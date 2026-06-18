日本の芳香剤市場：成長、シェア、トレンド、需要、および2026～2034年の予測
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日本の芳香剤市場の概要
東京、日本 - IMARCグループは、包括的な市場情報レポート「日本の芳香剤市場：製品タイプ別、用途別、流通チャネル別、地域別の規模、シェア、動向、予測 - 2026年～2034年」を発表しました。
この報告書によると、日本の芳香剤市場は2025年に8億2890万米ドルに達し、2034年には12億1820万米ドルに達すると予測されており、2026年から2034年までの年平均成長率（CAGR）は4.37%となる見込みである。
日本の芳香剤市場は、魅力的な要因が重なり合って力強い成長が見込まれています。清潔で快適な室内環境の維持に対する意識の高まりが芳香剤の需要を刺激し、特に家庭やオフィスで過ごす時間が増えるにつれ、臭いを解消し、居心地の良い空間を作り出す必要性が極めて重要になっています。日本の芳香剤市場は、世界のパーソナルケアおよびホームケア市場の中でも最もイノベーションが活発な市場の一つであり、香りの品質、製品デザインの美しさ、配合の安全性に対する消費者の並外れた感受性によって形成されています。この市場は、スプレー式やエアゾール式の芳香剤、電気プラグイン式の芳香剤、ジェルタイプの芳香剤、アロマキャンドルから、高度なIoT接続型スマートディフューザーまで、幅広い製品形態を網羅しており、日本の58,000店舗に及ぶコンビニエンスストア、ハイパーマーケットチェーン、ドラッグストア、そして急速に成長しているeコマースチャネルを通じて、住宅、企業、自動車など様々な用途に対応しています。
日本の芳香剤市場では、フローラル系の香りが引き続き主流で、液体芳香剤が市場シェアの45%を占めている。一方、小林製薬やP&Gジャパンなど上位5社が市場の約65%を占めており、日本の老舗家庭用品メーカー間の競争環境が統合されていることがうかがえる。主な国内メーカーとしては、小林製薬（サワデー、キヨウ）、S.T.コーポレーション（ファブリーズ・イン・ジャパン、コクビア）、松秀源（ウエキグループ）、太光製薬、ダイケミカルなどがあり、多国籍企業としてはP&G（ファブリーズ）、レキット、SCジョンソン（グレイド）などが挙げられる。
詳細な分析については、本レポートの無料サンプルPDFをご覧ください。 https://www.imarcgroup.com/report/ja/japan-air-freshener-market/requestsample
主要な市場推進要因
屋内における健康意識、セルフケア文化、そしてパンデミック後の行動変容
感情的な快適さやストレス解消の重要性の高まりは購買行動に影響を与えており、エンドユーザーはリラックスや感情的な幸福感をもたらす空気清浄ソリューションを積極的に探しており、市場拡大に直接影響を与えています。そのため、衛生と健康の利点を融合させた香り中心のソリューションを提供する企業は、需要の増加からより有利な立場にあります。日本に深く根付いたセルフケアと家庭美意識の文化は、「快適な暮らし」または「快適な生活」という概念に反映されており、芳香剤は裁量的な購入ではなく、家庭の健康習慣に不可欠な要素として位置づけられています。パンデミック後の在宅勤務やハイブリッド勤務形態の恒久的な増加により、日本の消費者が住居空間で過ごす時間が長くなり、室内空気の質、環境の香り、家庭環境の快適さへの関心が直接的に高まっています。
日本の芳香剤市場の概要
東京、日本 - IMARCグループは、包括的な市場情報レポート「日本の芳香剤市場：製品タイプ別、用途別、流通チャネル別、地域別の規模、シェア、動向、予測 - 2026年～2034年」を発表しました。
この報告書によると、日本の芳香剤市場は2025年に8億2890万米ドルに達し、2034年には12億1820万米ドルに達すると予測されており、2026年から2034年までの年平均成長率（CAGR）は4.37%となる見込みである。
日本の芳香剤市場は、魅力的な要因が重なり合って力強い成長が見込まれています。清潔で快適な室内環境の維持に対する意識の高まりが芳香剤の需要を刺激し、特に家庭やオフィスで過ごす時間が増えるにつれ、臭いを解消し、居心地の良い空間を作り出す必要性が極めて重要になっています。日本の芳香剤市場は、世界のパーソナルケアおよびホームケア市場の中でも最もイノベーションが活発な市場の一つであり、香りの品質、製品デザインの美しさ、配合の安全性に対する消費者の並外れた感受性によって形成されています。この市場は、スプレー式やエアゾール式の芳香剤、電気プラグイン式の芳香剤、ジェルタイプの芳香剤、アロマキャンドルから、高度なIoT接続型スマートディフューザーまで、幅広い製品形態を網羅しており、日本の58,000店舗に及ぶコンビニエンスストア、ハイパーマーケットチェーン、ドラッグストア、そして急速に成長しているeコマースチャネルを通じて、住宅、企業、自動車など様々な用途に対応しています。
日本の芳香剤市場では、フローラル系の香りが引き続き主流で、液体芳香剤が市場シェアの45%を占めている。一方、小林製薬やP&Gジャパンなど上位5社が市場の約65%を占めており、日本の老舗家庭用品メーカー間の競争環境が統合されていることがうかがえる。主な国内メーカーとしては、小林製薬（サワデー、キヨウ）、S.T.コーポレーション（ファブリーズ・イン・ジャパン、コクビア）、松秀源（ウエキグループ）、太光製薬、ダイケミカルなどがあり、多国籍企業としてはP&G（ファブリーズ）、レキット、SCジョンソン（グレイド）などが挙げられる。
詳細な分析については、本レポートの無料サンプルPDFをご覧ください。 https://www.imarcgroup.com/report/ja/japan-air-freshener-market/requestsample
主要な市場推進要因
屋内における健康意識、セルフケア文化、そしてパンデミック後の行動変容
感情的な快適さやストレス解消の重要性の高まりは購買行動に影響を与えており、エンドユーザーはリラックスや感情的な幸福感をもたらす空気清浄ソリューションを積極的に探しており、市場拡大に直接影響を与えています。そのため、衛生と健康の利点を融合させた香り中心のソリューションを提供する企業は、需要の増加からより有利な立場にあります。日本に深く根付いたセルフケアと家庭美意識の文化は、「快適な暮らし」または「快適な生活」という概念に反映されており、芳香剤は裁量的な購入ではなく、家庭の健康習慣に不可欠な要素として位置づけられています。パンデミック後の在宅勤務やハイブリッド勤務形態の恒久的な増加により、日本の消費者が住居空間で過ごす時間が長くなり、室内空気の質、環境の香り、家庭環境の快適さへの関心が直接的に高まっています。