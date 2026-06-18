2027年YZシリーズ試乗会「BLU Camp」



















https://digitalpr.jp/table_img/1622/137230/137230_web_1.png



BLU Camp 概要

※雨天決行 ※レーシングアドバイザーが欠席となる場合があります ※飲食ブースの出展はありません※未成年者の試乗は、親権者の同意が必要です。また、ご自身でエンジン始動ができる方に限ります