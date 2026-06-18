美容クリニックの経営層の6割弱が、現在の美容医療市場を踏まえた上で、閉院・撤退の可能性を感じている！

株式会社ETANA

美容クリニックコンサル事業を展開する株式会社ETANA（本社：東京都新宿区、代表取締役：中川 鉄矢）は、美容クリニックの経営層（20代～60代の男女）を対象に「美容医療バブル崩壊下における美容クリニック経営実態に関する調査」を実施しました。この調査から、美容クリニックの経営層による市場の競争環境に対する認識や現在の経営課題、今後の持続的な経営に向けた戦略などが明らかになりました。

＜背景＞

近年、SNSの普及や美容意識の高まりを背景に急成長を遂げてきた美容医療市場ですが、足元ではクリニックの乱立による競争激化や価格競争、広告宣伝費の高騰など、急成長の反動とも言える課題が顕在化しています。華やかな成長市場というイメージとは裏腹に、収益構造の悪化や閉院・撤退リスクに直面しているクリニックも少なくありません。しかし、現場で経営判断を行う当事者が、現在の競争環境や価格競争の限界をどのように捉え、今後の事業継続についてどのような危機感を抱いているのか、その実態を示すデータは不足しています。そこで、株式会社ETANAは、美容クリニックの経営層を対象に、「美容医療バブル崩壊下における美容クリニック経営実態に関する調査」を実施しました。

＜調査サマリー＞

・美容クリニックの経営層の約6割が、直近2～3年における美容医療市場の競争環境が「激化している」と捉えている

・美容クリニックの経営層の6割弱が、昨今の美容医療業界における価格競争について「すでに限界に達している」または「限界に近づいている」と捉えている

・現在の自院の経営における最も大きな課題は、「医療機器・薬剤の価格高騰」次いで「人件費・採用コストの上昇」

・美容クリニックの経営層の6割弱が、現在の美容医療市場を踏まえた上で、今後自院の閉院・撤退の可能性を感じている

・美容クリニックの経営層が持続的な経営に向けて優先して取り組むべきと考える戦略のトップ3は、同率1位「収益構造の改善」と「業務効率化・コスト削減」、3位「集客・マーケティングの見直し」

＜調査概要＞

調査期間：2026年6月4日～6月7日

調査方法：インターネット調査

調査対象：美容クリニックの経営層（20代～60代の男女）

調査人数：129名

モニター提供元：RCリサーチデータ

※回答比率は小数点第二位を四捨五入しているため、回答比率の合計は100.0%にならない場合があります。

美容クリニックの経営層の約6割が、直近2～3年における美容医療市場の競争環境が「激化している」と捉えている

まず、「直近2～3年における、美容医療市場の競争環境の変化をどのように捉えているか」を尋ねる設問への回答では、1位が「やや激化している」で34.1%、2位が「非常に激化している」で24.0%、3位が「変わらない」で18.6%という結果になりました。1位と2位の各回答の比率を合計すると58.1%となり、この結果から、美容クリニックの経営層の約6割が、直近2～3年における美容医療市場の競争環境が「激化している」と捉えていることが判明しました。

美容クリニックの経営層の6割弱が、昨今の美容医療業界における価格競争について「すでに限界に達している」または「限界に近づいている」と捉えている

次に、「昨今の美容医療業界における価格競争について、どのように捉えているか」を尋ねる設問への回答では、1位が「限界に近づいている」で35.7%、2位が「まだ継続する可能性がある」で34.1%、3位が「すでに限界に達している」で20.9%という結果になりました。1位と3位の各回答の比率を合計すると56.6%となり、この結果から、美容クリニックの経営層の6割弱が、昨今の美容医療業界における価格競争は「すでに限界に達している」または「限界に近づいている」と捉えていることがわかりました。

現在の自院の経営における最も大きな課題は、「医療機器・薬剤の価格高騰」次いで「人件費・採用コストの上昇」

続いて、「現在の自院の経営における最も大きな課題は何か」を尋ねる設問への回答では、1位が「医療機器・薬剤の価格高騰」で32.6%、2位が「人件費・採用コストの上昇」で20.9%、3位が「新規患者の獲得難易度の上昇」で16.3%という結果になりました。この結果から、現在の自院の経営における最も大きな課題は、「医療機器・薬剤の価格高騰」次いで「人件費・採用コストの上昇」であることがわかりました。

