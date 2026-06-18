日傘いらずで両手は自由。全方向シェードで自分だけの持ち運べる日陰を

株式会社YOCABITO

株式会社ＹＯＣＡＢＩＴＯ（本社：岐阜県岐阜市、代表：菅野祐介）が展開する外遊びブランド

QUICKCAMP（クイックキャンプ）より、日差しを遮る面積が大幅に改良された「シェードチェア」の販売 を7月上旬より開始いたします。

本作は、従来モデルをご愛用いただいているお客様からの「もっとこうしてほしい」というリアルな声を徹底的に反映。多角的な日差しへの対応や、待望の二人掛けモデルの追加など、現場のニーズに真摯に向き合い、より実用的かつ快適な一台へと進化を遂げました。

▼QUICKCAMPとは

「外遊びをもっと身近に」をコンセプトに、日常の延長でアウトドアを簡単に楽しめるアイテムを提案するブランドです。

設営の簡単さはもちろん、持ち運びの軽快さ、そして「行こう！」と思い立ったその時に出かけられる「クイックな気持ち」を大切にしています。本格的すぎない、でも機能的。

ピクニックや公園遊びのように、誰もが自然体で外の空気を感じられる心地よい時間をお届けします。

「日差しは防ぎたいけれど、両手を自由に使いたい」

そんな屋外での願いを、この一台が叶えます。

これまでは、日差しを避けるために片手で日傘を持ち続けたり、重いタープを設営したりする必要がありました。しかし、QUICKCAMPのシェードチェアなら、座るだけで頭上からサイドまですっぽりと日陰が包み込みます。

両手が自由になることで、お子様の決定的瞬間をカメラで逃さず捉え、冷たいドリンクを楽しみ、スマートフォンを操作する。そんな当たり前のようで難しかった「ストレスフリーな屋外時間」を提供します。日傘を持つ疲れや、場所取りの苦労から解放され、心ゆくまで外遊びをお楽しみいただけます。

▼お客様の声からリニューアル

本製品は、ユーザーの皆様からの熱い要望を反映し、大幅なリニューアルを遂げました。

「天井だけでなく、横からの日差しも防ぎたい」という声に応え、サイドまでカバーするアーチ型シェードを採用。さらに、家族やカップルで使える2人掛けモデルの追加や、シーンに合わせてシェードの着脱ができる仕様など、現場のリアルなニーズを凝縮した一台へと進化しています。

製品紹介

全方向をカバーする大型シェードで、日差しを完全ブロック

天井だけでなく、サイドまで回り込む大型のアーチ型シェードを採用。横からの厳しい西日もしっかり カットし、常に最適な日陰をキープします。アーチ形状にすることで頭上の圧迫感を排除し、開放感のある広々とした居住空間を実現。

シェードは無段階で角度調整が可能なため、太陽の動きに合わせて常にベストな影を作れます。

タープ・パラソル不要、これ一台で即席日陰

重いタープや設置が面倒なパラソルを持ち運ぶ必要はありません。これ一台あれば、ビーチやプール、キャンプ場が瞬時に特等席に早変わり。

特に場所の確保が難しいスポーツ観戦（スポ少）や、自宅の庭での子供のプール見守りなど、限られたスペースで日陰が欲しいシーンにおいて、最高のパフォーマンスを発揮します。

両手が空く快適さで屋外時間が変わる

日傘をさし続ける苦労から解放され、完全に両手フリーの状態を作れるのが最大のメリットです。ドリンクホルダー付きで、飲み物を片手にゆったりとリラックス。

カメラを構えてお子様のベストショットを狙う際も、日差しに邪魔されることなく撮影に集中できます。日常の小さな不便を解消し、屋外での過ごし方の質を底上げします。

ワンタッチ着脱で使う・外すが自由自在

シェード部分はワンタッチで簡単に取り外しができる設計。日差しが気にならない時間帯や屋内では、 通常の収束チェアとしてスマートに使用可能です。

シェードのフレームには、高い柔軟性と強度を誇る グラスファイバーを採用。大きくしなっても折れにくく、風の強い屋外でも安心してお使いいただける耐久性を備えています。

