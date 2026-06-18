【リーガロイヤルホテル広島】駅バックヤードツアーや非売品グッズが付いた2種の宿泊プランが登場！『アストラムラインコラボレーション夏休み宿泊プラン』を販売

株式会社ロイヤルホテル

リーガロイヤルホテル広島（広島市中区基町 / 総支配人 室敏幸）は、広島高速交通株式会社（広島市安佐南区 / 代表取締役社長 荒神原政司）が運営する新交通システム「アストラムライン」とコラボレーションした体験型宿泊プランを販売いたします。宿泊期間は「アストラムラインの裏側へ 駅バックヤードツアー付運転士なりきりプラン」が2026年7月20日（月・祝）～7月30日（木）まで、「アストラムライン 運転士なりきりプラン」が2026年7月31日（金）～8月31日（月）まで、本日より予約受付を開始いたします。

アストラムライン（イメージ）

「アストラムライン」は、現在営業中の新交通システム路線として日本一の長さを誇り、通勤・通学から観光まで、広島市民の日常の足として親しまれています。当ホテルは沿線に位置し、同じ1994年に開業した企業としてのつながりから、本コラボレーションは2023年にスタート。2025年夏のリニューアル再販を経て、多くのお客様からご好評をいただいています。そして今年の夏、「アストラムライン 運転士なりきりプラン」の第3弾として、二度目三度目の方でもお楽しみいただけるよう、体験価値を高めたプラン内容にリニューアルいたしました。客室は、ツインルーム2室を繋げた55平方メートル の広々とした空間。最大4名様までご宿泊可能なお部屋に、運転台や番線案内板、製造銘板、吊り革のほか、車両の紹介パネルなどを展示し、鉄道ファンの心が熱くなる装飾を施しています。そして、貸出用の制服と制帽を着用し、運行時の前面展望映像（DVDソフト貸出）を見ながら運転台のハンドルを握れば、より一層リアルな運転士気分をご体感いただけます。今回は新たに、駅の裏側に迫る「駅バックヤードツアー」を組み込んだ特別プランをご用意。通常は立ち入ることのできない駅設備の見学や体験を通じて、鉄道の魅力をより深く感じていただける内容となっています。また、運転士なりきりプランには、現在は販売していないアストラムラインの「駅名スタンプキーホルダー」を限定特典としてご用意。ここでしか手に入らない希少なアイテムとして、鉄道ファンの心をくすぐります。

お好きなだけ運転士気分に浸ることができる滞在で、心に残る素敵な夏のひとときをお過ごしください。

1日1組限定『アストラムラインコラボレーション宿泊プラン』概要

１.1日1組限定『アストラムラインの裏側へ 駅バックヤードツアー付運転士なりきりプラン』

【宿泊期間】 2026年7月20日（月・祝）～7月30日（木）

※除外日：2026年7月24日（金）・25日（土）

【客室タイプ・料金】 1泊1室料金（朝食付、税金・サービス料含む、宿泊税別）

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/16682/table/2388_1_b120ec37def1edd7ba62420cd1821d79.jpg?v=202606180651 ]

【プランに含まれるもの】

- なりきり修了証（1室1枚）※後日発送いたします。1枚以上をご要望の方は、事前にお問い合わせください。- アストラムライン公式ノベルティグッズ（1室1セット）- ぬいぐるみ「アストラミちゃん」（1室1セット）- 「アス謎～時空機神アストラファイブ～」（1室1セット）※スマートフォン、乗車券が必要です。プレイ可能時間：アストラムライン運行時間内プレイ所要時間：約5時間（制限時間なし。複数日にまたがって遊ぶこともできます。）- 駅バックヤードツアー（10：00～11：00）［見学内容］・県庁前駅―駅務室内見学（券売機裏等）、非常用通路通過体験 など・新白島駅―放送装置体験、改札窓口での写真撮影 など［集合場所］アストラムライン県庁前駅（北側改札前）（リーガロイヤルホテル広島から徒歩1分）※天候不順やその他の状況により運行に支障が生じた場合には、実施を見送らせていただく場合がございます。※ご参加人数やお子様の年齢に応じて、見学内容を一部調整する場合がございます。※駅バックヤードツアーの未実施の場合の返金、及びその他特典への振替等はいたしかねます。※添い寝のお子様の駅バックヤードツアーの参加に伴い発生する費用は含まれておりません。参加されるお子様分は、チェックイン時に別途お支払いをお願いいたします。- 朝食（和洋ビュッフェ）：1階「ダイニング ルオーレ」

