新型 RAV4 60系 用カスタマイズパーツの一般販売を開始

株式会社ジャオス

株式会社ジャオス（本社：群馬県北群馬郡、以下 JAOS）は、新型「トヨタ RAV4 Adventure」用カスタマイズパーツについて、従来の販売ルートに加え、2026年6月18日より新たにJAOS公式オンラインショップおよび全国の正規代理店での一般販売を開始いたします。

トヨタ 新型RAV4 Adventure “JAOS style”

優れた走行性能と高いユーティリティを誇る新型RAV4（60系）は、登場以来多くの注目を集めております。JAOSでは同車両の発表と同時に各種カスタマイズパーツを展開し、特にアウトドアシーンで映える「Adventure」グレードの魅力をさらに引き上げるラギッド感あふれるスタイリングをご提案してまいりました。これまで本パーツ群は、一部の全国トヨタ・カスタム製品取り扱い販売店限定でお求めいただける形で展開しておりましたが、ユーザーの皆様からのご要望にお応えし幅広くお買い求めいただける環境をご用意いたしました。



今後は、従来のトヨタ・カスタム製品取り扱い販売店での販売を継続しつつ、新たに公式オンラインショップおよび全国の正規代理店からもご購入が可能となります。これにより、製品をより円滑に皆様のお手元へお届けするとともに、さらなるご満足をいただけるよう努めてまいります。



この度、販売対象となるカスタマイズパーツは以下の通りです。

■JAOS フロントバンパーガード

オフロードバンパーをモチーフにした力強い造形と3ピース構造によるメリハリが利いた力強いスタイル。移設した純正フォグランプと横長の面発光LED が存在感をアピールする。

商品内容 本体：ABS（マットブラック/シボ塗装+ガンメタリック塗装）、ランプベゼル：AES（シボ地）、LEDランプ（ホワイト/2個）、配線セット、JAOSエンブレム

寸 法 全長：約18mmプラス バンパー下端：約12mmプラス（最低地上高変化なし）

価 格 114,400円（税抜 104,000円）

■JAOS ノーズプロテクター

アンバー色の4連LEDマーカーがUSイメージを強調すると共にアッパーグリルに力強さを演出

商品内容 本体：ABS（マットブラック/シボ塗装）、LEDマーカーランプ（アンバー色/4個）、配線セット

寸 法 全長：変化なし

価 格 66,000円（税抜 60,000円）

■JAOS フェンダーガーニッシュ type-X

出幅9mm 以内というコンパクトサイズながら、ワイドなデザインとダミーボルトでサイドビューを引き締める。

商品内容 本体：ABS（マットブラック/シボ塗装）、ダミーボルト：AES（ブラック/28個）

寸 法 全幅：20mm以内

価 格 94,600円（税抜 86,000円）

■JAOS サイドプロテクター

アウトドアギアのプロテクターをモチーフにした造形によってサイドビューを力強く演出。

商品内容 本体：ABS（マットブラック/シボ塗装、左右2ピース）

寸 法 純正ドアパネル最外側にプラス約13mm（最低地上高に変化なし）

価 格 66,000円（税抜 60,000円）

■JAOS ピラープロテクター

アウトドアギアをイメージしたデザインとマットブラックのカラーリングによってフラットなDピラーをラギッドに演出。

商品内容 本体：ABS（マットブラック/シボ塗装、左右2ピース）

価 格 33,000円（税抜 30,000円）

■JAOS マッドガードIII フロントセット／■JAOS マッドガードIII リヤセット

装着イメージ：フロントセット ブラック、レッド装着イメージ：リヤセット ブラック、レッド

大型のフラップでタイヤが巻き上げる石や泥からボディを守る。また、リヤビューのドレスアップにも有効。ブラックとレッドの2タイプ。

カラー ブラック、レッド

商品内容 本体：EVA ハンガープレート：アルミ 各左右分

価 格 各16,500円（税抜 15,000円）

※左右2枚入りのため、1台分（前後左右）の場合は各1セットずつご購入ください。

■JAOS ドアハンドルプロテクター

装着イメージ：カーボン調装着イメージ：ジオメトリック

開閉時に爪で傷をつけてしまいがちなドアハンドル周辺を保護する樹脂製プロテクター。ワンポイントドレスアップとしても効果的。

柄 カーボン調、ジオメトリック

商品内容 ハイボスカル（PVC） 前後左右ドア分用4枚

価 格 各5,500円（税抜 5,000円）

■JAOS フューエルリッドプロテクター

開閉時に爪などで傷をつけてしまいがちなフューエルリッドを保護する樹脂製プロテクター。ワンポイントドレスアップとしても効果的。

商品内容 ハイボスカル（カーボン調PVC）

価 格 5,500円（税抜 5,000円）

■JAOS バックドアプロテクター

開閉時に爪などで傷をつけてしまいがちなバックドアを保護する樹脂製プロテクター。ワンポイントドレスアップとしても効果的。

商品内容 ハイボスカル（PVC）

価 格 8,800円（税抜 8,000円）

■JAOS バックドアスカッフプロテクター

荷物の載せ下ろし時に傷をつけてしまいがちなリヤバンパーを保護する樹脂製プロテクター。ワンポイントドレスアップとしても効果的。

商品内容 ハイボスカル（PVC）

価 格 13,200円（税抜 12,000円）

■JAOS ラゲージトレイ

濡れた荷物や汚れ物も気にせずに収納できるソフトタイプの樹脂製のトレイ。

仕 様 3層防水生地

価 格 26,400円（税抜 24,000円）

■JAOS ADAMAS BL5

あえてインチダウンの17inホイール。

カラー マットグラスブラック

サイズ 17×7.5J+25 ハブ径 60mm（トヨタサイズ）

規 格 JWL VIA P-690KG 日本製

商品内容 ホイール、センターキャップ、エアバルブ、ラグナット（ブラック） 各1本分

価 格 54,560円（税抜 49,600円）※表示価格は1本分の価格です

◎TOYOTA「RAV4 60系」JAOSカスタマイズパーツの詳細は以下のリンクをご参照ください。

■ JAOS ｜ RAV4 Adventure (60系) 商品ページ(https://www.jaos.co.jp/product/type_search/9295-c/)

会社概要

社名：株式会社ジャオス

JAOS CORPORATION

本社所在地：群馬県北群馬郡榛東村広馬場3586-1

代表者：代表取締役社長 赤星 大二郎

URL：https://www.jaos.co.jp/