フローレンス、LINEを活用した子育て相談事業「おやこよりそいチャット」をリニューアル

認定NPO法人フローレンス

認定NPO法人フローレンス（東京都千代田区、代表理事：赤坂緑）は、2026年6月より、LINEを活用した子育て相談事業「おやこよりそいチャット」をリニューアルします。

フローレンスの「おやこよりそいチャット」は、LINEを通じて専門の相談員による相談支援や情報提供を行うサービスです。LINEだけでなく対面の支援を組み合わせているのが特徴です。

今回のリニューアルでは、今までのサービスに加え、定期的な食支援や専門の相談員によるオンライン面談を開始します。それにより、より多くの子育て家庭とつながり、継続的な利用を促すことで、伴走型支援の強化を図ります。

「おやこよりそいチャット」の事業概要

2022年より自主事業として開始した「おやこよりそいチャット」は、全国の子育て家庭が対象のLINEを活用した子育て相談事業です。LINEでの相談支援を行い、「いつ・どこにいても（※1）」専門の相談員（デジタルソーシャルワーカー）とつながれる環境を提供します。また利用者は匿名・無料で相談できるため、利用ハードルを下げて個別に育児や暮らしの困りごとを相談できます。

LINEでの相談と対面支援を組み合わせた「ハイブリッドソーシャルワーク」を取り入れているのが特徴です。

※1 相談者による送信は24時間受付。返信は平日9:00-18:00。

ハイブリッドソーシャルワークとは

「おやこよりそいチャット」の事業詳細[表1: https://prtimes.jp/data/corp/28029/table/397_1_ecb04b710148ecff6889242a49afcfee.jpg?v=202606180651 ]

現在の日本の福祉サービスは、行政の窓口での申請など、特定の場所まで行かないと支援を受けられないことが多く、支援を受けることができるようになるまでに数多くの物理的・心理的なハードルが存在しています。

ハイブリッドソーシャルワークとは、デジタルと対面の支援を組み合わせた支援モデルのことです。利用ハードルの低いLINE等のSNSでつながり、ゆるやかに雑談・相談を続けながら、自然な流れで情報提供・支援へつなぎます。プッシュ型の情報提供のほか、必要に応じて対面支援を組み合わせることで、利用者のニーズに沿った支援を切れ目なく継続して行うことができます。

リニューアルの背景と内容

「おやこよりそいチャット」は、従来の対面支援とは異なり、LINEを通じてつながり続けることができる強みがあります。相談できる窓口が手元にあること、また必要なときに気軽に相談できることを認知いただくために、利用者ニーズの高い「食支援」の定期実施や、利用ハードルを下げる目的で今回初めて導入される「オンライン面談」を実施することで利用者との継続的なつながりの強化を図ります。

今回のリニューアルには、具体的に以下のような背景があります。

1）食支援：継続的な支援の必要性

事業を5年続けていく中で、常に支援が必要なのではなく「時に支援が必要になる」ことがわかりました。定期的な食の配送を実施することで本事業と気軽につながり、必要なときに思い出してもらうことを狙いにしています。

「おやこよりそいチャット」の利用者を対象としたアンケート（※2）では、食支援の中でも米のニーズが高かったことから、2か月に1度、抽選で40～60世帯に米5kgの配送を開始します。

※2 2026年5月実施の「おやこよりそいチャット」利用者アンケート（n＝206）より

2）オンライン面談：利用者ニーズ

LINEでの相談、という利用ハードルの低さがある一方で、「相談員と話しながら会話がしたい」という利用者の声（※3）もありました。そこで専門の相談員によるオンライン面談を開始し、テキストコミュニケーションでは図りきれない交流と、相談員の顔の見える安心感を届けます。定期的にオンライン面談の枠を設け、希望した利用者を対象に実施します。

認定NPO法人フローレンスについて

※3 「おやこよりそいチャット」の利用者アンケート（n=206）で、3人に1人が「相談員とオンラインで話してみたいと思ったことがある」と回答。リニューアル内容[表2: https://prtimes.jp/data/corp/28029/table/397_2_1c369f4834bd7774922bd1691edf435f.jpg?v=202606180651 ]

こどもたちのために、日本を変える。フローレンスは日本のこども・子育て領域に関わる課題解決と価値創造に取り組む、国内最大規模の認定NPO法人です。

日本初の共済型・訪問型病児保育事業で2004年に設立し、こどもの虐待、こどもの貧困、障害児家庭の支援不足、親子の孤立の課題を解決するため、多様な保育事業を運営するほか、全国で「こども宅食」「おやこよりそいチャット」「にんしん相談」「赤ちゃん縁組」などの福祉事業と支援活動、政策提言をおこなっています。

▶フローレンスコーポレートサイトURL： https://florence.or.jp/

認定NPO法人フローレンス

本件に関するお問い合わせ

認定NPO法人フローレンス 広報担当：田代

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