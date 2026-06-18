クラウドコスト最適化支援サービスを提供開始 ～FinOpsをベースに、クラウドコストの「見える化」から「最適化」まで継続的に支援～
クラウドシステムの導入、構築、運用支援を提供するJTP株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：為田 光昭、以下「JTP」）は、2026年6月18日、FinOpsの考え方に基づきクラウドコストの可視化から最適化、継続運用までを一貫して支援するクラウドコスト最適化支援サービスの提供開始を発表しました。
本サービスは、AWSのコスト可視化ダッシュボード構築から、スポットインスタンスの活用最適化、AIエージェントを活用したコスト管理の自動化まで、お客様の環境に応じた最適なコスト管理・改善の仕組みづくりを支援します。本サービスはまずAWS環境を対象に提供を開始し、将来的には対応クラウドおよび提供サービスの範囲を順次拡大してまいります。
■ 本サービスについて
クラウドの利用が広がる一方で、従量課金によるコスト増加や、複数アカウントにまたがる費用の不透明化が課題となっています。さらに、コスト最適化を進めたくても、運用体制や知見が不足し、継続的な改善活動につながらないケースも少なくありません。
＜本サービスが支援する主な課題＞
・ 従量課金制により、クラウドコストが想定以上に増加している
・ 複数のAWSアカウントや環境にまたがる利用により、全体コストの把握が難しい
・ コスト最適化を進めたいが、知見や運用ノウハウが不足している
・ コストを見える化しても、改善アクションにつながらない
・ 部門やシステムごとに利用状況が異なり、継続的な管理が難しい
■ 取り扱いサービス
・Amazon QuickSight
ダッシュボード構築・運用
複数アカウントをまたいだコストを環境別・システム別に可視化し、継続的なコスト管理と改善判断を支援します。
・Xosphere
EC2・Fargate スポット最適化
Xosphere Instance Orchestratorにより、AWSスポットインスタンスの最適化を自動化。可用性を維持しながらコスト削減を実現します。
・AWS FinOps Agent ※1
自動化・AIエージェント活用
AIエージェントを活用し、AWSのコスト最適化に関する継続的な改善を自動化。少人数でも効率的なFinOps運用を実現します。
■ サービスメニュー
サービスメニューの詳細については、下記ページをご参照ください。
https://solution.jtp.co.jp/service/system-consulting/cost-optimization
■ JTPが提供する支援内容
・ダッシュボード化支援
主要ソリューション：Amazon QuickSight
クラウド利用状況やコスト情報を可視化し、環境別・システム別の分析を可能にすることで、継続的なコスト管理と意思決定を支援します。
＜主な対象者＞
・システム管理者
・部門管理者
・財務・経費担当者
・経営層・意思決定者
＜利用規模＞
中規模～大規模向け （アカウント数：数十～数百）
・自動化・AIエージェント活用支援
主要ソリューション：Xosphere、AWS FinOps Agent ※1
コスト最適化に関する運用を自動化し、AIエージェントを活用した継続的な改善を実現することで、少人数でも効率的なコスト最適化に向けた運用を支援します。
＜主な対象者＞
・システム管理者
・クラウド運用担当者
・FinOps推進担当者
・開発チームリーダー
＜利用規模＞
小規模～大規模向け （アカウント数：数～数百）
・継続的支援（伴走）
主要ソリューション：各サービスを通じた一貫支援
導入後も定期コストレビュー・改善提案・最適化作業の継続実施・定期レポーティングなど、単なる導入に留まらず、お客様のFinOps推進を継続的に伴走します。
＜主な対象者＞
・システム管理者
・クラウド運用担当者
・FinOps推進担当者
・経営層・意思決定者
＜利用規模＞
規模によらず対応可能
・利用規模は、クラウドアカウント数やリソース量を基準とした参考値です。
・お客様の環境や要件によって、どのソリューションの組み合わせでも対応可能です。
※1 AWS FinOps Agentは現在プレビュー中のため、先行導入の支援のみのご提供となります。また、AWSによってサービス内容や料金体系が大きく変わる可能性があります。
クラウドコストの最適化では、単にコストを削減するだけでなく、可視化・分析・改善・運用定着を継続的に進めていくことが重要です。JTPはクラウドコスト最適化支援サービスを通じて、AWS環境でのコスト可視化から最適化、そして継続的な伴走支援まで、お客様と共に歩み続けるサービスを提供し、FinOpsの実践による継続的なクラウドコスト最適化を推進してまいります。
■ JTP株式会社について
JTP株式会社は、日本に進出する海外のITベンダーやライフサイエンスメーカー向けに、テクニカルサポート、トレーニングなどの技術サービスを提供する会社として、1987年に設立されました。ミッションに「Connect to the Future」を掲げ、幅広い企業のニーズに対してITシステム設計・構築・運用・保守サービスや、サイバーセキュリティサービス、人財育成コンサルティングサービスのほか、人工知能の導入によりビジネスにおける顧客接点の最適化を実現するソリューション「Third AI」を提供しています。
