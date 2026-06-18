「Tokyo Mirai Park（日本科学未来館内）に『mobility KITCHEN』を国内初展示～6月17日公開の最新企画展示「未来の1日」にて～

「Tokyo Mirai Park（日本科学未来館内）に『mobility KITCHEN』を国内初展示～6月17日公開の最新企画展示「未来の1日」にて～