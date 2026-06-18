新築分譲と中古住宅再生の「二刀流戦略」で全国シェア拡大を加速

ケイアイスター不動産株式会社



ケイアイスター不動産株式会社（本社／埼玉県本庄市、代表取締役社長／塙 圭二、以下「当社」）は、都市部を中心とした「分譲住宅事業」と郊外を中心とした「中古住宅再生事業」を掛け合わせた「二刀流戦略」で全国シェア拡大を加速します。

近年、物価高騰や住宅ローンの金利上昇、さらに約285万件（※1）を超える空き家問題といった社会的課題が深刻化しています。特に地方部における空き家の放置は、家屋の倒壊や治安の悪化を招く要因として大きな課題となっています。

当社は、多様化する顧客ニーズに応えるため、平均販売価格1,700万円台のアフォーダブル住宅（手が届きやすい価格の住宅）を供給し、これからの社会課題の解決に取り組んでまいります。具体的には、地方・郊外の中古住宅を買い取り、現代のライフスタイルに合わせたリフォームを施して再販売することで、住宅の健全な循環を促進いたします。



※1…総務省「令和5年住宅・土地統計調査」より(賃貸・売却用及び二次的住宅を除く一戸建ての空き家)

都市部と郊外で役割を分ける「二刀流戦略」

当社は、需要が堅調な1都3県および関西エリア等の都市部において分譲住宅事業のシェア拡大を推進しています。一方で、需要が軟調な地方および郊外エリアにおいては中古住宅再生事業を本格展開し、ターゲットエリアを明確に分けた「二刀流戦略」で、多様化する顧客のライフスタイルや予算に応じた幅広い住まいの選択肢を提供します。

分譲住宅事業のノウハウを活かした「責任一貫体制」

中古住宅再生事業では、主力である分譲住宅事業で培った店舗網や在庫取得ノウハウを最大限に活用しています。中古住宅の買い取りからリフォーム、販売、アフターケアまでを自社で一貫して行う「責任一貫体制」により、分譲住宅事業と部資材や職人を共有し原価率を抑えることで、「高品質、だけど低価格」な住宅の提供を可能にします。

今後の展望

中古住宅再生事業は、2025年の本格始動からわずか1年強で計23店舗（本格稼働11店舗）、仕入棟数約500棟を達成しました。今後も積極的な人材採用と独自の仕入ネットワークを軸にスピード成長を継続し、最短で100店舗体制を目指します。全国的な店舗網の拡大と店舗あたりの中古取扱数拡大により、中古住宅再生領域におけるシェアNo.1を獲得し、ビジョンである「すべての人に持ち家を」の実現に向けて事業を推進します。

■ ケイアイスター不動産株式会社 とは

「豊かで楽しく快適なくらしの創造」を経営理念に、「すべての人に持ち家を」をビジョンに掲げ、『高品質、だけど低価格なデザイン住宅』を供給しています。

仕入から販売までを一気通貫で行う、「KEIAIプラットフォーム」と「コンパクト戸建住宅」という

独自のビジネスモデルによって、分譲住宅市場シェアの拡大を図ります。

事業エリアは、首都圏を中心に全国各地で戸建分譲事業を展開販売（※）しています。2026 年 3 月

期の売上高は 3,939 億円（※グループ連結数。年間 9,489 棟(土地含む)を販売）。

【会社概要】

社 名 ケイアイスター不動産株式会社（コード番号：3465 東証プライム市場）

代 表 代表取締役社長 塙 圭二

所在地 〒367-0035 埼玉県本庄市西富田 762-1

資本金 4,818 百万円（2025.3.31 現在）

設 立 1990 年 11 月

従業員数 2,664 名（連結 / 2025.3.31 現在）

U R L https://ki-group.co.jp/

事業内容 分譲住宅事業、中古住宅再生事業、注文住宅事業、ストック事業、アパート事業、

収益事業、分譲マンション事業、海外事業 ほか



【リリースPDF】

https://ki-group.co.jp/news/pdf/1781702176_2026.06.18_nitoryu_senryaku_2.pdf

【報道関係者からのお問合せ先】

ケイアイスター不動産株式会社 広報室 広報課

TEL：03-5299-7575 FAX：03-5299-7562 E-mail：press@ki-group.co.jp