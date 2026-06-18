2026年6月15日、SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区、代表：古川 功）は、2026～2035年の予測期間を対象とした「Supercapacitor Market(スーパーキャパシタ市場)」に関する調査を実施しました。 市場調査レポートの詳細な洞察は、以下のURLにてご覧いただけます： https://www.sdki.jp/reports/supercapacitors-market/76474 調査結果公表日：2026年6月15日 調査担当：SDKI Inc. 調査対象範囲：当社の分析担当者が、534社の市場参入企業を対象に調査を実施しました。調査対象企業の規模は多岐にわたります。 調査対象地域：北米（米国、カナダ）、中南米（メキシコ、アルゼンチン、その他の中南米諸国）、アジア太平洋地域（日本、中国、インド、ベトナム、台湾、インドネシア、マレーシア、オーストラリア、その他のアジア太平洋諸国）、ヨーロッパ（イギリス、ドイツ、フランス、イタリア、スペイン、ロシア、北欧諸国、その他のヨーロッパ諸国）、および中東とアフリカ（イスラエル、GCC、北アフリカ、南アフリカ、その他の中東とアフリカ諸国） 調査手法：実地調査234件、オンライン調査300件 調査期間：2026年3月～2026年4月 調査のポイント：本調査レポートには、成長要因、課題、機会、および最新の市場動向を含む、Supercapacitor Market(スーパーキャパシタ市場)の市場傾向分析が盛り込まれています。さらに、同市場における主要企業の詳細な競合分析も提供しています。また、本市場調査には、市場セグメンテーションおよび地域別分析（日本および世界全体）も含まれています。 市場概況 SDKI Inc.による分析によると、Supercapacitor Market(スーパーキャパシタ市場)は、2025年には約52億米ドル、2035年には約189億米ドルの市場規模（収益額）に達すると予測されています。さらに、同市場は予測期間を通じて、年平均成長率（CAGR）約13.7%で成長すると見込まれています。

市場概要

https://www.sdki.jp/sample-request-76474

SDKI Inc.によるSupercapacitor Market(スーパーキャパシタ市場)の調査と分析によると、同市場は主にデータセンター向け無停電電源装置（UPS）へのスーパーキャパシタ導入の急増に伴い、成長が見込まれています。その背景には、世界中でデータセンターの数が増加しているという事実があります。当社の調査によれば、世界で11,426カ所のデータセンターが稼働しており、これがスーパーキャパシタの需要を喚起しています。また、AIやハイパフォーマンスコンピューティング（HPC）へのシフトが進む中、極めて高い電力安定性が求められるようになり、スーパーキャパシタの必要性がさらに高まっています。 さらに、ロボット工学や産業オートメーションの分野におけるスーパーキャパシタの採用拡大も、世界市場の成長を後押ししています。国際ロボット連盟（IFR）によると、2025年の世界の産業用ロボット導入台数は575,000台に達し、2024年から12%増加しました。こうした動きが、スーパーキャパシタの需要をさらに拡大させると予想されます。

最新ニュース

当社の調査によると、Supercapacitor Market(スーパーキャパシタ市場)の各企業は、近年以下の通り事業展開を進めています： • 2025年11月、Clariosは、電力網、モビリティ、産業アプリケーション向けのスーパーキャパシタエネルギー貯蔵ソリューションを強化するため、Maxwell Technologiesの買収を発表しました。 • 2026年3月、Musashi Energy Solutions (MES)は、同社のハイブリッドスーパーキャパシタエネルギー貯蔵システム「ESS400-S」が、国際建築基準（IBC）およびカリフォルニア州HCAIの基準に適合する耐震認証を取得したと発表しました。

市場セグメンテーション

https://www.sdki.jp/trial-reading-request-76474

当社のSupercapacitor Market(スーパーキャパシタ市場)調査では、市場をタイプ別に基づいて、電気二重層コンデンサ（EDLC）、ハイブリッドスーパーキャパシタ、擬似キャパシタに分割されています。このうち電気二重層コンデンサ（EDLC）のセグメントは、化学反応を伴わずに静電的にエネルギーを蓄積し、充放電速度が極めて速いという特性から、予測期間中に52%という主要なシェアを占めると見込まれています。米国エネルギー省によると、EDLCはその低い内部抵抗により、電力の安定化や回生ブレーキのアプリケーションで広く採用されています。

地域概要

Supercapacitor Market(スーパーキャパシタ市場)に関する当社の分析によると、中国、インド、日本、韓国における電気自動車（EV）やハイブリッド車（HEV）の急速な普及、および再生可能エネルギー導入拡大に向けた政府投資の増加を背景に、アジア太平洋地域は市場の42%という主要なシェアを占め、予測期間中には年平均成長率（CAGR）14.2%で拡大すると見込まれています。 日本においては、Honda Motor Co Ltd、Nissan Motor Co. Ltd、Toyota Motor Corporationといった大手自動車メーカーの存在に加え、アイドリングストップシステム、ピークパワーアシスト、バッテリー負荷の低減、電圧安定化などへのスーパーキャパシタの採用が進んでいること、さらには再生可能エネルギー導入の拡大が重視されていることが、市場の成長を後押ししています。

最新情報はSNSアカウントでご確認ください。 X（旧Twitter）：https://twitter.com/SDKIResearch Facebook：https://www.facebook.com/sdkiresearch/

Supercapacitor Market(スーパーキャパシタ市場)の主要企業

当社の調査レポートに記載の通り、世界のSupercapacitor Market(スーパーキャパシタ市場)における主要企業は以下の通りです: • Maxwell Technologies (Tesla) • Eaton Corporation • AVX Corporation (KYOCERA AVX) • Skeleton Technologies • CAP-XX Limited さらに、日本市場における上位5社は以下の通りです: • Nippon Chemi-Con • Panasonic Industry • Murata Manufacturing • TDK Corporation • ELNA Co., Ltd.

https://www.sdki.jp/sample-request-76474

関連する市場調査レポート

自動車用ウルトラキャパシタ市場- https://www.sdki.jp/reports/automotive-ultracapacitor-market/590642433 エネルギー貯蔵システム市場- https://www.sdki.jp/reports/energy-storage-systems-market/81773 リチウム市場- https://www.sdki.jp/reports/lithium-market/81593 固体電池技術市場- https://www.sdki.jp/reports/solid-state-battery-technology-market/590642054

【会社概要】 SDKI Inc.は、企業向けに詳細な市場調査と洞察を提供する市場調査コンサルティング会社です。最新データ分析および業界レポートにより、企業が市場で情報をより良く活用するのに役立つサービスを提供しています。 所在地：〒150-8512 東京都渋谷区桜丘町15-1 セルリアンタワー 26階 電話番号：+81-50-5050-9337 メールアドレス：info@sdki.jp ウェブサイト：https://www.sdki.jp/ SNS： X（旧Twitter）：https://twitter.com/SDKIResearch Facebook：https://www.facebook.com/sdkiresearch/