【客室内設備（共通）】

・アストラムライン6000系車両運転台装置を設置

・実際に使用していた番線案内板や車両部品を設置

・運行時の前面展望映像DVDソフトの貸出

［広域公園前駅～本通駅 上下線（各約40分）］

・制服（110 / 120 / 130 / 150 / フリーサイズ）、制帽（51.0～54.0cm）の貸出

【プラン紹介ページ】 https://www.rihga.co.jp/hiroshima/stay/plan/astram-line-202607/

アストラムライン公式キャラクター「アストラミちゃん」ぬいぐるみとなりきり修了証（イメージ）

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

２.1日1組限定『アストラムライン 運転士なりきりプラン』

【宿泊期間】 2026年7月31日（金）～8月31日（月）

【客室タイプ・料金】 1泊1室料金（朝食付、税金・サービス料含む、宿泊税別）

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/16682/table/2388_2_79a43c25aa52bfc044a38ce76f24fa8a.jpg?v=202606180651 ]

【プランに含まれるもの】

- なりきり修了証（1室1枚）※後日発送いたします。1枚以上をご要望の方は、事前にお問い合わせください。- アストラムライン公式ノベルティグッズ（1室1セット）- ぬいぐるみ「アストラミちゃん」（1室1セット）- 「アス謎～時空機神アストラファイブ～」（1室1セット）※スマートフォン、乗車券が必要です。プレイ可能時間：アストラムライン運行時間内プレイ所要時間：約5時間（制限時間なし。複数日にまたがって遊ぶこともできます。）- 駅名スタンプキーホルダー（非売品 / 1室1個）- 朝食（和洋ビュッフェ）：1階「ダイニング ルオーレ」

【プラン紹介ページ】 https://www.rihga.co.jp/hiroshima/stay/plan/astram-line-202608/

※他の特典・割引等は対象外です。 ※7日前よりキャンセル料が発生いたします。

※本プランに、1日乗車券は含まれておりません。 ※写真はイメージです。

運転台（イメージ）

- 広島高速交通株式会社について

広島市の都心部と広島広域公園を結ぶ新交通システム「アストラムライン」を運行している会社です。

1994年の開業以来、市民の生活に密着した公共交通機関として1日平均約6万5千人のお客様にご利用いただいております。

地域に信頼される鉄軌道事業者として、「安全・安心な運行」と「地域・社会の発展」を経営の基本に掲げ、会社の運営にあたっています。

広島高速交通株式会社（概要）

代表者： 代表取締役社長 荒神原政司

本社所在地： 〒731-0143 広島県広島市安佐南区長楽寺2-12-1

［公式サイト］ https://www.astramline.co.jp

- リーガロイヤルホテル広島について

1955年、広島県初のホテルとして開業した新広島ホテルを前身とし、国賓・皇室をはじめ国内外の賓客を迎えてきた格式を誇るホテルです。広島市中心地に位置し、緑に囲まれ、2つの世界遺産（原爆ドーム、宮島）も見渡せる眺望が魅力。歴史に培われたおもてなしで心地よい滞在をお約束します。

＜お客様からのご予約・お問い合わせ先＞

リーガロイヤルホテル広島

TEL：（082）228-5401（予約センター）

HP：https://www.rihga.co.jp/hiroshima

LINEアカウント：https://lin.ee/BN3eFz

Instagram: https://www.instagram.com/rihgaroyalhotelhiroshima