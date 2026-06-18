株式会社テックリンク(本社：東京都、代表取締役：坂 憲一)は、2026年6月17日(水)、自由が丘に体験型日本茶カフェ「Re:Route CAFE 自由が丘」をオープンいたしました。





Re:Route CAFE





Re:Route CAFEは、日本茶を「食べる・飲む・体験する」をコンセプトに、お茶を使用したオリジナルスイーツ、日本茶の飲み比べ体験、ほうじ茶焙煎体験などを通じて、日本茶の新しい楽しみ方を提案する関東初※の体験型日本茶カフェです。

また、当店では温度によって変化する甘味、渋味、旨味、香りを五感で楽しむ独自の考え方「茶温覚(さおんかく)」を提案しています。





心理カウンセラー監修のもと、「少し立ち止まり、自分と向き合う時間」をテーマに、日本茶文化と現代のライフスタイルを結びつける新しい体験空間を目指しています。









■ 茶を“飲む”から、“体験する”へ

日本茶は古くから日本人の暮らしに寄り添い、文化として受け継がれてきました。しかし現代では、「お茶は飲むもの」という認識が一般的です。





Re:Route CAFEでは、

・お茶を食べる

・お茶を飲む

・お茶を体験する

という新しい日本茶の楽しみ方を提案します。





ほうじ茶焙煎体験や、お茶を使用したオリジナルスイーツ、茶葉と温度の違いを体感する日本茶体験などを提供する、関東初※の体験型日本茶カフェです。









■ Re:Route CAFEの特徴

(1) お茶を“食べる”

抹茶、煎茶、ほうじ茶、和紅茶を使用したオリジナルスイーツを提供します。





代表メニュー

・お茶のオールスター(お茶づくし)

・お茶の盆栽(パフェ)

・お茶の苔ガーデン(ケーキ)

・お茶のテリーヌ

など、日本茶を五感で楽しめるメニューを取り揃えています。





お茶の苔ガーデン(ケーキ)





(2) お茶を“飲む”

煎茶、玉露、ほうじ茶、抹茶、和紅茶など、日本茶本来の魅力を味わえるメニューをご用意しています。





一般的な

「煎茶は70℃」

「玉露は50℃」

という目安だけではなく、温度によって変化する甘味、渋味、旨味、香りを体験できる楽しみ方を提案しています。





日本茶本来の魅力を味わう





■ Re:Route CAFE独自の楽しみ方

「茶温覚(さおんかく)」

同じ茶葉でも、温度によって甘味、渋味、旨味、香りは大きく変化します。また、その日の気分や体調によって、心地よく感じる味わいも変わります。





Re:Route CAFEでは、こうしたお茶の変化を五感で感じながら楽しむ体験を「茶温覚(さおんかく)」と呼んでいます。





お茶に正解はありません。

温度を変えながら香りを感じ、味わいを比べ、今日の自分に合う一杯を見つける。それもまた、日本茶の新しい楽しみ方だと私たちは考えています。





(3) お茶を“体験する”

Re:Route CAFEでは、飲食だけではなく、日本茶そのものを体験することができます。





・ほうじ茶飲み比べ体験

・茶ノ木飲み比べ体験





さらに今後は、

・ほうじ茶焙煎体験

・練り菓子づくり体験

なども順次開催予定です。





同じ茶葉でも加工方法によって全く異なる味わいになることや、日本茶の奥深さを楽しんでいただけます。









■ 心理カウンセラー監修の「心を整える空間」

Re:Route CAFEは、心理カウンセラーが空間設計・体験設計・接客方針を監修しています。





香り。

温度。

味わい。

余韻。





忙しい日常の中で、

「少し立ち止まり、自分と向き合う時間」

を届けることも、このカフェの大切なテーマです。





心理学、日本文化、そしてITを融合し、日本茶を通じて新しい体験価値の創出を目指しています。





体験型日本茶カフェ





■ グランドオープン

2026年6月17日(水)









■ 店舗概要

店舗名 ： Re:Route CAFE 自由が丘

所在地 ： 〒152-0035 東京都目黒区自由ヶ丘1-5-10 B1F

コンセプト： 「お茶を食べる・飲む・体験する」

営業時間 ： 11:00～17:00(L.O 16:00)

定休日 ： 日曜日

運営会社 ： 株式会社テックリンク

代表取締役： 坂 憲一





Re:Route CAFE ロゴ





■ 本件に関するお問い合わせ株式会社テックリンク

担当： 高橋

TEL ： 03-5711-3326

MAIL： takahashi@teclink.co.jp





＜アクセス＞





アクセスマップ





■会社概要

商号 ： 株式会社テックリンク

代表者 ： 代表取締役 CEO坂 憲一

所在地 ： 〒144-0054 東京都大田区新蒲田1-13-2 佐藤建興ビル5F

設立 ： 2003年10月

事業内容： 「メールセキュリティ研究・開発」、

「ソーシャルメディアソリューション研究・開発」

メールセキュリティ研究開発事業で長年培った

メッセージテクノロジー技術を基に、企業がメールや

ソーシャルメッセージ、ハッシュタグコミュニケーションなどで

安全に活用するためのソリューションやサービスを

企画・提供を行う専門企業です。

資本金 ： 800万円

URL ： https://www.teclink.co.jp