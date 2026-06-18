マキアージュ×ILLIT IROHA限定コレクションコラボ第二弾　L′Arc-en-Ciel「NEO UNIVERSE」をカバー。「Wings Collection」 プロモーションムービー公開

株式会社資生堂

トータルメイクアップブランド「マキアージュ」は、2026年6月21日（日）より、新たな自分に出会える限定メイクアップコレクション「Wings Collection」を発売します。本商品発売を記念したプロモーションとして、「Magnetic」が世界的大ヒットを記録し、25年9月には待望の日本デビューを果たした人気K-POPガールグループ「ILLIT（アイリット）」のIROHA（イロハ）さんを、昨年のコラボレーションに引き続き起用します。プロモーションでは、L'Arc-en-Ciel(ラルク アン シエル)が2000年にリリースし、マキアージュの前身ブランドであるメイクアップブランド「ピエヌ」のCMソングとしても大きな話題を呼んだ「NEO UNIVERSE（ネオユニヴァース）」をIROHAさんがリバイバルカバー。プロモーションムービー”MAQuillAGE Records 『NEO UNIVERSE IROHA of ILLIT ver.』 Original by L'Arc-en-Ciel”を、6月18日（木)よりマキアージュ公式SNSにて配信します。

今回発売する「Wings Collection」のテーマは”Wings to Rise ～キラリ。閃光をまとって羽ばたく～”。「力強い羽ばたきをイメージした輝きをまとい、自分の制限を軽やかに超えていく」という願いを込めた、多色・偏光に輝くメタリックグロウなラメ・パールと、透明感のある肌なじみのよいシーズンカラーを掛け合わせたリップ、アイシャドウの全6品のメイクアップコレクションです。マキアージュはブランドフィロソフィーとして、「自分のまだ見ぬ魅力や可能性との出会いを創り出し、さらに、未来へ踏み出すことを応援すること」を掲げており、今回のプロモーションでは、自身の挑戦や成長を通して、自分だけの光り輝く翼に気づいたIROHAさんが「NEO UNIVERSE」を歌い上げ、その羽ばたきによって羽が世界に散らばっていき、誰かに勇気を与える様子を表現しています。

今回のプロモーションムービーでは、IROHAさんが原曲の近未来的な世界観を令和版にオマージュした天空のステージで、透明感のある歌唱力を披露しています。さらに楽曲カバーのほか、本コレクションのアイシャドウを象徴的に使用したメイクルック”羽メイク”にも挑戦。

「Wings Collection」で近未来なムードの”羽メイク”を施した新しい雰囲気のIROHAさんは必見。動くたび羽のように大胆かつ繊細にきらめく目もとと、キラっと輝くリップカラーに注目です。本プロモーションムービーは6月18日（木）よりマキアージュ公式SNSで公開しますが、同タイミングでSNSフォローによってWings Collection現品が当たるプレゼントキャンペーンも実施します。

■プロモーションムービー概要

配信日時：2026年6月18日（木）11時

配信媒体：マキアージュ公式YouTube、公式SNS（X、Instagram、TikTok）

公式YouTube 視聴 URL：https://corp.shiseido.com/jp/r/yt/20260618/01/?rt_pr=trv12

Wings Collectionプロモーションムービー

MAQuillAGE Records 『NEO UNIVERSE IROHA of ILLIT ver.』 Original by L'Arc-en-Ciel

《IROHAさん使用アイテム》

・マキアージュ ドラマティックエッセンスルージュ PK341 チェリーピンクフラッシュ

・マキアージュ カスタマイズアイカラー アソート EX03 ピンクフラッシュアソート

《羽メイクとは》

コレクションを象徴するアイシャドウの使い方として、Y3Kらしいキラめきと、Wings Collection テーマである羽ばたきをリンクさせた”羽メイク”を提案。カスタイマイズアイカラーのグリッタークリームを目尻にラインのように入れることで、光が当たると羽がキラリと浮かび上がり、動くほど、色みやキラめきが増して新しい自分になれるイメージです。

