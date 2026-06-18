6月18日（木）「快活CLUB」「FiT24」が、BiVi仙台駅東口に同時オープン！3業態が揃い、心身のオン・オフをワンフロアで切り替えられる空間に

株式会社快活フロンティア

株式会社快活フロンティア（代表取締役社長：竹島 文明）は、2026年6月18日（木）にシェアリングスペース「快活CLUB」、24時間フィットネスジム「FiT24」をBiVi仙台駅東口3階に同時にオープンします。宮城県内で「快活CLUB」は12店舗目、「FiT24」は4店舗目となります。同フロアにはすでに同社が運営するカラオケ「コート・ダジュール」も出店しており、今回の2店舗が加わることで3業態がそろい、働く・鍛える・遊ぶといった多様なニーズに応える空間を提供します。

■アクセスの良い駅前好立地でスキマ時間を有効活用！

この度オープンする両店舗は東北地方最大のターミナル駅JR仙台駅に直結、徒歩2分とアクセス抜群です。多角的なライフシーンを支える3つの拠点をワンフロアに集結させることで、移動によるタイムロスを最小限に抑え、日常の充実度を高める「新しいライフスタイル」を提案します。「FiT24」で汗を流した後に「快活CLUB」の鍵付完全個室でリモートワークに集中する。あるいは、仕事帰りに「快活CLUB」でお気に入りのコミックを楽しんだ後、「コート・ダジュール」で友人と合流してカラオケで盛り上がるなど、その日の気分や目的に合わせた過ごし方が実現します。





■FiT24では6月30日（火）までの入会で、お得なオープン記念キャンペーンの対象に！

➣6月・7月・8月・9月の月会費がまとめて0円

➣10月以降の月会費が永久1,100円（税込）割引

➣各有料オプション＊が最大2カ月無料（6月・7月）

※キャンペーンでのご入会は、入会月を1カ月目として、7カ月以上の在籍が必要となります。

※ご入会時には、事務手数料2,200円（税込）を頂戴します。

※キャンペーン適用には条件がございます。詳しくはこちらをご確認ください。

＊水素水飲み放題、安心プラスプレミア





快活CLUB BiVi仙台駅東口店

住 所：宮城県仙台市宮城野区榴岡2丁目1-25 BiVi仙台駅東口3F

オープン日時：2026年6月18日（木）10:00

営業時間：24時間

定休日：年中無休

駐車場：なし

設 備：鍵付完全個室43席・シャワールーム2室・ドリンクバー（ソフトクリーム有）・コミック約1万5千冊

URL：https://www.kaikatsu.jp/shop/detail/20898.html





FiT24 BiVi仙台駅東口店

住 所：宮城県仙台市宮城野区榴岡2丁目1-25 BiVi仙台駅東口3F

オープン日時：2026年6月18日（木）10:00

営業時間：24時間（スタッフアワーは10:00～20:00）

定休日：年中無休

駐車場：なし

設備：有酸素マシン17台、筋トレマシン15台、 パワーラック3台、スミスマシン1台、

ダンベル1kg～50kg、日焼けマシン1台、水素水1台、InBody1台、

プロテインサーバー1台、骨盤底筋チェア1台、更衣室3室、トイレ3室、シャワー5室

月会費：7,480円 （税込8,228円）

URL：https://www.fit24.jp/shop/sendaiekihigashiguchi.html