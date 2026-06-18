【なか卯】涼そよぐ心ほどけるゆずの香り。すっきりとした甘さの夏季限定ドリンク！なか卯が「ゆずネードスカッシュ」を発売

株式会社ゼンショーホールディングス株式会社なか卯（代表取締役社長：池松 博誠 本社：東京都港区）が展開する丼ぶりと京風うどんの「なか卯」は、6月24日（水）AM11:00より、「ゆずネードスカッシュ（税込290円）」を販売します。

「ゆずネードスカッシュ」は、国産のゆず果汁とピューレ、ゆず皮を使用したシャーベットを、ソーダと混ぜ合わせながらお楽しみいただく、なか卯のオリジナルドリンクです。

今年は昨年よりも甘さを控えて、すっきりとした後味に仕上げました。ゆず果汁の爽やかな酸味に、ゆず皮のほんのりとした苦みが重なる、奥行きのある味わいをお楽しみいただけます。ゆず本来のフルーティーな香りと、ゆず皮のほろ苦さ、はちみつの風味がソーダと調和した、夏にぴったりの爽やかな味わいをご堪能ください。

「ゆずネードスカッシュ」は、単品でのご注文やお持ち帰りも可能です。店内でのお食事のお供としてはもちろん、これからの暑くなる季節のリフレッシュドリンクとしてもおすすめです。

ぜひこの機会に、なか卯の店舗やご家庭で、「ゆずネードスカッシュ」をご賞味ください。

※ 価格は全て税込です。

※ お持ち帰りが可能です。

※ 一部店舗は価格が異なります。

※ 446店舗で販売予定です。（6月18日時点）

※ はちみつを使用しています。1歳未満の乳児には与えないでください。