■Wings Collection現品がもらえるキャンペーン

マキアージュ 公式Xアカウントをフォローし、対象投稿を引用リポストすることで応募可能。

・応募期間：6月18日（木）13:00～7月1日（水）23:59

・賞品：Wings Collection4品（カスタマイズアイカラー アソート2種、ドラマティックエッセンスルージュ2色）、限定デザインカスタマイズケース2個

マキアージュ 公式X https://x.com/maquillage_jp

■IROHAさんプロフィール

2024年にデビューした5人組ガールグループ「ILLIT（アイリット）」の日本人メンバー。2008年2月4日生まれで最年少。持前のダンススキルでグループを支えている。

ILLITは2023年6～9月に放送されたサバイバル番組『R U NEXT?』を通じて結成され、2024年3月に1st Mini Album 'SUPER REAL ME'でデビュー。タイトル曲「Magnetic」が世界的大ヒットを記録し、様々なチャートでK-POPデビュー曲初・最高記録を塗り替えた。続いて2025年2月にリリースした初の日本オリジナル曲「Almond Chocolate」もK-POPグループの日本オリジナル曲としては異例のロングヒットを記録し、年末には「第76回NHK紅白歌合戦」への2年連続出場を果たした。今年4月にリリースした4th Mini Albumのタイトル曲「It's Me」も、中毒性の高いテクノサウンドと魔法少女のようなダンスが話題となり、ショートフォームでトレンドを席巻。6月13日より初のライブツアーの日本公演『ILLIT LIVE 'PRESS START︎ (ハート)︎' in JAPAN』を5都市11公演で開催、7月29日には待望のJapan 2nd Single ‘I Got Your Back’のリリースも決定するなど、更なる飛躍に期待が高まっている。

■L'Arc-en-Cielプロフィール

hyde (Vo.)、ken (Gt.)、tetsuya (Ba.)、yukihiro (Dr.)

1991年、tetsuyaを中心に大阪で結成。1994年7月、ビデオシングル「眠りによせて」でメジャーデビュー。

1996年に発表した4thアルバム『True』が初のミリオンセラーを記録し、以降も数々のヒット曲を世に送りだす。

ドームやスタジアムを舞台に圧倒的なライヴパフォーマンスを重ね、名実ともにモンスターバンドとして確固たる地位を築いてきた。

2026年、結成35周年のアニバーサリーイヤーを迎え、8月には「SUMMER SONIC 2026」にヘッドライナーとして初出演、また10月9日東京 国立代々木競技場第一体育館公演より全国7ヵ所16公演のツアーが予定されている。

■「Wings Collection」について

＊価格は参考小売価格です。(店舗によって異なる場合があります)

「Wings Collection」はメタリックグロウなラメで、Year 3000をイメージした近未来的な”Y3Kルック”に挑戦できるコレクションです。リップ、アイシャドウの全6品を展開します。チャレンジングなアクセントカラーの多色・偏光ラメに、透明感のある白みピンクやオレンジ、やわらかなブラウンをベースとしたシーズンカラーを組み合わせました。チャレンジングでありながらも肌なじみの良い、自分の新たな可能性を引き出すメイクアップを楽しむことができます。メタリックグロウなラメ・パールの中には「Y3Kグリッター」を採用。見る角度で多彩な色・不思議な色に輝き、未来感のある華やかな輝きを演出します。

■マキアージュ ドラマティックエッセンスルージュ

＜口紅＞ 4g 全2色 3,200円(税込3,520円)

PK341 チェリーピンクフラッシュ / BE342 ハニーオレンジフラッシュ

濃密美容オイルと保湿美容成分※1を配合したケア効果のあるリップです。資生堂独自の技術により、濃密美容オイルを包み込んだカラー成分が唇上で密着し美膜を形成することで、やわらかく軽い感触で、長時間色・ツヤ・なめらかさが続きます。*

