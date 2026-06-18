逸翁美術館コレクション 蕪村・呉春と茶の湯の名品

会期： 2026年9月16日（水）～11月8日（日）





サントリー美術館（東京・六本木）は、2026年9月16日（水）から11月8日（日）まで「逸翁美術館コレクション 蕪村・呉春と茶の湯の名品」を開催いたします。

逸翁美術館は、阪急東宝グループ（現・阪急阪神東宝グループ）の創業者として知られる近代日本を代表する実業家・小林一三（1873～1957）の雅号「逸翁」を冠して、昭和32年（1957）に大阪・池田市に設立されました。人々と美を分かち合う姿勢に貫かれた5,500件におよぶコレクションは、逸翁の多方面での豊かな業績と進取の気風に富む人間性を反映し、古筆切、茶道具から与謝蕪村・呉春の絵画に至るまで実に多岐にわたります。

今回は、その選りすぐりの名品が一堂に会する待望の展覧会となります。

※出品作品はすべて、公益財団法人阪急文化財団蔵

【開催概要】

▼会期：2026年9月16日（水）～11月8日（日）

※作品保護のため、会期中展示替を行います。【前期】9月16日～10月12日【後期】10月14日～11月8日

▼主催：サントリー美術館

▼協賛：三井不動産、鹿島建設、竹中工務店、サントリーホールディングス

▼特別協力：阪急文化財団

▼協力：阪急電鉄、宝塚歌劇団

▼会場：サントリー美術館

東京都港区赤坂9-7-4 東京ミッドタウン ガレリア3階

アクセス（東京ミッドタウン［六本木］まで）

都営地下鉄大江戸線六本木駅出口8より直結

東京メトロ日比谷線六本木駅より地下通路にて直結

東京メトロ千代田線乃木坂駅出口3より徒歩約3分

【基本情報】

▼開館時間：10時～18時

※金曜日および11月7日（土）は20時まで、10月31日（土）は六本木アートナイトのため開館時間延長

※いずれも入館は閉館の30分前まで

▼休館日：火曜日（9月22日、11月3日は18時まで開館）

▼入館料：

・当日券：一般1,700円、大学生1,200円、高校生1,000円

・前売券：一般1,500円、大学生1,000円、高校生800円

※中学生以下無料

※サントリー美術館受付、サントリー美術館公式オンラインチケット、ローソンチケット、セブンチケットにて取扱

※前売券の販売は7月8日（水）から9月15日（火）まで

※サントリー美術館受付での販売は開館日のみ

▼割引：

・あとろ割：国立新美術館、森美術館の企画展チケット提示で100円割引

・団体割引：20名様以上の団体は100円割引

※割引適用は一種類まで（他の割引との併用不可）

【お問い合わせ】

▼TEL：03-3479-8600

▼美術館ウェブサイト：https://www.suntory.co.jp/sma/