美容クリニックの経営層の6割弱が、現在の美容医療市場を踏まえた上で、今後自院の閉院・撤退の可能性を感じている

また、「現在の美容医療市場を踏まえ、自院の今後の事業継続や閉院・撤退の可能性について、どのように感じるか」を尋ねる設問への回答では、1位が「中長期的に閉院・撤退の可能性を感じている」で41.9%、2位が「当面は事業継続が可能であると感じている」で34.9%、3位が「3年以内の閉院・撤退の可能性を感じている」で15.5%という結果になりました。1位と3位の各回答の比率を合計すると57.4%となり、この結果から、美容クリニックの経営層の6割弱が、現在の美容医療市場を踏まえた上で、今後自院の閉院・撤退の可能性を感じていることが判明しました。

美容クリニックの経営層が持続的な経営に向けて優先して取り組むべきと考える戦略のトップ3は、同率1位「収益構造の改善」と「業務効率化・コスト削減」、3位「集客・マーケティングの見直し」

調査の最後、「今後の持続的な経営に向けて、自院が優先して取り組むべきと考えている経営戦略は何か」を尋ねる設問への回答では、1位が同率で「収益構造の改善」と「業務効率化・コスト削減」で34.9%、3位が「集客・マーケティングの見直し」で34.1%という結果になりました。この結果から、美容クリニックの経営層の多くが持続的な経営に向けて優先して取り組むべきと考える戦略は、「収益構造の改善」と「業務効率化・コスト削減」に加えて「集客・マーケティングの見直し」であることがわかりました。

＜まとめ＞

今回の調査により、美容クリニックの経営層の約6割が、直近2～3年における美容医療市場の競争環境が「激化している」と捉えており、美容クリニックの経営層の6割弱が、昨今の美容医療業界における価格競争について「すでに限界に達している」または「限界に近づいている」と捉えていることが明らかになりました。また、現在の自院の経営における最も大きな課題は、「医療機器・薬剤の価格高騰」次いで「人件費・採用コストの上昇」であり、美容クリニックの経営層の6割弱が、現在の美容医療市場を踏まえた上で、今後自院の閉院・撤退の可能性を感じていることもわかりました。尚、美容クリニックの経営層が持続的な経営に向けて優先して取り組むべきと考える戦略のトップ3は、同率1位「収益構造の改善」と「業務効率化・コスト削減」、3位「集客・マーケティングの見直し」であることが明らかになりました。

本調査で明らかになった、「価格競争の限界」や「閉院・撤退リスク」といった美容医療業界が直面する課題に対して株式会社ETANAの「美容クリニックコンサルティング」は、クリニックの持続的な成長を支援します。本サービスは、美容クリニックに特化した「伴走型コンサルティングサービス」であり、集客支援から財務管理、バックオフィス体制の構築までを包括的にサポートします。この専門的な知見に基づく支援により、「収益構造の改善」や「業務効率化」、「集客の見直し」といった経営層の優先課題を解決へと導き、美容クリニックの持続的な発展に貢献します。

＜監修者＞

株式会社ETANA

代表取締役 中川 鉄矢（なかがわ てつや）

美容クリニックの開業・バックオフィス・集客支援を担当。2015年より現場運営とマネジメントを経験し、前年比150%の売上成長を牽引。その後、コンサルティング会社にてゼロからの体制構築を行い、50院以上の開業支援を主導した。2024年の独立後は、独自のマーケティング手法で支援先の売上300%増を実現するなど、確かな実績を残している。現在は業界特有の「人材紹介依存」の解消に向け、美容クリニック専門求人サイトを展開。人材・集客・運営の一括サポートを通じ、クリニックが医療の質向上に専念できる持続可能な業界基盤の構築を目指している。

調査実施会社

株式会社ETANA

所在地：〒160-0023 東京都新宿区西新宿1-5-12 ニューセントラルビル 9階

代表者：代表取締役 中川鉄矢

事業内容：美容クリニックコンサル事業、開業コンサルティング、バックオフィス・事務長代行、組織コンサルティング、集客支援コンサルティング、保険代理店業

美容クリニック コンサルティング

株式会社ETANAは、美容クリニックに特化したコンサルティングサービスを提供しています。「組織コンサルティング」、「事務長代行」、「新規開業コンサルティング」を軸に、美容クリニック経営に関する様々な課題に対応いたします。経験と実績の豊富な専門スタッフが対応しておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。詳細は以下をご覧ください。



URL：https://etanaconsul.com/

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