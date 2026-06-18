【ジバンシイ】ブラックメタルのロゴがエレガントなブラックポーチ付き「サマー スキンケア キャンペーン」がスタート！

LVMHフレグランスブランズ株式会社

ジバンシイのシルエットの美学をスキンケアで初めて踏襲させたエイジングケア*シリーズ。 肌を立体としてとらえ、彫像のようになめらかで、凛とした美しい肌へ導きます。

(*年齢相応のお手入れのこと)

詳細を見る :https://www.givenchybeauty.com/jp/%E3%82%B9%E3%82%AD%E3%83%B3%E3%82%B1%E3%82%A2/%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%BA/%E3%82%B9%E3%82%AB%E3%83%AB%E3%83%97%E3%83%81%E3%83%A5%E3%83%A9%E3%83%AB/

- キャンペーン情報

『サマー スキンケア キャンペーン』

スキンケア製品を税込19,800円以上ご購入で、「オリジナル ブラック ポーチ」をプレゼント。

サイズ：高さ130×幅195×マチ110mm

※おひとり様1回限り。なくなり次第終了。

詳細を見る :https://www.givenchybeauty.com/jp

＊キャンペーン開始後に公開予定

＜キット例＞

サマー スキンケア キット

税込26,730円

［セット内容］

スカルプチュラル セラム （美容液） 30mL/現品

スカルプチュラル クレーム ユー （アイクリーム） 15mL/現品

オリジナル ブラック ポーチ /非売品

- キャンペーン情報

『サマー ベース メイクアップ キャンペーン』

パウダー製品を含む税込16,500円以上ご購入で、「ブラック カブキ ブラシ」をプレゼント。

サイズ：幅50×高さ70mm

※おひとり様1回限り。なくなり次第終了。

詳細を見る :https://www.givenchybeauty.com/jp

＊キャンペーン開始後に公開予定

＜キット例＞

透明感ベースセット

税込21,120円

［セット内容］

プリズム・リーブル No.01 （ルース パウダー） 4×2.5g/現品

プリズム・リーブル・スキンケアリング・コレクター ピンク （フェイスカラー） 11mL/現品

プリズム・リーブル・ケア＆カラー・セラム・プライマー パープル （メイクアッププライマー） 30mL/現品

ブラック カブキ ブラシ /非売品

グロウ エンハンス セット

税込21,010円

［セット内容］

プリズム・リーブル・プレストパウダー No.00 （フェイス パウダー） 7g/現品

プリズム・リーブル・グロウ・セラム・ファンデーション （リキッド ファンデーション） 30mL/現品

ＰＦＣＴ・セラム・リップオイル 7.5mL/現品

ブラック カブキ ブラシ /非売品

- お取り扱い

「サマー スキンケア キャンペーン」

2026年7月3日（金） 開始

百貨店 ジバンシイ カウンター、ジバンシイ ビューティー GINZA SIX、ジバンシイ ビューティー公式オンラインショップ、百貨店オンラインストア

「サマー ベース メイクアップ キャンペーン」

2026年7月3日（金） 開始

百貨店 ジバンシイ カウンター、ジバンシイ ビューティー GINZA SIX、ジバンシイ ビューティー公式オンラインショップ、ビューティー セレクト ショップ（一部）

パルファム ジバンシイ[LVMHフレグランスブランズ]

〈お客様窓口〉03-3264-3941