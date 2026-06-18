ロジザード、倉庫作業の可視化ツール「LzTimer（人員・工数管理）」を提供開始

ロジザード株式会社

クラウド型在庫管理システムのリーディングカンパニーであるロジザード株式会社（東京都中央区、代表取締役社長：金澤 茂則、以下：ロジザード）は、倉庫作業の時間を計測・可視化するツール「LzTimer（人員・工数管理）（エルゼットタイマー）」を、2026年6月18日より提供開始いたしました。本サービスは、クラウドWMS（倉庫管理システム）「ロジザードZERO」ユーザー向けの無料ツールとして提供します。

背景

物流業界では、2024年問題による輸送力不足や人手不足の深刻化により、生産性向上が重要な課題となっています。また、EC市場の拡大や小口・多頻度配送の増加、物流コストの上昇などにより、現場業務の効率化が求められています。

こうした背景から、政府は法案改正により物流DXを促進しており、物流業界では業務の可視化・効率化への問題意識が高まっています。

業務の可視化・効率化の第一歩として、「作業時間を測ること」から始めることが重要です。

物流現場では、入荷・ピッキング・検品・出荷といった各作業の時間が、経験や感覚に依存して管理されているケースも少なくありません。

作業時間を計測し業務の実態を可視化することで、課題発見につながります。

具体的には、以下のような改善が見込まれます。

- 作業の標準化- 人員配置の最適化- 業務改善の推進- 生産性の向上

「LzTimer（人員・工数管理）」とは

「LzTimer（人員・工数管理）」は、倉庫現場における作業時間を簡単に計測・可視化できるツールです。

現場スタッフが作業開始・終了を記録することで、以下が可能となります。

- 作業時間の把握- 作業別の工数管理- 業務改善に向けたデータの蓄積- シフト登録による人員配置の管理- 必要工数との比較による人手不足状況の把握- 人件費や案件金額をもとにした簡易的な損益管理

これにより、物流現場の状況を客観的に把握できるため、その結果業務改善や生産性向上が期待できます。

また、人員配置やコストの観点からも現場運営の最適化に活用することが可能です。

今回ロジザードは、「ロジザードZERO」ユーザー向けの無償オプションとして「LzTimer（人員・工数管理）」を提供いたします。

今後の展望

ロジザードはこれまで、「ロジザードZERO」を通じて在庫管理および倉庫業務の効率化を支援してきました。今回の「LzTimer（人員・工数管理）」の提供により、倉庫現場における作業時間の可視化を通じて、物流現場の生産性向上と業務改善を推進します。今後も、物流現場の可視化にとどまらず、庫内のより詳細な作業原価・損益の管理ができるよう取り組みを進めてまいります。

クラウド技術を活用し、物流現場のデジタル化と業務効率化を支援するサービスの提供を通じて、持続可能な物流の実現に貢献してまいります。

LzTimer（人員・工数管理）

提供開始日 ： 2026年6月18日

提供対象 ： 「ロジザードZERO」ユーザーの皆様

提供形態 ： 無料ツール

ロジザードZERO

クラウド倉庫管理システム「ロジザードZERO」は、20年以上の運用実績があり、クラウドWMS業界でトップシェア※を誇ります。

標準機能を最大限に活用して「すぐに稼働する現場」を構築し、最短1か月でのスピーディーな導入を実現。365日の電話・メールによる有人サポートで現場に伴走します。アドオン開発による柔軟な拡張力と、クラウドならではの定期的なバージョンアップの恩恵により、常に最新のWMSをご利用いただけます。BtoB出荷・EC物流・レンタル品管理など多彩な業務に対応し、国内外のメーカー様、通販事業者様、3PL事業者様にご採用いただいています。

セキュリティ体制を強化させながら、豊富な周辺システムとの自動連携で運用を安定させ、現場力を高める物流オートメーションで“人が輝く”現場づくりをご支援いたします。

ロジザードZERO URL ： https://www.logizard-zero.com/

※国内最大の物流ニュースサイト「LOGISTICS TODAY」：第1回主要クラウドWMSアクティブ導入拠点（アカウント）数調査（2020年）（https://www.logi-today.com/405032）、WMS（倉庫管理システム）に関する実態調査（2021年）（https://www.logi-today.com/465880）、クラウド型WMSの導入に関する実態調査（2023年）（https://www.logi-today.com/544572）、WMS関心度ランキング（2024年）（https://www.logi-today.com/612595）より

ロジザード株式会社

クラウド在庫管理システムのリーディングカンパニー。「物流×在庫×IT」で現場改善に貢献します。

倉庫の在庫を管理するクラウドWMS「ロジザードZERO」に加え、店舗の在庫を管理する「ロジザードZERO-STORE」、オムニチャネル支援ツール「ロジザードOCE(オムニチャネルエンジン)」を提供。企業の抱える在庫に関わる課題解決を支援してまいります。

名 称 ： ロジザード株式会社（証券コード：4391）

代表者 ： 金澤 茂則

所在地 ： 本社／東京都中央区日本橋人形町三丁目3番6号

大阪営業所・秋田開発センター・横手開発センター

設 立 ： 2001年7月16日

事業内容 ：

SaaS（クラウドサービス）事業

情報システムの開発及び販売

物流業務・小売業務コンサルティング

U R L ： https://www.logizard.co.jp/