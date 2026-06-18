【フライングタイガー】ギフトにもぴったり！くすみカラー×シリコンのベーシックな『ベビーグッズ』初登場

Zebra Japan株式会社

今回は、2026年6月19日（金）より販売を開始する（※）新商品全200種の中から、ブランド初登場となるベーシックな『ベビーグッズ』（全16種）の一部をご紹介します。

くすみカラーのシリコン製で、シーンを選ばない使いやすいアイテムを展開。カラーを揃えて統一感を楽しめるラインナップのため、出産祝い等のギフトにもおすすめです。



※表参道ストア・吉祥寺ストア・オンラインストア（楽天市場ストア）では、2026年6月12日（金）より先行販売中です。なお、本『ベビーグッズ』は、一部店舗のみでの取り扱いとなります。

食べこぼしをしっかりキャッチし、食事タイムを快適にサポートするお食事用のエプロン（30×23cm）。2色展開

お食事エプロン 各770円

軽く噛むことで飲み物が吸える設計で、倒してもこぼれにくいストロー一体型のドリンクボトル（9×6.5cm）。2色展開

ストローマグ（逆流防止弁付き） 各1,320円

3つに分けて盛り付けでき、テーブルに固定しやすい仕切りのあるお皿（20.5×20.5×2.5cm）。2色展開

仕切りプレート 各990円

花のフォルムがアクセントになり、食卓を明るく演出してくれる器（13.5×13.5×4.5cm）。2色展開

ボウル 各770円

しなやかに曲がる構造で、落としたり、投げてもケガの心配が少ないスプーン（14.4×1.2cm）。2色展開

スプーン（2本セット） 各440円

コップ飲みの練習に適した、握りやすく扱いやすいシリコン製のコップ（9×6.5cm）。2色展開

シリコンコップ 各440円

水を吸って押し出すしくみで遊べる、うみのいきものモチーフのお風呂で活躍するトイ（約10×10cm）。2色展開

お風呂用おもちゃ（幼児用・2個セット） 660円

■Flying Tiger Copenhagenとは

1995年に北欧デンマーク・コペンハーゲンで誕生し、現在では、ヨーロッパを中心に世界中にストアを展開するユニークなデザイン雑貨ストアです。ユーモアや色彩に富んだスカンジナビアンデザイン、アフォーダブルなプライスを通じて、驚きとエンターテイメントにあふれるショッピング・エクスペリエンスをご提供します。日本では北海道、青森、岩手、宮城、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、石川、長野、岐阜、静岡、愛知、京都、大阪、兵庫、奈良、岡山、山口、愛媛、福岡、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄に全64店舗を出店しています。＊2026年6月18日現在

＜ブランド＞

ブランドサイト：https://blog.jp.flyingtiger.com/

楽天市場ストア：https://www.rakuten.co.jp/flyingtigercopenhagen/

Instagram：https://instagram.com/flyingtigerjp/

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TikTok：https://www.tiktok.com/@flyingtigerjp

＜公式スタッフアンバサダー＞

（１）サリー：

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（２）もん：

Instagram：https://www.instagram.com/flyingtigerjp__mon

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＊価格は税込みです。また、価格は配信時点のもので、変更となる場合があります。

＊店舗により取扱商品が異なります。また、商品は在庫がなくなり次第、販売終了となります。