メ～テレ『秋山の楽しすぎる約30分』でロバート秋山 “雨を全く気にしないバラエティ“で ズブ濡れに！？秋山「梅雨でロケの内容を変更するのは大変。視聴者の皆さんも、雨の画に慣れて」

名古屋テレビ放送株式会社

■番組内容

雨を気にせずロケに挑む秋山

メ～テレ（名古屋テレビ放送）制作の 月１回放送のバラエティ番組『秋山の楽しすぎる約30分』。

「秋山がやりたい企画を実現する」“とにかく楽しいだけ”の番組。

６月27日（土）の放送は“せっかくなら梅雨を楽しみたい”と秋山が考案したトライアル企画

「梅雨限定！湿気満喫バラエティ ツユバラ！」を放送する。

6月撮影ということもあり、天候を気にするスタッフ陣に対し、

「雨で撮影内容を変えていたらキリがない」

「梅雨を楽しむべきだし、視聴者の皆さんにも“雨の画”に慣れてもらおう」と秋山が提案。

ロケ当日は、奇跡的に東海エリアが梅雨入りし、雨が降りはじめるが、

「雨が足りない」という秋山の要望に応え、特殊効果部隊の力で 秋山の上だけが土砂降りとなる。

番組では、東海エリアの梅雨入りを盛大に盛り上げる《梅雨開会式》の模様や、

《雨を気にしない街ブラロケ》で 秋山がズブ濡れになりながら「ツユバラ！」をお届けする。

■梅雨開会式！東海エリアの梅雨入りを宣言！

「梅雨をもっとポジティブに捉えて、お祝いしたい」と考えた秋山は『梅雨開会式』を実施する。

オープニングセレモニーでは レインコートに長靴姿の「KIDS SIKKE DANCERS」による、

パラソルパフォーマンスが披露される。秋山によるパフォーマンスの解説とともにお届けする。

また、秋山が長期間の練習を重ねたという、書道パフォーマンスを披露。

時間をたっぷりと使い 梅雨に対する想いを全身全霊で巨大和紙に書き上げる 渾身の言葉とは…！？

最後に、東海エリアの梅雨入りを記念し、秋山が「セレブレーションボール」の解放の儀を執行する。

1年に1度しかない梅雨への期待感が溢れる式典となっている。

梅雨を祝うパラソルパフォーマンス秋山が梅雨への想いを書にセレブレーションボール解放

■雨を全く気にしない！特殊効果で大雨の中 ズブ濡れ街ブラ

「ツユバラ！」を広めるべく、番組ステッカー配りのため街に繰り出した秋山…。

ロケ当日、奇跡的に東海エリアが梅雨入りとなり、雨が降っている中、傘も差さずズブ濡れの秋山。

「演者も 制作も 視聴者の皆さんも 雨に慣れてもらうことが重要」と説明する。

さらに「雨の量が足りない」と、秋山のリクエストで招集された

特殊効果部隊によって、秋山の真上が土砂降りとなり、秋山が話しかけた街行く人たちは困惑状態！？

ロケの締めくくりには、番組スタッフと「雨天決行！懇親会」を敢行。

大雨が降るテラス席で、もちろん傘を差さずに、一足早い素麺を楽しみながら親睦を図るが…。

あまりの雨の強さに 目が開かなくなるスタッフや、唇が紫色になるスタッフも…！？

極限状態の懇親会は、果たしてどうなるのか。

雨に臆することなく街ブラロケを敢行雨天決行！スタッフとの懇親会で素麺をいただく

■秋山竜次（ロバート）コメント

テレビの業界にいると、梅雨の時期は

「雨降ったらどうする」「念のため室内も押さえておこう」と、

制作のスタッフたちがソワソワしていますが、『これ、いつまでやるの？』と思って企画しました。

梅雨は毎年やってくるんだから、地球に住んでるんだから、梅雨を受け入れて楽しもうよって。

今回は、視聴者の皆さんにも「雨の画」に慣れてもらって、

「雨でも秋山はロケするんだ～」と思って欲しいですね。

僕は濡れても気にならないんで。

梅雨入りを盛り上げる開会式や、オリジナル湿気ゲームも考えたので、

ぜひ皆さんも梅雨を楽しんでください。

もちろん危険な豪雨や台風、雷や竜巻など、

本当に悪天候な場合や常識的に考えてありえないロケはやらないからね！

ツユバラ！ロゴ

＜ 「秋山の楽しすぎる約30分」 概要＞

■出演者：秋山竜次（ロバート）

■放送：6月27日（土）24:00～24:30 ※東海3県（愛知・岐阜・三重）で放送中

■配信：YouTube 「メモ少年」チャンネル 及び TVer・Locipo で見逃し配信

■YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@Memo_Boy

■番組公式HP：https://www.nagoyatv.com/akiyama30/

■演出＆プロデューサー：篠田直哉 ■制作著作：メ～テレ

番組メインビジュアル