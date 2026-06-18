【出展者募集開始】中央区最大級のBtoB交流イベント「中央区ビジネス交流フェア2026」開催決定！

株式会社キャンパスクリエイト

株式会社キャンパスクリエイト（東京都調布市）は、中央区から委託を受け、

区内中小企業等の販路開拓や企業間交流を促進する「中央区ビジネス交流フェア2026」を、

2026年10月22日（木）に日本橋プラザで開催します。

本フェアは、中央区内を中心に事業を展開する中小企業・小規模事業者・スタートアップ等が集まり、展示会、バイヤー商談会、交流プログラム、講演会を通じて、新たな取引・連携・ビジネス機会の創出を目指すイベントです。

このたび、フェア特設サイトを公開し、出展者募集および商談会サプライヤー募集を開始しました。

中央区内外の事業者との出会いを創出するBtoB交流イベント

「中央区ビジネス交流フェア2026」では、ものづくり・伝統、食・暮らし、健康・環境、IT・サービスなど、多様な分野の事業者が出展予定です。

中央区ビジネス交流フェア2025 展示会の様子

出展者は、自社の商品・サービス・技術を展示ブースで紹介できるほか、展示ホール内で実施予定の交流プログラムやPRタイム等を通じて、来場者や他の出展者に向けて自社の強みや協業ニーズを発信できます。

出展者募集について

出展料は無料です。中央区内を中心に事業を展開している中小企業・小規模事業者・スタートアップ等を対象に、最大70社の出展を予定しています。

新たな販路を開拓したい事業者、自社の技術・商材を広くPRしたい事業者、他社との連携や協業の可能性を広げたい事業者の皆さまにご活用いただけます。

出展概要

出展者募集チラシ[表1: https://prtimes.jp/data/corp/31052/table/413_1_5dbd5222568011eb5de99829da70fcea.jpg?v=202606180352 ]

マッチング型バイヤー商談会のサプライヤーも募集

当日は、販路開拓や取扱相談、協業等を希望する区内事業者とバイヤーを事前にマッチングする「バイヤー商談会」も実施予定です。

商談会では、事前に提出された内容をもとにバイヤーとのマッチングを行い、1回30分の個別商談の機会を設けます。展示会に出展する事業者のほか、区内事業者は商談会のみの参加も可能です。

商談会サプライヤー募集概要

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/31052/table/413_2_6a3a277a8280a91f9e63ff6d28e047b0.jpg?v=202606180352 ]

区制施行80周年記念講演会も開催予定

今年度は、区制施行80周年記念事業として、展示会・商談会に加え、これからの経営や事業展開のヒントを得られる講演会も開催予定です。

講演会のテーマは「AI時代に“選ばれる企業”のイノベーション戦略～業種の壁を越え、唯一無二の価値を作る～」。

講師には、早稲田大学大学院経営管理研究科 早稲田大学ビジネススクール教授の入山章栄氏を迎えます。

一般来場者登録および講演会申込は、8月下旬頃より受付開始予定です。

事前サポートも実施

初めて展示会に出展する事業者にも安心して参加いただけるよう、東京都よろず支援拠点による個別経営相談・展示PRアドバイスを受けることができます。

また、展示会・商談会への出展をより効果的な販路開拓につなげるため、出展前の準備、顧客・バイヤーに選ばれる商談のポイント、出展後のフォローアップなどを学べる無料セミナーも開催予定です。

フェア開催概要

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/31052/table/413_3_93307dd4a6b2d635e9e8a5a7f9e837f8.jpg?v=202606180352 ]会場は日本橋プラザ。東京駅八重洲北口から徒歩約4分、日本橋駅B3出口から徒歩約1分

本フェアは、日本橋プラザビルの3階・9階で開催します。

展示会・商談会・交流プログラムは3階、講演会は同じ建物内の9階で開催します。

お問い合わせ先

中央区ビジネス交流フェア2026運営事務局

株式会社キャンパスクリエイト（電気通信大学TLO）

オープンイノベーション推進部

E-mail：chuo-business-fair@campuscreate.com

TEL：042-490-5727