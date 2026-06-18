アンテプリマ初となる『ドラえもん』コレクションを2026年7月1日より発売

株式会社アンテプリマジャパン

株式会社アンテプリマジャパン（本社：東京都港区、代表取締役社長：アンソニー・キョン）は、「ドラえもん」との初のタイアップ『DORAEMON COLLECTION』を2026年7月1日（水）より、ANTEPRIMAオンラインストアと全国のANTEPRIMA/WIREBAGショップにて発売いたします。

世界的人気キャラクター「ドラえもん」にフィーチャーした本コレクションは、アンテプリマを象徴するワイヤーバッグとバッグアクセサリーでドラえもんの世界観を表現しました。親しみやすさと洗練されたクラフトマンシップが融合し、細部までこだわったディテールやカラーリングによって、遊び心と上品さを兼ね備え、日常にぬくもりと想像力、そしてほのかな輝きを添えるデザインに仕上げています。

「ドラえもん」と「ドラミ」をデザインしたバッグ2型に加え、ドラえもんのひみつ道具を再現した「アンキパン」のポーチ、「タケコプター」と「スモールライト」のバッグチャームの全5型をラインナップ。想像力と日常の楽しさを感じさせる本コレクションを2026年7月1日（水）より発売いたします。

＜販売店舗＞

・アンテプリマ・オンラインストア（https://www.wirebag.jp/）

・全国のアンテプリマ/ワイヤーバッグの店舗（https://jp.anteprima.com/shop_list/locationlist/loc:jp/cat:wirebag/）

＜商品情報＞

ドラえもんとドラミをイメージしたバッグは、アンテプリマ/ワイヤーバッグの人気モデル「STANDARD Z(スタンダード Z)」をベースにし、間口のファスナーやチェーンショルダーなど機能性も兼ね備えています。ドラえもんとドラミがのぞいているような愛らしい表情を表現しながらも、キャラクターのフェイスには煌めきのあるワイヤーコードを使用し、本体には同系トーンのマットカラーのワイヤーコードを組み合わせることで、質感と光のさりげないコントラストが生まれ、やさしく落ち着いた印象に仕上げました。背面には、しっぽのモチーフをさりげなく取り入れ、遊び心がありながらも洗練されたディテールがポイントです。

DORAEMON(ドラえもん)

［ドラえもん］品番: PB26SNM0PM 価格: \90,200 (税込) サイズ: W20.5 H19 cm カラー: BLU GRIGIO OPACO(マットブルーグレー)

［ドラミ］品番: PB26SNM0QV 価格: \90,200 (税込) サイズ: W20.5 H19 cm カラー: BURRO OPACO(マットバター)

ドラえもんのひみつ道具を再現したバッグアクセサリーも3型ラインナップ。「アンキパン」は必需品を収納できる実用性を備えたポーチとして表現しました。チャームとしても存在感をプラスします。その他、ひみつ道具の中でも代表的な「タケコプター」と細部にまでこだわった「スモールライト」がバッグチャームとして登場します。

DORAEMON(ドラえもん)

［アンキパン］品番: PL26SNM241 価格: \66,000 (税込) サイズ：W11.5 H14 D2.5 cm カラー: LATTE OPACO(マットホワイト)

［タケコプター］品番: PA26SNM2P2 価格: \30,800 (税込) サイズ：W9.5 H6 D2.5 cm カラー: SENAPE(マスタードイエロー)

［スモールライト］品番: PA26SNM2P3 価格: \44,000 (税込) サイズ: W6 H8.5 D6 cm カラー: LIMEGENTO(ライムシルバー)

＜ご購入に関するご案内＞

・ご購入はお一人さま同型（同品番）1点までとさせていただきます。

・購入制限については、事前の告知なく変更することがございますので、予めご了承ください。

・お電話でのご注文・お取り置き、他店舗へのお取り寄せはお断りさせていただいております。

・店舗混雑状況により、入店制限を実施させていただき、入店をお待ちいただく場合がございます。

・入店整理券の抽選や整理券配布など、各店舗によって販売方法が異なる可能性がございます。ご購入ご希望の店舗へお問合せください。

・購入点数制限、お取り置き、電話注文、代引配送は、一定期間経過後に予告なく解除する場合があります。

■ABOUT DORAEMON

藤子・F・不二雄による日本のまんが作品。1970年小学館の「学年別学習雑誌」にて連載スタート。2020年には、連載開始50周年を迎えた。1979年テレビ朝日系にてテレビアニメ放映開始。翌1980年には、劇場版アニメ『映画ドラえもん のび太の恐竜』が公開。2013年には累計観客動員数1億人を突破。シリーズ45作目となる『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』が2026年2月27日（金）より公開。まんが、アニメ、映画と、今なおその人気は広がりを見せ、子どもたち、そして大人にも愛され続けている。

株式会社アンテプリマジャパン

・アンテプリマ オフィシャルブランドサイト：https://jp.anteprima.com/

・アンテプリマ・オンラインストア：https://www.wirebag.jp/



“Smart, Precious with Love”をコンセプトに、今の時代をしなやかに楽しみ、美しく強く生きる女性へ向けて発信するANTEPRIMA(アンテプリマ)。1993年にスタートし、1998年からミラノコレクションに公式参加しています。



アンテプリマのシグネチャーともいえるワイヤーバッグは、1998年にデビューしました。“Smart, Precious with LOVE”をコンセプトに、今日までに600以上のスタイルと100を超えるカラーが発表され、そのバリエーションはシーズンを追うごとにますます豊富になっています。 光を受けてきらきらと輝くバッグは、プリズムのような光沢感のあるワイヤーコードを、 職人がすべて手で丁寧に編んで作られています。適度な伸縮性があり、中に物を収納すると形が変化するのも特徴の一つ。スタイルを問わないベーシックなフォルムは、女性のライフスタイルにフィットし、あらゆるシーンに溶け込んで生き生きとした楽しさを与えてくれます。