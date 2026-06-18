移動式建設廃棄物破砕場の世界市場2026年、グローバル市場規模（完全固定式、半固定式、半移動式、完全移動式）・分析レポートを発表
2026年6月18日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「移動式建設廃棄物破砕場の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、移動式建設廃棄物破砕場のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
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市場概要
移動式建設廃棄物破砕場市場は、2024年に22億600万米ドルの市場規模を記録しており、2031年には32億7200万米ドルへ拡大すると予測されています。予測期間における年平均成長率は5.9％と見込まれており、建設廃棄物のリサイクル需要拡大や循環型経済政策の推進を背景に堅調な成長が期待されています。
移動式建設廃棄物破砕場は、建設現場や解体現場で発生する廃材をその場で処理するための統合型設備です。原料ホッパー、振動フィーダー、一次破砕機、多層振動スクリーン、二次破砕機、細破砕機、移動式ベルトコンベヤー、洗砂設備および電気制御システムなどを一体化し、トレーラー上に搭載しています。
この設備は移動性に優れているため、現場ごとに設置場所を変更しながら運用することが可能です。建設廃棄物を再生骨材や再利用可能な資材へ転換することで、廃棄物削減と資源有効活用に貢献しています。
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市場成長要因と市場動向
市場成長を支える最大の要因は、建設廃棄物の増加です。都市化やインフラ更新工事の進展に伴い、世界各国で建設廃棄物の発生量が増加しており、その適切な処理と再利用が重要課題となっています。
また、環境保護政策や循環型経済政策の強化も市場成長を後押ししています。各国政府は埋立処分量削減や資源循環利用の促進を進めており、建設廃棄物リサイクル設備への投資が活発化しています。
さらに、建設資材価格の上昇により、再生骨材の利用価値が高まっていることも市場拡大の要因となっています。現場で廃棄物を処理し再利用できる移動式設備は、輸送コスト削減や工事効率向上にも寄与しています。
市場では処理能力向上、自動化技術導入、省エネルギー化、粉じん抑制技術の高度化などが主要な技術開発テーマとなっています。
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市場セグメント分析
製品タイプ別では、完全固定式、半固定式、半移動式、完全移動式、その他製品に分類されています。
完全固定式設備は長期間同一拠点で運用される大型処理施設向けに利用されています。
半固定式設備は一定期間ごとの移設が可能であり、中規模処理施設向けに採用されています。
半移動式設備は処理能力と移動性のバランスに優れており、多様な現場で利用されています。
完全移動式設備は高い機動性を持ち、建設現場や解体現場での直接処理用途として需要が拡大しています。
用途別では、建設業界、ごみ回収事業、その他用途に分類されています。
建設業界は市場最大の用途であり、建設廃材や解体廃材の再資源化用途で広く利用されています。ごみ回収事業分野では都市廃棄物処理やリサイクル施設向け需要が存在しています。
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競争環境
市場には破砕設備メーカーやリサイクル設備メーカーが多数参入しており、処理能力、移動性能、運用効率を中心とした競争が展開されています。
主要企業として、ARJES、Rotochopper、SSI SHREDDING SYSTEMS、Van Dyk Recycling Solutions、Metso Outotec Corporation、EDGE Innovate、EC Papé、Ecoverse、Sigmaj、Luoyang Dahua Heavy Industry、SHIBANG INDUSTRY & TECHNOLOGY GROUP CO., LTD.、Hongxing Machinery、Shanmei、Shisheng Jixie、Hengyang Industry、Zhengzhou Danxing Jixie、Wuxi Haoding、Henan Lanji Machinery、Wenxian Zhenke Machinery、Hunan Rongchang Mechanical、HENAN LIMING HEAVY INDUSTRYが挙げられています。
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「移動式建設廃棄物破砕場の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、移動式建設廃棄物破砕場のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
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市場概要
移動式建設廃棄物破砕場市場は、2024年に22億600万米ドルの市場規模を記録しており、2031年には32億7200万米ドルへ拡大すると予測されています。予測期間における年平均成長率は5.9％と見込まれており、建設廃棄物のリサイクル需要拡大や循環型経済政策の推進を背景に堅調な成長が期待されています。
移動式建設廃棄物破砕場は、建設現場や解体現場で発生する廃材をその場で処理するための統合型設備です。原料ホッパー、振動フィーダー、一次破砕機、多層振動スクリーン、二次破砕機、細破砕機、移動式ベルトコンベヤー、洗砂設備および電気制御システムなどを一体化し、トレーラー上に搭載しています。
この設備は移動性に優れているため、現場ごとに設置場所を変更しながら運用することが可能です。建設廃棄物を再生骨材や再利用可能な資材へ転換することで、廃棄物削減と資源有効活用に貢献しています。
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市場成長要因と市場動向
市場成長を支える最大の要因は、建設廃棄物の増加です。都市化やインフラ更新工事の進展に伴い、世界各国で建設廃棄物の発生量が増加しており、その適切な処理と再利用が重要課題となっています。
また、環境保護政策や循環型経済政策の強化も市場成長を後押ししています。各国政府は埋立処分量削減や資源循環利用の促進を進めており、建設廃棄物リサイクル設備への投資が活発化しています。
さらに、建設資材価格の上昇により、再生骨材の利用価値が高まっていることも市場拡大の要因となっています。現場で廃棄物を処理し再利用できる移動式設備は、輸送コスト削減や工事効率向上にも寄与しています。
市場では処理能力向上、自動化技術導入、省エネルギー化、粉じん抑制技術の高度化などが主要な技術開発テーマとなっています。
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市場セグメント分析
製品タイプ別では、完全固定式、半固定式、半移動式、完全移動式、その他製品に分類されています。
完全固定式設備は長期間同一拠点で運用される大型処理施設向けに利用されています。
半固定式設備は一定期間ごとの移設が可能であり、中規模処理施設向けに採用されています。
半移動式設備は処理能力と移動性のバランスに優れており、多様な現場で利用されています。
完全移動式設備は高い機動性を持ち、建設現場や解体現場での直接処理用途として需要が拡大しています。
用途別では、建設業界、ごみ回収事業、その他用途に分類されています。
建設業界は市場最大の用途であり、建設廃材や解体廃材の再資源化用途で広く利用されています。ごみ回収事業分野では都市廃棄物処理やリサイクル施設向け需要が存在しています。
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競争環境
市場には破砕設備メーカーやリサイクル設備メーカーが多数参入しており、処理能力、移動性能、運用効率を中心とした競争が展開されています。
主要企業として、ARJES、Rotochopper、SSI SHREDDING SYSTEMS、Van Dyk Recycling Solutions、Metso Outotec Corporation、EDGE Innovate、EC Papé、Ecoverse、Sigmaj、Luoyang Dahua Heavy Industry、SHIBANG INDUSTRY & TECHNOLOGY GROUP CO., LTD.、Hongxing Machinery、Shanmei、Shisheng Jixie、Hengyang Industry、Zhengzhou Danxing Jixie、Wuxi Haoding、Henan Lanji Machinery、Wenxian Zhenke Machinery、Hunan Rongchang Mechanical、HENAN LIMING HEAVY INDUSTRYが挙げられています。