適度の明かりを感じられる自然光ブラックコーティング

生地裏面には、遮光率99%・体感温度マイナス15度を誇る特殊なブラックコーティングを施しました。 強力に直射日光と熱を遮断しながらも、シェード内が暗くなりすぎず、適度な自然光を感じられる 絶妙な透過性を実現。真っ暗にならないため閉塞感がなく、明るく爽やかな日陰で心地よい時間を過ごせます。

高い座面から身動きがスムーズに

あえてローチェアではなく、座面高を一般的なチェアより高めの約47cmに設定しました。深く沈み込みすぎないため、膝や腰への負担が少なく、立ち上がり動作がスムーズになります。

スポーツ観戦中の移動や、お子様の急な動きへの対応、キャンプでの調理作業など、頻繁に立ち座りをするシーンで役立ちます。

2人で使える広々設計

ダブルサイズは、大人2人がゆったり座れる広々とした設計です。家族でのスポーツ観戦やカップルでの野外フェスなど、一つの屋根の下で一緒に過ごすことで、会話も弾み一体感が生まれます。

荷物を一つにまとめられるため、移動の負担も半分に軽減されます。

クーラーバッグ搭載で、動かない快適を実現

ダブルサイズの中央には、利便性を極めたクーラーバッグを搭載。5mm厚の断熱材を使用した保冷性能のある生地を採用し、飲み物の冷たさをキープします。

わざわざ席を立ってクーラーボックスまで行く手間がなく、座ったまま冷たいドリンクを手に取れる、動かない快適という贅沢を提案します。

製品概要

【製品名】シェードチェア（シングル）

【展開寸法】幅85cm×奥行52cm×高さ92／140cm （座面高さ48cm）

【収納寸法】90cm×Φ23cm

【重量】3.9kg

【耐荷重】100kg

【構造部材】チェア生地：600DポリエステルPVCコーティング シェード生地：150DポリエステルPU自然光ブラックコーティ ング（2000mm） フレーム：スチール

【内容品】チェア、シェード、収納袋

【価格】オープン価格（税込参考価格：6,990円）

※7月上旬より予約販売開始予定／7月中旬より通常販売開始予定

公式ストア :https://store.quickcamp.jp/c/product/chair/6000000143275?utm_source=pressrelease&utm_medium=pr&utm_campaign=shadechair楽天市場 :https://item.rakuten.co.jp/esports/6000000143275/?variantId=6000000143275&utm_source=pressrelease&utm_medium=pr&utm_campaign=shadechairAmazon :https://www.amazon.co.jp/dp/B0F3P334XV/ref=nosim?tag=yocabito-22&utm_source=pressrelease&utm_medium=pr&utm_campaign=shadechairYahoo! :https://store.shopping.yahoo.co.jp/esports/6000000143275.html?utm_source=pressrelease&utm_medium=pr&utm_campaign=shadechair

【製品名】シェードチェア（ダブル）

【展開寸法】幅143cm×奥行48cm×高さ89／165cm （座面高さ47cm）

【収納寸法】長さ90cm×幅35cm×奥行20cm 【重量】8.2kg

【耐荷重】160kg

【構造部材】 チェア生地：600DポリエステルPVCコーティング シェード生地：150DポリエステルPU自然光ブラックコーティ ング（2000mm） フレーム：スチール

【内容品】チェア、シェード、収納袋

【価格】オープン価格（税込参考価格：9,990円）

※7月上旬より予約販売開始予定／7月中旬より通常販売開始予定

公式ストア :https://store.quickcamp.jp/c/product/chair/6000000143275?utm_source=pressrelease&utm_medium=pr&utm_campaign=shadechair楽天市場 :https://item.rakuten.co.jp/esports/6000000143275/?variantId=6000000143276&utm_source=pressrelease&utm_medium=pr&utm_campaign=shadechairAmazon :https://www.amazon.co.jp/dp/B0F3NZKT1W/ref=nosim?tag=yocabito-22&utm_source=pressrelease&utm_medium=pr&utm_campaign=shadechairYahoo! :https://store.shopping.yahoo.co.jp/esports/6000000143276.html?utm_source=pressrelease&utm_medium=pr&utm_campaign=shadechair

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