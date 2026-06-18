有限会社月夜野きのこ園(所在地：群馬県利根郡みなかみ町、代表取締役社長：金子 崇範)は、親子で自然や生き物に触れる体験型イベント『世界のクワガタ・カブト大集合！』を、2026年7月18日(土)・19日(日)の2日間、群馬県みなかみ町の「ノルン水上スキー場」にて開催いたします。





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■開催背景

都市化やデジタルゲームの普及により、子供たちが自然や昆虫と触れ合う機会が減少しています。本イベントは、クワガタやカブトムシを通じて、親子で「驚き」や「発見」を共有し、自然への関心を育むことを目的としています。生きた昆虫との出会いや昆虫教室を通じて、家族の会話のきっかけを提供します。





【本イベントの3つの見どころ】

希少な生体・標本展示：非常に珍しい「ミヤマクワガタ雌雄同体」の標本をはじめ、ヘラクレスオオカブトなど世界の昆虫が大集合！





大好評の「昆虫教室」：飼育のプロや特別ゲスト(ミヤマ仮面＆クワガタ忍者)が、採集や飼育のコツを楽しくレクチャー。





安心のサポート体制：「クワカブソムリエ」が常駐し、初心者の方へ虫の選び方から育て方まで丁寧にアドバイス。









■イベント内容の詳細

●展示即売会

専門知識を持った「クワカブソムリエ」が、初心者の方にも虫の選び方や飼育方法を丁寧にアドバイスいたします。クワガタ・カブトムシの生体や飼育用品の購入も可能ですので、その日からすぐに安心して飼育をスタートできます。





●ふれあいコーナー

大人気のヘラクレスオオカブトの成虫や、普段なかなか見ることのできない巨大な幼虫に直接触れることができます。会場内の「巨大ヘラクレスオブジェ」は記念撮影スポットとしてもおすすめです。





ふれあいコーナー画像





●プロやゲストから楽しく学ぶ「昆虫教室」

「虫はちょっと苦手…」という保護者の方でも、お子様と一緒に安心して楽しめる大盛況のプログラムです。(※各日 午前・午後の2部制)





・7月18日(土)：飼育担当のShihoと、月虫ちっぴーによる「昆虫採集＆飼育教室」





Shihoとちっぴー 画像





・7月19日(日)：ミヤマ仮面＆クワガタ忍者による、笑いと学びがたっぷりの「昆虫教室」





昆虫教室ミヤマ仮面＆クワガタ忍者 画像





●目玉企画：奇跡の個体「ミヤマクワガタ雌雄同体標本展」

Shihoが実際に採集した、非常に貴重な「ミヤマクワガタ雌雄同体個体(47mm)」の標本を特別展示いたします。





Shiho採集個体 ミヤマクワガタ雌雄同体個体 画像





その他にも、大きなムシ、きらびやかなムシ、変わった形のムシなど、カブトムシ・クワガタムシ以外の珍しい昆虫も多数ご用意しております。





●地元グルメが味わえる「飲食ブース」

みなかみ町の地元飲食店が出店し、美味しいお食事やデザートをご提供します。休憩しながら、ご家族でゆったりとした時間をお過ごしいただけます。





会場の様子





■イベント概要

・主催 ： 世界のクワガタ・カブト大集合！実行委員会

(有限会社月夜野きのこ園)

・日時 ： 2026年7月18日(土)・19日(日) 9:30～16:00

・場所 ： ノルン水上スキー場

(〒379-1614 群馬県利根郡みなかみ町寺間479-139)

・アクセス： 関越自動車道「水上IC」より車で約10分

・参加費 ： 大人・中学生以上 500円、小学生 300円、未就学児 無料(税込)

・詳細URL ： https://tsukimushi.com/summer-vacation-event-in-gunma-2026-10465.html









■主催企業概要

名称 ： 有限会社月夜野きのこ園

所在地： 〒379-1305 群馬県利根郡みなかみ町後閑1170

代表者： 代表取締役社長 金子 崇範

創業 ： 1992年8月22日

設立 ： 1997年3月23日

URL ： 公式サイト

https://tsukiyono.co.jp/

クワガタ菌床販売部

https://stag.tsukiyono.co.jp/





事業内容：きのこ生産・販売、クワガタ・カブトムシ飼育用品の生産・販売(国内および海外輸出、香港シェア1位)。2005年愛知万博で群馬県立ぐんま昆虫の森PRに協力、飼育用品は18万人以上に利用されている。





ふるさと納税：2015年より「オオクワガタ産卵体験セット」がみなかみ町のふるさと納税返礼品として採用。





月夜野きのこ園は、クワガタ・カブトムシを通じたイベントや地元連携を強化し、みなかみ町を「クワガタ・カブトムシの聖地」として観光振興に貢献することを目指します。