェクト

Sport in Life

東京都スポーツ推進企業

健康優良企業“銀の認定”

問い合わせ先

フラクタルワークアウト株式会社

担当：広報／事業開発 水島

Email：contact@fractal-workout.jp