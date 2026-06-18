【シントトロイデン】 株式会社IRS様とのスポンサー契約締結に関して

STVV N.V.

シント＝トロイデンVV（以下、STVV）は、この度、株式会社IRS様（本社：神奈川県横浜市）と2025-2026シーズンのカナリアススポンサー契約を締結しましたことをお知らせいたします。

日本人選手や指導者、ビジネススタッフの欧州～世界挑戦、さらにはスポーツだけにとどまらず日本とベルギーの橋渡しとなるSTVVのビジョンに賛同していただき、カナリアススポンサー契約に至りました。



【株式会社IRS様 コメント】

「株式会社IRSは、SES事業・RPO事業・採用コンサルティングを通じて、人と組織をつなぐことを事業の核に据えてまいりました。この度、シント＝トロイデンVV様のスポンサーとして参画できることを、大変光栄に思います。日本とベルギーをつなぐ架け橋として、挑戦する人々の舞台を広げ続けるSTVVの姿勢は、人と組織の可能性を最大化することを目指す私たちの想いと重なるものがあります。人材の力がチームを、そして社会を動かすと信じる私たちだからこそ、国境を越えて挑戦する人々を支え続けるSTVVのあり方に、強く共鳴しております。私たちも人と組織をつなぐ力で、その挑戦の舞台を共に広げてまいります」

■会社概要

社名： 株式会社IRS

代表者： 福島 卓弥

所在地：神奈川県横浜市港北区綱島西2-19-15-3

事業内容：

システムエンジニアサービス

ITソフトウェア開発の受託・請負

ITコンサルティングサービス

公式サイト：https://i-rec-s.co.jp/

【シント＝トロイデンVV（STVV）とは】

1924年創立のベルギー・プロ・リーグ1部に所属するサッカークラブ。 2017年11月に合同会社DMM.comが経営権を取得。2018年に元FC東京GMの立石敬之が最高経営責任者（CEO）に就任 。 5つの柱として、トップチームの強化・アカデミーの充実・新たな事業スキームの構築・スタジアムの拡充・IT導入による技術革新を掲げている。伊藤涼太郎選手（前所属 アルビレックス新潟）、、小久保玲央ブライアン選手（前所属 SLベンフィカ）、谷口彰悟選手（前所属 アル・ラーヤンSC）、松澤海斗選手（前所属 V・ファーレン長崎）、畑大雅選手（前所属 湘南ベルマーレ）、新川志音選手（前所属 サガン鳥栖）が所属。2025-26シーズンは勝ち点43の3位（22勝5分13敗／得失点15／61得点46失点）、プレーオフ1は3位で終了、来シーズンのUEFA大会への出場が決定した。