【JAF東京】夏休みの自由研究にも役立つ！多摩地域の企業・団体が出展する、小学生向け「おしごと体験イベント」を8/1（土）に開催

一般社団法人 日本自動車連盟

一般社団法人 日本自動車連盟（JAF）東京支部（支部長 加藤和夫）は、多摩信用金庫（理事長 金井雅彦）との共催により、8月1日（土）に多摩信用金庫本店（東京都立川市緑町）にて、小学生とその保護者を対象とした「おしごと体験イベント ハッケン！わくわくRISURUの森」を開催します。

本イベントは、多摩地域で活躍する4つの企業・団体に協力いただき、子どもたちが社会や仕事への興味・関心を育むことを目指します。

イベントへのお申し込みはこちら :https://jaf.link/4e30ZMh

共催の背景

本イベントは、多摩信用金庫と連携して実施するものです。2025年10月にJAF東京支部が主催した「おしごと体験イベント」に多摩信用金庫が出展したことをきっかけに両者の交流が深まり、今回の共催が実現しました。

企画にあたっては、多摩地域とのつながりや特色を活かした学びや体験を提供したいとの思いから、本イベントの開催を企画しました。

イベントの特徴

「事前学習」「体験」「振り返り」の3ステップを通じて、楽しみながら「はたらくこと」への理解を深められることが、本イベントの特徴です。全6種の「おしごと」体験プログラムから、3つご体験いただけます。

※体験プログラムは希望順をお伺いしますが、ご希望に沿えない場合がございます。

＜出展企業一覧＞

・多摩都市モノレール 「駅の遺失物（落とし物）おしごと体験」

・藤栄・大池デザイン 「ほんとうにすべらないお箸体験＆商品デザイン考案ワーク」

・多摩の検索ちゃん 「インフルエンサーのおしごと～YouTubeサムネイル制作～」

・たましん美術館 「学芸員の仕事にちょうせん！！」

・多摩信用金庫 「たましんの窓口のおしごと～お金のプランナー～」

・JAF東京支部 「こどもロードサービス オペレーター＆隊員体験」

イベントの詳細

前回おしごと体験イベントの様子（JAFロードサービス隊員体験）前回おしごと体験イベントの様子（たましんのお仕事体験）

イベント名 おしごと体験イベント ハッケン！わくわくRISURUの森

開催日時 2026年8月1日（土）10時から12時45分

開催場所 多摩信用金庫 本店（東京都立川市緑町3ｰ4）

募集定員 子ども45名 ※応募多数の場合は抽選となります。 ※最少催行：20名

参加条件 小学生のお子様およびその保護者 ※小学校3年生以上推奨

※JAF会員・一般の方問わず、どなたでもお申込みいただけます。

参加費用 無料

申込期間 2026年6月15日（月）から7月15日（水）23時59分まで

申込方法 URLからお申込ください。https://jaf.link/4e30ZMh(https://jaf.link/4e30ZMh)