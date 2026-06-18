東京科学大学の就職活動はどう変わったか？｜株式会社ワークス・ジャパン

株式会社ワークス・ジャパン

産経新聞社と人事コンサルティング会社である株式会社ワークス・ジャパン（本社：東京都千代田区、代表取締役：清水信一郎、以下 ワークス・ジャパン）は、大学生・大学院生を対象とした就職希望先調査を実施しています。本記事では、2025年3月卒業・修了予定者を対象とした「25卒調査」、2026年3月卒業・修了予定者を対象とした「26卒調査」、2027年3月卒業・修了予定者を対象とした「27卒調査」の3か年分のデータを使用しています。

なお、本記事の分析は、各調査データのうち東京科学大学生（旧東京工業大学生）の回答（25卒：60名、26卒：58名、27卒：120名）を対象として集計したものです。

※27卒のサンプル数（120名）は他年度の約2倍であり、単純比較にはご留意ください。

旧帝一工神大別 就活３か年レポート :https://cs.worksreview.jp/l/1020362/2026-05-17/5k3b6

■ 東京科学大学生の就職志向｜3か年調査から見えたポイント

本調査の3か年データから、東京科学大学生の就職志向について以下の3点が確認できます。

・精密・重工・自動車・コンサル系が新たにTOP10へ浮上。年度間の業種構成の入れ替わりが目立ち、特定業種への集中が定着していない。

・志望理由で「業績が安定しているから」が25卒5.0%から27卒41.7%へと上昇する傾向が見られる。25卒・26卒で1位だった「やりたい仕事ができそうだから」は27卒では1.7%へと後退している。

・「業界を絞らず様々な企業を見てみる」が25卒28.3%から27卒48.3%へと上昇傾向にある一方、「社員と会い自分に合う会社かどうかを確かめる」は25卒40.0%から27卒24.2%へと低下する傾向が見られる。

▼産経新聞社×ワークス・ジャパン「27卒学生が選ぶ就職人気企業ランキング」の詳細はこちら

https://worksreview.worksjapan.co.jp/recruitment-activity/2027ranking

■ 東京科学大学生の「就職人気企業ランキング」 3か年の変化

精密・重工・自動車・コンサル・食品系が新たにTOP10へ浮上しています。25卒で商社5社がTOP10を占めたものの26卒では順位を下げ、27卒では返り咲くなど、年度ごとに業種構成が入れ替わる傾向が東京科学大学生の就職動向の特徴として浮かび上がります。

【就職人気企業TOP10】志望順位別加重集計（1位5pt～5位1pt）

ランキングから読み取れる3つのトレンド

１. ソニーグループが3年連続TOP2以内を維持。

ソニーグループは25卒1位（68pt）・26卒2位（32pt）・27卒1位（67pt）と、3か年を通じてTOP2以内を維持し続けています。3年間でTOP10入りが安定した電機・エレクトロニクス系はソニーグループのみであり、同社は東京科学大学生にとって継続して関心を持たれていると考えられます。

２. 総合商社が25卒・27卒でTOP10の多くを占める傾向。26卒では順位が後退し、年度間の変動が目立つ

25卒では三菱商事2位（45pt）・三井物産3位（38pt）・伊藤忠商事4位（35pt）・住友商事5位（26pt）・丸紅7位（18pt）と、TOP10のうち5社を商社が占めました。しかし26卒ではこれら商社各社が順位を下げ、三菱商事8位（19pt）のみがTOP10に残る形となりました。27卒では伊藤忠商事が2位（56pt）・三菱商事が5位（42pt）・三井物産が8位（38pt）と3社がTOP10に返り咲いています。

３. 精密・重工・自動車・コンサル系が27卒TOP10に新規浮上。TOP10の業種構成が多様化

27卒のTOP10には、25卒・26卒では上位にいなかった村田製作所（4位・43pt）・本田技研工業（7位・39pt）・三菱重工業（9位・38pt）・京セラ（10位・38pt）が新規で入っています。野村総合研究所（NRI）も27卒では3位（47pt）へと上昇しており、精密・重工・自動車系とコンサル系が採用競合として新たに意識すべき業種として浮かび上がっています。なお、食品・飲料メーカーのサントリーホールディングスも27卒で6位（42pt）に浮上しており、TOP10の顔ぶれの多様化が27卒の特徴のひとつといえます。