※1 アラントイン、グルコシルヘスペリジン、トリエチルヘキサノイン、スーパーヒアルロン酸（アセチルヒアルロン酸Na）

* 8時間仕上がり持続（色・ツヤ・なめらかさ）データ取得済み （当社調べ。効果には個人差があります）

■マキアージュ カスタマイズアイカラー アソート

＜アイシャドウ＞ 3.8g 全2種 3,700円(税込4,070円)

EX03 ピンクフラッシュアソート / EX04 アプリコットフラッシュアソート

資生堂独自知見に基づき、瞳の色になじんで自然に大きな目もとに見せる「運命のブラウン」※2をベースに、好相性な3色を組み合わせた4色セットのアイシャドウです。美容オイルをたっぷり含んだまま固めて作る「レアショコラ製法」を採用し、なめらかな肌どけ・濡れたようなツヤ感を演出します。ケース・チップは別売りとなります。

※2 マキアージュが独自に行った、200人以上の調査パネルの瞳の色(虹彩）をひとつひとつ数値に落とし込み、瞳の色の分布を確認。瞳の色の明るさと鮮やかさの分布でバランスの良いブラウンカラーを開発。自然にぱっちり大きな目もとが叶います。

■マキアージュ カスタマイズアイカラー シングル

＜アイシャドウ＞ 0.8g 全2色 1,100円(税込1,210円)

VI183 オーロラフラッシュ / GR187 プリズムフラッシュ

アソートにも含まれている「マキアージュ カスタマイズアイカラー シングル」のクリームアイカラーは、角度によって多彩な色に輝く偏光ラメが目もとの立体感を演出。1色からでも購入できるため単色使用はもちろん、アソート同様に別売りのケースに好きな色を4色組み合わせて自分だけのパレットを作ることもでき、自由自在にさまざまな色の組み合わせを楽しむことができます。

「Wings Collection」 リリース：

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003095.000005794.html

《販売チャネル》

取扱企業※3は、ウエルシアグループ、ココカラファイングループ、スギ薬局、ツルハグループ（ツルハドラッグ・くすりの福太郎・ドラッグストアウェルネス・ドラッグストアウォンツ・くすりのレデイ・杏林堂スーパードラッグストア・B＆Dドラッグストア・ドラッグイレブン）、トモズ、アイン、マツモトキヨシグループ、@cosme SHOPPING/@cosme STORE/@cosme TOKYO/@cosme OSAKA/@cosme NAGOYA/東京小町/シドニー、サンドラッグ、あわせて、 (株)ザ・ギンザ、資生堂オンラインストア、Amazon.co.jp、楽天24 /楽天24 コスメ館、LOHACO、morecos+、au PAY マーケット、豌豆公主です。

※3 取扱企業は変更になる可能性があります。取扱企業のうち一部店舗での販売となります。詳細はマキアージュブランドサイトをご確認ください。

■マキアージュについて

2005年に誕生し20周年を迎えた、日本を中心に展開するトータルメイクアップブランドです。資生堂独自の研究と技術を搭載した商品設計と、カルチャー分析やお客さまの意識調査を徹底して行い、使うたび素肌まで美しくなるベースメイクと、その人らしい美しさを引き出すポイントメイクで、自分の可能性を引き上げるメイクアップを提案していきます。

みんながお互いを高めあうことで、新たな発見や心躍る瞬間が日々生まれ更新されていくメイク文化の中で、マキアージュは”自分のまだ見ぬ魅力や可能性”との出会いを創り出し、さらに、未来へ踏み出すことを応援するブランドとして、共に歩みます。

■マキアージュ ブランドサイト https://maquillage.shiseido.co.jp/?rt_pr=trv12

■マキアージュ 公式X https://x.com/maquillage_jp

■マキアージュ 公式Instagram https://instagram.com/maquillage_jp/

■マキアージュ 公式TikTok https://www.tiktok.com/@maquillage.jp