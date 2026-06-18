一般社団法人町田市観光コンベンション協会(東京都町田市、会長：杉浦 隆)は、観光客や市民の皆様へ、より利便性の高い観光情報を提供するとともに、観光データの利活用による地域活性化を推進するため、生成AIを活用した「町田市観光ガイド 観光AIチャットボット」を公開いたしました。





・町田市観光ガイド 観光AIチャットボット

URL： https://machida-guide.or.jp/





町田市観光ガイド





近年、観光分野においては、デジタル技術を活用した観光DX(デジタルトランスフォーメーション)の推進が求められており、旅行者一人ひとりの多様なニーズに対応した情報提供や、地域全体の回遊性向上が重要な課題となっています。





本サービスでは、生成AI技術を活用し、観光スポット、イベント、グルメ、ショッピング、文化・歴史資源、交通アクセスなど、町田市の多彩な魅力を対話形式で24時間365日案内します。また、多言語の情報提供にも対応し、増加する訪日外国人旅行者への受入環境整備とインバウンド対応の強化を図ります。





さらに、利用者の質問内容や検索傾向などのデータを分析・活用することで、来訪者の興味・関心や行動特性を把握し、観光施策の高度化につなげてまいります。これにより、特定の観光施設だけでなく、市内各エリアへの周遊促進や滞在時間の延長、地域消費額の拡大を目指すとともに、データに基づく持続可能な観光地域づくりを推進します。





町田市観光ガイド 観光AIチャットボット





■AIチャットボットの主な機能

・生成AIによる自然な対話形式での観光案内

・観光スポット、イベント、グルメ、買い物情報等の提供

・利用者の興味に応じたおすすめコースやモデルルートの提案

・交通アクセスや周辺施設の案内

・24時間365日利用可能

・多言語対応によるインバウンド観光客への情報提供

・利用データの分析による観光施策への活用





対応可能な言語(英語・中国語・韓国語、フランス語、ドイツ語など10か国語)





一般社団法人町田市観光コンベンション協会は、AIチャットボットの活用を通じて、観光客の満足度向上と市内周遊の促進を図るとともに、収集・分析したデータを活用し、地域事業者や関係機関と連携した観光マーケティングを推進してまいります。