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■ 東京科学大学生の「第1志望の志望理由」3か年の変化

「業績が安定しているから」は25卒5.0%・26卒8.6%から27卒41.7%へと上昇しています。25卒・26卒で1位だった「やりたい仕事ができそうだから」は27卒では1.7%へと後退しており、仕事内容重視から安定性・将来性重視への変化が見られます。

【志望理由 TOP5の変化～第1志望を志望した理由～】

「業績が安定しているから」が3年間で上昇し続けて最多の回答に

「業績が安定しているから」が25卒5.0%・26卒8.6%から27卒41.7%へと上昇し、「将来性があるから」も25卒3.3%・26卒13.8%から27卒25.0%へと上昇しています。

一方「高い技術力を有しているから」は25卒8.3%・26卒12.1%から27卒2.5%へと低下しており、技術・専門性への関心より企業の安定性・将来性を重視する傾向が強まっている可能性があります。

理工系学生が多い東京科学大学においては、25卒・26卒では特定の技術や仕事内容への関心が志望動機に影響していた可能性がありましたが、27卒データでは企業の基盤の堅固さや長期的な成長性を重視する傾向が見受けられます。

■ 東京科学大学生の「就活で意識していること」3か年の変化

「業界を絞らず様々な企業を見てみる」が25卒28.3%から27卒48.3%へと上昇傾向にある一方、「社員と会い自分に合う会社かどうかを確かめる」は25卒40.0%・26卒43.1%から27卒24.2%へと低下する傾向が見られます。業界を広く比較検討しながらも、効率的に進めようとするスタンスへの変化が、東京科学大学生の就職活動の特徴として浮かび上がります。

【意識していることの変化 ～就活で意識していること～】

「業界を絞らず、様々な企業を見てみる」意識の高まり

「業界を絞らず、様々な企業を見てみる」は25卒28.3%から27卒48.3%と上昇傾向が見られ、幅広い企業・業種を比較検討しようとするスタンスが強まっていると考えられます。「就職活動を通して、自分の社会的価値を確認する」も25卒8.3%・26卒12.1%・27卒20.0%と上昇傾向にあります。

一方、「社員と会い、自分に合う会社かどうかを確かめる」は25卒40.0%・26卒43.1%から27卒24.2%へと低下する傾向が見られます。「時間をかけて納得のいく就職活動を行なう」は26卒34.5%をピークに27卒では15.0%へと低下しており、「効率的に就職活動を行なう」は25卒23.3%・26卒10.3%・27卒28.3%と変動しています。

3つの傾向を合わせると、選択範囲を広く持ちながらも、特定企業・対面接触を深追いするよりも効率的に就職活動を進めようとする姿勢の変化が示唆されます。

■ 採用担当者はこのデータをどう採用戦略に活かすべきか？

東京科学大学の志向変化を踏まえると、採用戦略で優先すべき見直しポイントは3つです。

ポイント１.：「業績・将来性」の訴求強化が有効と考えられる

志望理由において「業績が安定しているから」「将来性があるから」の合計が27卒では6割以上を占めています。採用広報における事業の財務健全性・長期成長戦略の可視化が、学生に影響を与えるメッセージになり得ると考えられます。中期経営計画・研究開発投資額・主要事業の売上成長率などを採用サイトや説明会資料に盛り込む工夫が考えられます。

ポイント２.：「幅広い企業比較」を前提にした接触設計を

「業界を絞らず様々な企業を見てみる」が27卒で48.3%と高い割合を占めることから、東京科学大学生は志望業界・職種を広く探索しながら就活を進める傾向があると考えられます。特定職種の採用説明に特化するよりも、異なる職種・部門を横断的に見渡せる合同説明会やオープンカンパニー型のインターンシップが入口として機能しやすい可能性があります。

ポイント３.：専攻・研究と業務の接続を具体的に示すコンテンツを

「就職活動を通して、自分の社会的価値を確認する」の上昇傾向（25卒8.3%→27卒20.0%）は、自身の市場価値や専門性の活かし方を確認したいという動機の高まりを示している可能性があります。理工系学生の専攻・研究内容と実際の業務がどう繋がるかを具体的に提示するコンテンツ（研究領域との接続事例、技術系社員インタビューなど）が有効と考えられます。

