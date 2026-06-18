上海に本社を置くグローバルカンパニーGienTechの日本法人であるGienTech Japan株式会社(本社：東京都江東区)およびGienTech Consulting Japan株式会社(本社：東京都江東区)は、2026年5月31日付で代表取締役社長の小早川 泰彦が退任し、後任として高 原(こう げん)が就任したことをお知らせします。





代表取締役社長 高 原





新たに代表取締役社長に就任した高 原(こう げん)は、2001年に当社に参画し、長きにわたり豊富な実績と戦略的手腕を発揮してまいりました。





就任にあたり、高 原(こう げん)は以下のように述べています。

「このたび、GienTech Japanの代表取締役社長に就任いたしました高 原(こう げん)です。

私たちを取り巻く環境は、AIをはじめとする技術革新によって大きく変化しています。しかし、どれほど技術が進化しても、その価値を生み出すのは人であり、技術は未来を切り拓くための手段であることに変わりはありません。私たちの使命は、単に技術やシステムを提供することではなく、お客様の挑戦に寄り添い、その成長と変革を支えるパートナーであり続けることです。

AIは企業活動や社会のあり方を大きく変えていきます。だからこそ私たちは、AIをはじめとする先進技術を活用しながら、お客様が新たな価値を創造し、持続的な成長を実現できるよう支援してまいります。また、変化の激しい時代だからこそ、社員一人ひとりが学び続け、挑戦し続けられる組織づくりを大切にしていきます。お客様、パートナー、そして社員とともに、新しい時代の可能性を切り拓き、より良い未来の実現に貢献してまいります。

今後ともご支援、ご指導を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。」









【高 原(こう げん)略歴】

2026年5月、GienTech Japan及びGienTech Consulting Japanの代表取締役社長に就任。2001年に現GienTechグループへ入社後、IT開発管理に23年、金融IT分野で20年以上の経験を持つ上級エキスパートです。同社営業部長や事業部長を歴任し、海天株式会社の代表取締役、GienTech Japan株式会社取締役副社長を経て現職に至ります。大規模開発のマネジメントや品質管理に精通し、金融業界のIT発展を牽引しています。









【GienTech Japan株式会社について】

GienTech Japan(ジェンテック・ジャパン)株式会社は、世界で約4万人以上の従業員を擁する中国発のグローバルIT企業、GienTech(旧Pactera)の日本法人です。金融、通信、医療、製造など幅広い業界に向けたIT・ビジネスコンサルティングや、中国オフショアを活用したシステム開発、BPOサービスを提供しています。詳細はウェブサイト( https://jp.gientech.com/ )をご覧ください。









【GienTech Consulting Japan株式会社について】

GienTech Consulting Japan株式会社は、約4万人以上の従業員を擁する中国発のグローバルIT企業、GienTechグループの日本法人です。金融、保険、製造、通信など幅広い業界向けに、ビジネスコンサルティングおよびITコンサルティングを提供しています。詳細はウェブサイト( https://jp.gientech.com/ )をご覧ください。









【会社概要】

商号 ： GienTech Japan株式会社

代表者 ： 高 原

所在地 ： 〒135-0047 東京都江東区富岡二丁目11-6 HASEMAN BLDG.6階

設立 ： 2002年8月15日

事業内容： 1.コンピュータのソフトウェア設計・開発、

テスティング及び保守に関する業務

2.組込み技術の開発およびテスティングに関する業務

3.中国オフショアを中心としたITアウトソーシング業務

4.中国オフショアを中心としたBPOアウトソーシング業務

5.その他、前号に関連する一切の付帯業務

URL ： https://jp.gientech.com/





商号 ： GienTech Consulting Japan株式会社

代表者 ： 高 原

所在地 ： 〒135-0047 東京都江東区富岡二丁目11-6 HASEMAN BLDG.6階

設立 ： 2015年9月1日

事業内容： 1.ビジネスコンサルティング

(戦略デザインサービス、業務分析/診断～BPR実行支援、

FinTechアドバイザリ 等)

2.ITコンサルティング

(IT/DX構想策定、要件定義・ビジネスアナリシス支援、

ITセキュリティ診断～戦略策定、Intelligent Automation推進支援、

ソリューション選定・導入支援 等)

3.新規事業領域

(カーボンニュートラル(CN)戦略デザイン事業、

ビジネスデザイン事業(Teal-journey-service) 等)

4.サービスデリバリー

(ビジネスプロセスレインフォース(常駐型実行支援：製品開発・上市、

ITセキュリティ)、海外拠点展開(グローバルロールアウト)、

SRA(戦略的人材アサイン) 等)

URL ： https://jp.gientech.com/