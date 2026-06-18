Moi-meme-Moitie （モワ・メーム・モワティエ）2026 Summer Collection LOOKを公開

株式会社タナクロ

株式会社タナクロ（本社：埼玉県さいたま市、代表取締役社長：田中淳也）が運営するゴシック＆ロリィタブランド「Moi-meme-Moitie（モワ・メーム・モワティエ）」は、2026 Summer CollectionのLOOKを公開いたしました。

今回のLOOK撮影は、ブランドコンセプトである「Elegant Gothic Lolita Aristocrat Vampire Romance」の原点に立ち返り、“ヴァンパイア”をテーマに実施いたしました。アーティスト・翠已（すい）氏との共鳴によって生み出された、妖しく幻想的でありながらも気高い世界観を表現しています。

ぜひ本コレクションを纏い、この夏だけの特別なヴァンパイアスタイルをお楽しみください。

「Rose Garden刺繍」シリーズコレクション

今回のコレクションでは、過去に完売し多くの再販要望が寄せられていた人気アイテム「Rose Garden刺繍ジャンパースカート」「Rose Garden刺繍サンドレス」を再販売いたします。定番カラーに加え、「Black × Red」「Red × White」「Navy × White」の新色も登場し、より幅広いコーディネートをお楽しみいただけます。

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＜商品詳細＞

Rose Garden刺繍ジャンパースカート

カラー：Black × Blue / Black × White / Black × Red / Red × White / Navy × White

サイズ：9号 / 13号

価格：46,200円（税込）

Rose Garden刺繍サンドレス

カラー：Black × Blue / Black × White / Black × Red / Red × White / Navy × White

サイズ：9号 / 13号

価格：49,500円（税込）

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浴衣コレクション

また、Moi-meme-Moitieとしては7年ぶりとなる待望の浴衣コレクションも登場。

ブランドを象徴する青を基調とした新色を展開し、伝統的な和装にブランドならではのゴシックな美意識を融合させました。

さらに浴衣に合わせてお楽しみいただける和の趣を感じさせるヘッドドレスや扇子もラインナップ。夏の装いをより華やかに彩ります。

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＜商品詳細＞

ロワイヤルブルーローズ浴衣SET

カラー：グレーストライプ × 青帯 / ブルーストライプ × 黒帯 ※予約販売商品

価格：35,200円（税込）

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プロデューサーManaのLOOKも公開

今回のLOOKでは、プロデューサーManaの着用ビジュアルも公開。

ブランドの世界観を体現するそのスタイリングにもぜひご注目ください。

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＜商品詳細＞

シフォンシャーリングロングワンピース

※Mana着用

価格：33,000円（税込）

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販売スケジュール

■オンラインサロン先行発売

2026年6月18日（木）18:00 ～ 6月19日（金）10:00

オンラインサロン「Mana様の青薔薇の館」

■一般発売

2026年6月19日（金）18:00～

公式オンラインショップ「WunderWelt Fleur」

＜Moi-meme-Moitie（モワ・メーム・モワティエ）＞

1999年、ヴィジュアル系アーティストMALICE MIZER／Moi dix MoisのギタリストManaによって設立されたゴシックブランド。「Elegant Gothic Lolita」をテーマに、時代や性別を超えた独自の美学を追求し、国内外のファンを魅了し続けている。

■Moi-meme-Moitie オンラインショップ

https://moi-meme-moitie.com/

■YouTube

https://www.youtube.com/channel/UCp24JyPNmvF0jPJoLLX-r2w

■X

https://x.com/moitie_official

■Instagram

https://www.instagram.com/moimememoitie_official/