■ まとめ：東京科学大学生の就職活動3か年の変化

本記事では、東京科学大学生の就職志望動向について25卒・26卒・27卒の3か年データを分析しました。主な傾向として以下の点が挙げられます。

3か年を通じて共通するのは、「年度間のランキング入れ替わり」です。27卒では電機・精密・重工・自動車系が上位に並ぶという変動の幅は、理工系学生として幅広い業種選択肢を持ちながら就職活動を行う姿勢を反映している可能性があります。

志望理由の面では、27卒では「業績が安定しているから」「将来性があるから」への関心が前面に出てきており、仕事内容から企業基盤の堅固さへと重視軸が変化する傾向が見受けられます。

就職活動の意識面では幅広く比較検討しながら効率的に進めようとするスタンスへの変化が読み取れ、説明会・インターンシップなど入口の接点は多様に設けつつ、関心の高まった学生に対して選考を深めていく段階的な採用設計が有効と考えられます。

※本分析は3か年の一次データを集計したものであり、個々の学生の選択理由や社会的背景との因果関係を示すものではありません。採用戦略の策定にあたっては、本データを参考のひとつとして活用ください。

▼産経新聞社×ワークス・ジャパン「27卒学生が選ぶ就職人気企業ランキング」の詳細はこちら

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■ よくある質問

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Q1. 「業績が安定しているから」「将来性があるから」を重視する学生に対して、採用広報ではどのような伝え方が考えられますか？

A. 本調査では「業績が安定しているから」「将来性があるから」を合わせると27卒の66.7%を占めています。これらの動機に応えるには、「安定しています」という抽象的な主張よりも、営業利益の推移・研究開発投資の規模・中核事業のシェアや成長率といった具体的な数値で裏付ける情報が有効と考えられます。東京科学大学生は理工系のバックグラウンドを持つことから、定量データを示したうえで事業の将来性を説明するアプローチが親和性を持つ可能性があります。

Q2. 東京科学大学生へのアプローチとして、採用担当者が特に意識すべき点はありますか？

A. 3か年のデータから、「業界を絞らず幅広く探索する」傾向と「効率的に就活を進めたい」という意識が同時に見られます。多様な職種・部門を横断して比較できる機会（オープンカンパニー型インターン・職種別説明会など）を設けるとともに、選考プロセスをシンプルに保つことが、最初の接点として機能しやすい可能性があります。

■調査概要

■キャンパスキャリアとは

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キャンパスキャリアは、本選考・インターンシップ選考の就活対策サイトです。内定を獲得した先輩就活生のES、面接やGDの内容、人気企業の採用傾向、インターンシップ参加による本選考優遇情報など、「選考攻略」に役立つ情報を無料でお届けします。また、業界研究や企業検索、選考日程のお知らせなど、さまざまな機能をご利用いただけます。

キャンパスキャリア会員限定特典として、大手上場企業を中心に、採用担当者・OB／OGが登壇する会員限定のオンライン・対面の就活イベントにもご参加いただけます。

■会社概要

社名 株式会社産業経済新聞社

所在地 東京都千代田区大手町1丁目7番2号

ホームページ https://www.sankei.jp/

設立 1955年2月15日

資本金 31億7,219万8,500円

代表者 近藤 哲司

事業内容

・産經新聞、サンケイスポーツ、夕刊フジ、 雑誌「正論」など各種媒体を発行、

・産経ニュースほか各種デジタルサイトの配信、イベント事業 など

社名 株式会社ワークス・ジャパン

所在地 東京都千代田区鍛冶町2丁目2番2号 神田パークプラザ

ホームページ https://www.worksjapan.co.jp/

設立 2010年7月7日

資本金 1億1,250万円

代表者 清水信一郎

事業内容

企業人事部向けコンサルティングとサービス提供

・採用プロモーションの企画・立案、Web、映像、パンフレット等、各種ツールの企画・制作

・採用業務支援システム事業、適性アセスメント事業

・学生就職支援・キャリアデザイン事業 など