25 平尾 充庸選手 契約合意(継続)及び現役引退のご報告

株式会社茨城ロボッツ・スポーツエンターテインメント

いつも茨城ロボッツに熱いご声援をいただき、ありがとうございます。



茨城ロボッツでは、りそなグループB.LEAGUE 2026-27シーズンにおいて、#25 平尾 充庸選手との選手契約(短期契約)が合意に至りましたので、ご報告いたします。



また、平尾選手より2026-27シーズンをもって現役を引退することについて意思表明がありました。



平尾選手は、B2時代の2017-18シーズンより茨城ロボッツに所属し、B2からB1、そしてBプレミアへのロボッツの挑戦を牽引してきました。平尾選手のラストイヤーへの決意と覚悟に最後までのご声援をよろしくお願いします。

#25 平尾 充庸 -Atsunobu Hirao-

ポジション

PG

身長/体重

178cm/74kg

生年月日

1989年4月4日

出身地

徳島県

出身校

天理大学

受賞歴

2022-23シーズンベストFT成功率賞

2023-24シーズンベストFT成功率賞

経歴[表: https://prtimes.jp/data/corp/37407/table/424_1_9298d1a5b734d73ced58e9cda898acd0.jpg?v=202606180651 ]

契約期間

2026-27シーズン中の短期契約

平尾 充庸選手 コメント

2026-27シーズンも茨城ロボッツの一員として闘わせていただくことになりました。

昨シーズンは大怪我でチームから長期離脱しなければならない状況になり、とても悔しい想いをしました。「膝が曲がらない」「私生活を送るのがやっと」「元通りに動けないかもしれない」……そんな不安を毎日抱えながらリハビリを送る日々でした。



それでもリハビリを続けていく中で、もう一度茨城ロボッツのユニフォーム、背番号25番を背負ってコートに立ちたい。そんな私の最後のわがままを落GMはじめチーム関係者に受け入れていただき、実現しました。



そして私は、この2026-27シーズンをもって現役を引退します。



長きにわたり茨城ロボッツと平尾充庸を支えてくださったすべての方に感謝しています。引退するその瞬間まで自分らしく元気に明るく、覚悟を決めて全力で頑張りますので、応援よろしくお願いいたします。

落 慶久GM コメント

平尾 充庸選手と、2026-27シーズンの選手契約(継続)に合意いたしましたことをご報告いたします。



昨シーズン序盤に大ケガを負ってからの日々は、想像を絶する孤独と不安との戦いだったことと思います。「元通りに動けないかもしれない」という深い暗闇の中で、彼がどれほどの覚悟でリハビリと向き合い、再び前を向いてくれたか。その不屈の精神に、GMとして、そして一人の人間として、心からの敬意と感謝を表します。



平尾選手から発表がありました通り、彼はこの2026-27シーズンをもちまして、プロバスケットボール選手としての現役生活にピリオドを打つことを決断しました。



その中で彼から告げられた「もう一度茨城ロボッツのユニフォーム、背番号25番を背負ってコートに立ちたい」という言葉を、本人は「最後のわがまま」と表現してくれましたが、クラブは「最高に情熱的で、最も尊い決意表明」であると受け止めました。私たちはこの決意を、最大のリスペクトをもって受け入れ、今回の契約を結びました。



「B.PREMIER(Bプレミア)」の舞台に向かい、多くの新規メンバー、スタッフが加入する「新生」茨城ロボッツが動き出します。この「変化のタイミング」に平尾 充庸という精神的支柱がチームに存在し続け、その背中で、言葉で、今まで我々が積み上げてきた「カルチャー」をチームに注入してくれることは、GMとして非常に心強く思っております。



平尾 充庸の集大成となるシーズンが、いよいよ始まります。

ファン・ブースターの皆さま、スポンサーの皆さま。茨城ロボッツの歴史そのものである平尾選手が、再びアダストリアみとアリーナのコートで輝きを放つその瞬間を、どうぞ一秒たりとも見逃さないでください。彼の「あきらめない姿」に、過去最大の、そして最も熱いご声援をよろしくお願い申し上げます。