■ 本リリースに関するお問い合わせ
JTP株式会社 コーポレート本部
E-mail：pr@jtp.co.jp
配信元企業：JTP株式会社
本サービスは、AWSのコスト可視化ダッシュボード構築から、スポットインスタンスの活用最適化、AIエージェントを活用したコスト管理の自動化まで、お客様の環境に応じた最適なコスト管理・改善の仕組みづくりを支援します。本サービスはまずAWS環境を対象に提供を開始し、将来的には対応クラウドおよび提供サービスの範囲を順次拡大してまいります。
クラウドの利用が広がる一方で、従量課金によるコスト増加や、複数アカウントにまたがる費用の不透明化が課題となっています。さらに、コスト最適化を進めたくても、運用体制や知見が不足し、継続的な改善活動につながらないケースも少なくありません。
＜本サービスが支援する主な課題＞
・ 従量課金制により、クラウドコストが想定以上に増加している
・ 複数のAWSアカウントや環境にまたがる利用により、全体コストの把握が難しい
・ コスト最適化を進めたいが、知見や運用ノウハウが不足している
・ コストを見える化しても、改善アクションにつながらない
・ 部門やシステムごとに利用状況が異なり、継続的な管理が難しい
■ 取り扱いサービス
・Amazon QuickSight
ダッシュボード構築・運用
複数アカウントをまたいだコストを環境別・システム別に可視化し、継続的なコスト管理と改善判断を支援します。
・Xosphere
EC2・Fargate スポット最適化
Xosphere Instance Orchestratorにより、AWSスポットインスタンスの最適化を自動化。可用性を維持しながらコスト削減を実現します。
・AWS FinOps Agent ※1
自動化・AIエージェント活用
AIエージェントを活用し、AWSのコスト最適化に関する継続的な改善を自動化。少人数でも効率的なFinOps運用を実現します。
■ サービスメニュー
サービスメニューの詳細については、下記ページをご参照ください。
https://solution.jtp.co.jp/service/system-consulting/cost-optimization
■ JTPが提供する支援内容
・ダッシュボード化支援
主要ソリューション：Amazon QuickSight
クラウド利用状況やコスト情報を可視化し、環境別・システム別の分析を可能にすることで、継続的なコスト管理と意思決定を支援します。
＜主な対象者＞
・システム管理者
・部門管理者
・財務・経費担当者
・経営層・意思決定者
＜利用規模＞
中規模～大規模向け （アカウント数：数十～数百）
・自動化・AIエージェント活用支援
主要ソリューション：Xosphere、AWS FinOps Agent ※1
コスト最適化に関する運用を自動化し、AIエージェントを活用した継続的な改善を実現することで、少人数でも効率的なコスト最適化に向けた運用を支援します。
＜主な対象者＞
・システム管理者
・クラウド運用担当者
・FinOps推進担当者
・開発チームリーダー
＜利用規模＞
小規模～大規模向け （アカウント数：数～数百）
・継続的支援（伴走）
主要ソリューション：各サービスを通じた一貫支援
導入後も定期コストレビュー・改善提案・最適化作業の継続実施・定期レポーティングなど、単なる導入に留まらず、お客様のFinOps推進を継続的に伴走します。
＜主な対象者＞
・システム管理者
・クラウド運用担当者
・FinOps推進担当者
・経営層・意思決定者
＜利用規模＞
規模によらず対応可能
・利用規模は、クラウドアカウント数やリソース量を基準とした参考値です。
・お客様の環境や要件によって、どのソリューションの組み合わせでも対応可能です。
※1 AWS FinOps Agentは現在プレビュー中のため、先行導入の支援のみのご提供となります。また、AWSによってサービス内容や料金体系が大きく変わる可能性があります。
クラウドコストの最適化では、単にコストを削減するだけでなく、可視化・分析・改善・運用定着を継続的に進めていくことが重要です。JTPはクラウドコスト最適化支援サービスを通じて、AWS環境でのコスト可視化から最適化、そして継続的な伴走支援まで、お客様と共に歩み続けるサービスを提供し、FinOpsの実践による継続的なクラウドコスト最適化を推進してまいります。
■ JTP株式会社について
JTP株式会社は、日本に進出する海外のITベンダーやライフサイエンスメーカー向けに、テクニカルサポート、トレーニングなどの技術サービスを提供する会社として、1987年に設立されました。ミッションに「Connect to the Future」を掲げ、幅広い企業のニーズに対してITシステム設計・構築・運用・保守サービスや、サイバーセキュリティサービス、人財育成コンサルティングサービスのほか、人工知能の導入によりビジネスにおける顧客接点の最適化を実現するソリューション「Third AI」を提供しています。
■ 本リリースに関するお問い合わせ
JTP株式会社 コーポレート本部
E-mail：pr@jtp.co.jp
配信元企業：JTP株式会社
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