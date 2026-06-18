淡路島アニメパーク「ニジゲンノモリ」の人気エリア「クレヨンしんちゃんアドベンチャーパーク」では、今夏公開『映画クレヨンしんちゃん 奇々怪々！オラの妖怪バケ～ション』と連動した特別イベント『ひろしとみさえの「おしりだま」を探せ！in ニジゲンノモリ』を7月31日（金）～9月30日（水）まで開催いたします。

本企画は、『映画クレヨンしんちゃん 奇々怪々！オラの妖怪バケ～ション』の世界観をテーマに、オリジナルの地図に記載されている内容をもとに「クレヨンしんちゃんアドベンチャーパーク」内にいる妖怪キャラクター達を探してヒントをゲットし、ひろしとみさえの「おしりだま」を探し当てる謎解き形式のスタンプラリーイベントです。 淡路島ならではの自然豊かなエリアを探索しながら、まるで妖怪の国に迷い込んだような体験を楽しめるミッションとなっています。また、ひろしとみさえの「おしりだま」を探し当てた方には家族や大切な人へのありがとうの気持ちを伝える「メッセージカード」をプレゼント！野原一家のように“親子の絆”をさらに深めていただき、ニジゲンノモリでしか体験できない夏の冒険をお楽しみください。

■『ひろしとみさえの「おしりだま」を探せ！in ニジゲンノモリ』概要

期間 2026年7月31日（金）～9月30日（水） 場所 「クレヨンしんちゃんアドベンチャーパーク」内 時間 10:00～17:00 ※営業時間は時期により変更となる可能性があります。詳細は公式HPをご確認ください。 対象 「クレヨンしんちゃんアドベンチャーパーク」ゴールドチケット、プレミアムチケット購入者限定 料金 追加料金なし（小人を含むゴールドチケットまたはプレミアムチケットのチケット料金は別途必要です） 内容 『映画クレヨンしんちゃん 奇々怪々！オラの妖怪バケ～ション』の世界観をテーマにした参加型スタンプラリーイベント。オリジナル地図をもとに園内を巡り、妖怪キャラクターたちを探しながらスタンプを集め、ひろしとみさえの「おしりだま」を探すラストミッションに挑戦いただきます。

■『映画クレヨンしんちゃん 奇々怪々！オラの妖怪バケーション』概要

・ストーリー ある夏の日、帰省で秋田県のひろしの実家へ向かうことになった野原家。久しぶりの帰省と花火大会を楽しみにしていた野原家は、祖父・銀の介の家で穏やかなひとときを過ごしていた。 ところが、秋田に到着した翌朝、不可解な事件が起きる！しんのすけたちが泊まっていた部屋中に【おばけーしょん村】のチラシがばら撒かれていたのだ。「チョコビたべほーだい！」の文字が躍るチラシに大興奮のしんのすけに頼まれ【おばけーしょん村】へ行くことになった野原家一同。人里離れた山奥に入るにつれて、奇妙な空間に迷い込んでしまう・・・。そこは人間が立ち入ることを禁じられた【妖怪の国】への入り口だった！ 「妖怪の国」に迷い込んだ最中、人間だとバレてしまったひろしとみさえは、うっかり“おしりだま”を取られてしまい妖怪の姿へ大変身！！ “おしりだま”を取られてしまったひろしとみさえは妖怪になるだけでなく、徐々に人間だった頃の記憶を忘れてしまうらしい・・・！さらに、翌日の【子の刻】までに“おしりだま”を取り戻さないと二度と人間に戻ることが出来ない！！ 「妖怪の国」で野原家史上最大のピンチ⁉しんのすけ達は、“おしりだま”を取り戻し、人間界へ帰ることができるのか？野原家と愉快な妖怪たちが出会う不思議な夏の大冒険が幕を開ける！！ ・作品概要 ■公開時期：2026年7月31日（金）公開 ■タイトル：『映画クレヨンしんちゃん 奇々怪々！オラの妖怪バケ～ション』 ■原作：臼井儀人（らくだ社）／「まんがクレヨンしんちゃん.com」（双葉社）連載中 ■監督：渡辺正樹 ■脚本：中村能子 ■声の出演：小林由美子、ならはしみき、森川智之、こおろぎさとみ ■声の特別出演：伊藤沙莉 阪本（マユリカ） 中谷（マユリカ） ■主題歌：TOMOO「大人になったら」（IRORI Records/PONY CANYON） ■製作：シンエイ動画 テレビ朝日 ADKエモーションズ 双葉社 ■配給：東宝 ■コピーライト：©臼井儀人／双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ＡＤＫ 2026 ＜短縮＞ ©U／F・S・A・A 2026 ■映画公式X（旧Twitter）：@crayon_official ■映画公式Instagram：@shinchan_movie ■映画公式TikTok：@shinchan_movie ■映画公式HP：https://www.shinchan-movie.com/

■兵庫県立淡路島公園 アニメパーク「ニジゲンノモリ」について

神戸から淡路島へ、明石海峡大橋を渡ってわずか５分！東京ドーム約28個分もの敷地を誇る兵庫県立淡路島公園の雄大な自然の中で、IT技術を活用した“誰もが夢中になれる”ニジゲン体験をお届けする新感覚アニメパーク。 日本が世界に誇るアニメ・マンガ・ゲームといった「ニジゲンコンテンツ」を五感で満喫できる、さまざまなアトラクションを展開しています。「ドラゴンクエスト」「ゴジラ」「NARUTO-ナルト-」「クレヨンしんちゃん」といった国内外で大人気のコンテンツを再現した原作さながらの世界観と、大自然の中を全身で遊ぶ体験型アトラクションをお楽しみください。 ※詳細はHP（https://nijigennomori.com/）よりご覧いただけます。

©臼井儀人／双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ＡＤＫ2026