株式会社ニーズウェル(本社：東京都千代田区、代表取締役社長 松岡 元)は、AI時代に適応するエンジニア集団の形成に向けた取り組みの一環として、AI関連資格の取得促進を進めた結果、AI関連資格取得者が延べ107名(前年比75%増)に拡大したことをお知らせいたします。

1. 背景

当社を取り巻く事業環境は、生成AIをはじめとする技術革新により、大きな転換期を迎えています。 特にシステム開発領域においては、AI技術の活用有無が生産性および付加価値の水準を大きく左右し、要件定義、設計、開発、テスト、運用に至るまで、開発プロセス全体に影響を与え、システム開発の生産性および価値創出の在り方を抜本的に変革する転換点にあります。 このような環境のもと、当社はAIを単なる効率化の手段としてではなく、エンジニアの専門性や創造力を引き上げる基盤と位置づけ、人材育成を加速しています。

2. AI人材育成の進展

当社では、AI活用を前提としたエンジニア育成の取り組みを推進しており、その成果としてAI関連資格の取得が着実に拡大しています。

■資格取得実績

・AI関連資格取得者数 ： 延べ107名(前年比75%増) ・新規取得者数(直近1年) ： 延べ46名 ・対象資格領域 ： 生成AI活用、クラウドAI、データ分析など、実務適用を前提とした資格

■主な推進施策

・資格奨励制度の強化(インセンティブ付与) ・社内外勉強会、技術共有の継続実施 ・生成AIツールの業務利用環境の整備 ・AI駆動型開発の標準化

3. AI時代における当社の人材戦略

当社は、AI活用を前提とした人材戦略として、生産性向上と一人あたり売上高の向上を両立し、受注領域の拡大と事業拡大につなげることを目標に、労働集約型からソリューションプロバイダへの転換を推進しています。

■AI活用による生産性向上

・AI駆動型開発や生成AIの業務活用を通じて、開発・運用プロセス全体の生産性を高めるとともに、品質向上と利益率改善を実現します。 ・エンジニア一人ひとりの生産性と付加価値を高めることで、一人あたり売上高の向上、案件単価の改善、高収益体質への転換を図ります。

■受注領域の拡大と事業拡大への寄与

・AIを前提としたシステム開発・ソリューション開発を推進することで、従来の受託開発に加え、高付加価値案件や新たな受注領域の獲得を目指します。 ・人とAIの協働により、提案力・設計力・課題解決力を強化し、事業拡大に資する競争優位の確立を図ります。

■事業転換と収益モデル変革に向けた人材投資

・当社は、労働集約型の事業構造からソリューションプロバイダへの転換を進めるため、AI人材育成、開発基盤整備、ナレッジ蓄積に継続的に投資します。 ・AIを活用した再利用可能な資産や独自ソリューションの創出を通じて、収益モデルの変革と継続的な収益化を推進します。

■目標とするKPIと育成基盤

・全社員がAI関連資格を保有することを目標とし、AIリテラシーの底上げと実務適用力の向上を進めます。 ・資格取得、教育機会、実務活用の三位一体で人材育成を進め、AIを前提とした開発体制を全社的に強化します。

■AI前提の開発・ソリューション開発と収益化

・AIを前提としたシステム開発・ソリューション開発を標準化し、開発効率だけでなく、顧客提供価値そのものの高度化を目指します。 ・育成したAI人材を事業成果へ結びつけることで、新たなソリューションの創出、提供価値の拡張、収益化の加速を実現します。

4. 今後の展開

当社は今後も、「人（エンジニア）×AI」による価値創出を軸に、AI関連資格取得の拡大とAIリテラシーの向上を推進し、全社的にAIを前提とした開発・提案・ソリューション創出ができる体制への進化を加速します。 AI活用を前提とした高付加価値なサービス提供により、生産性向上、一人あたり売上高の向上、受注領域の拡大、事業拡大を実現するとともに、労働集約型からソリューションプロバイダへの転換と収益モデル変革を通じて、持続的な成長と収益化を目指してまいります。

5. 会社概要

【会社概要】 会社名：株式会社ニーズウェル 所在地：東京都千代田区紀尾井町4-1 ニューオータニ ガーデンコート13階 代表者：代表取締役社長 松岡 元 設立：1986年10月 URL： https://www.needswell.com/ 事業内容：ソフトウェアの開発・運用・保守、ソリューション製品の開発・販売・運用・保守 【報道関係資料】 IRニュース https://www.needswell.com/ir/news その他のお知らせ https://www.needswell.com/news/index 【製品・サービスについてのお問合せ先】営業部 sales@needswell.com ​050-5357-8344（直） 【ニュースリリースについてのお問合せ先】経営企画部 ir-contact@needswell.com