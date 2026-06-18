電通グループ グローバルCEO 佐野 傑、「カンヌライオンズ2026」に登壇

電通グループ（ブランド「dentsu」、本社：株式会社電通グループ、拠点：東京都港区、代表者：代表執行役 社長 グローバルCEO 佐野 傑）は、世界最大のクリエイティビティの祭典である「Cannes Lions International Festival of Creativity（カンヌライオンズ）」において、長年にわたりクリエイティブアワード受賞やセッション登壇、および交流を目的としたdentsu専用ビーチハウスの設営などを通じて積極的な活動を展開してきました。

dentsuは2010年よりカンヌライオンズにおけるセッション登壇を行っており、2026年6月22日（月）から26日（金）まで開催される今年のカンヌライオンズ2026では、グループとして計11のセッションへの登壇を予定しています。

6月23日（火）15時30分（現地時間）からのセッションは、「A New Era of Innovating to Impact​（Innovating to Impactの新時代）」をテーマに、当社グローバルCEOの佐野傑が、米CNBCのSenior Media & Tech CorrespondentであるJulia Boorstin氏とともに登壇します。

創立125周年を迎える電通グループの創業精神に根差したイノベーションのあり方を軸に、「真の顧客起点（client centricity）とは何か」「イノベーションをいかに実際のインパクトへとつなげるか」「電通グループを形づくるカルチャーはどのような役割を果たしているのか」といったテーマについて、事例やインサイトを交えながら考察します。機動性（agility）や協働（collaboration）、そしてカルチャーの重要性にも触れながら、クライアントにとって意義ある成果を生み出すための示唆を探ります。

6月22日（月）16時30分（現地時間）からは、「Japan’s Creative Code: Storytelling That Endures（日本のクリエイティブコード：世代を超えて受け継がれるストーリーテリング）」と題するセッションに、dentsuの中核企業である株式会社電通の社内組織クリエイティブブティックzeroのクリエイティブ・プロデューサーである村山二朗が登壇します。

世界中にファンを持つゲームシリーズ「ファイナルファンタジー」を手掛ける株式会社スクウェア・エニックスの執行役員 兼 ディレクターである浜口直樹氏と、日本放送協会（NHK）ディレクターの島津理人氏とともに、誰もが創造的表現にアクセスできると同時にAIがクリエイティブプロセスを変革する時代において、世代を超えて受け継がれるストーリーをいかに生み出すかを探ります。

そして、同じく6月22日（月）13時15分（現地時間）から開催されるセッションには、当社海外事業におけるクリエイティブエージェンシーブランド、Dentsu Creativeのグローバル・チーフ・ストラテジー・オフィサーであるPats McDonaldが登壇します。

「Future Gazers: The Trends Defining the Next 18 Months（未来を見据える者たち：これから18カ月を形づくるトレンド）」をテーマに、Pantone Color InstituteのLaurie Pressman氏とPHDのRohan Tambyrajah氏をスピーカー、「Customer Whisperer（顧客の声を読み解く者）」として世界的に広く知られる国際的な消費者・リテール分野の専門家であるKate Hardcastle氏をモデレーターに迎え、エージェント型（自律型）AIと人間の主体性への意識に関する新たなグローバルデータをもとに、これから到来するトレンドや潮流について展望します。

電通グループおよび電通グループ従業員が参加・登壇する上記以外のセッションの情報は、以下をご覧ください。

※なお、最新情報はカンヌライオンズ2026の公式プログラムをご覧ください。https://www.canneslions.com/festival/programme

以 上