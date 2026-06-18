13 中村 功平選手 契約合意(継続)のご報告

株式会社茨城ロボッツ・スポーツエンターテインメント

茨城ロボッツでは、りそなグループB.LEAGUE 2026-27シーズンにおいて、#13 中村 功平選手との選手契約が合意に至りましたので、ご報告いたします。



なお、中村選手は先般お知らせした4月1日(水) 北海道戦での負傷のため、7月1日(水)付けでインジュアリーリストに登録することもあわせてお知らせいたします。

※インジュアリーリストへ登録された選手は、当該登録から30日間再登録することが出来ません。

※再登録については、再登録不可期日以降、クラブの抹消申請により再登録されます。

※インジュアリーリスト公示については Bリーグ公式サイトをご確認ください。

>インジュアリーリストの公示(https://www.bleague.jp/news/injury.html?_ga=2.134898289.120506597.1781510598-432190613.1780994838)

#13 中村 功平 -Kohei Nakamura-

ポジション

PG/SG

身長/体重

181cm/76kg

生年月日

1996年9月16日

出身地

山口県

出身校

中央大学

経歴[表: https://prtimes.jp/data/corp/37407/table/423_1_806342798575c5806ebcb9bf7e08d53f.jpg?v=202606180651 ]

契約期間

2026-27シーズンまで

※2025-26シーズンからの2年契約の2年目となります。

中村 功平選手 コメント

2026-27シーズンも茨城ロボッツでプレーすることになりました。

日頃から支えてくださっているファン・ブースターの皆さま、スポンサーの皆さま、そしてクラブ関係者の皆さまに感謝しています。

まずはリハビリに励み、万全の状態で復帰できるよう努めていきます。

皆さまと共に、素晴らしいシーズンにできるよう頑張ります。

引き続き応援よろしくお願いいたします。

落 慶久GM コメント

中村 功平選手と2026-27シーズンの選手契約(継続)に合意いたしましたことをご報告いたします。

まず初めに、昨シーズン終盤に中村選手が負った半月板損傷のケガについて、現在の回復状況と今シーズンの見通しをブースターの皆さまへ共有させていただきます。

中村選手は現在、復帰に向けて非常に順調なプロセスを歩んでおります。「B.PREMIER(Bプレミア)」のハードスケジュールでも戦い抜ける状態に戻すため、一時的にインジュアリーリストへの登録を行いますが、復帰へのハードルは決して高いものではありません。メディカルチームとパフォーマンスチームによる全力のサポートのもと、中村選手は以前よりもさらにタフで、キレのある身体へとアップデートを遂げ、100%以上の状態でファンの皆さまの前でプレーするため、あと少しだけ準備期間をいただくという前向きなプロセスですので、どうぞご安心ください。



中村選手は、ロボッツのB1昇格初年度からクラブの酸いも甘いも知り、アイデンティティを体現し続けてきた我々の「魂」です。彼の持つ、マッチアップする相手へのハードでタフなディフェンス、そして勝負どころで射抜く3Pシュートをはじめ、早い展開からの得点やオフェンス面でのクリエイト力は、茨城ロボッツに欠かせない、絶対に代えのきかない大きな武器です。

彼が再びアダストリアみとアリーナのコートに立ち、あの鋭いハッスルプレーで会場を大爆発させてくれる日は、もうすぐそこまで来ています。

ファン・ブースターの皆さま、中村功平選手がさらに強くなってコートへ帰ってくるその瞬間を、どうぞ楽しみにお待ちください。今シーズンも、中村選手、そして茨城ロボッツへの熱いサポートをよろしくお願い申し上げます。