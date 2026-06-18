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2027年YZシリーズ試乗会「BLU Camp」
〜8月29日（土） モトクロスヴィレッジより全国7会場にて順次開催〜
ヤマハ発動機販売株式会社は、8月29日（土）モトクロスヴィレッジ（埼玉）より、2027年YZシリーズの試乗会「BLU Camp（ブルーキャンプ）」を全国7会場にて開催。本日、6月18日より事前エントリーを開始します。
試乗車両は、8年ぶりの新作エンジンを搭載したモトクロス競技用モデル「YZ250F」や2026年にモデルチェンジした「YZ450F」をベースにクロスカントリー用に専用セッティングした「YZ450FX」など、全6機種を予定。
会場では、YZシリーズの開発ライダーでレーシングアドバイザーを務める鈴木健二氏と小島太久摩氏によるマシンセッティング＆ライディングアドバイスも行います。
なお、ヤマハファン向けカスタマーポータルサイト「My YAMAHA Motor Web」から事前エントリーし、会場受付にてチェックインいただいた方には、オリジナルステッカーをプレゼントします。
当社では2016年より、ヤマハYZシリーズのアマチュアオーナーのためのレース参戦サポートプログラム「BLU CRU（ブルークルー）」をスタート。対象レースにおける上位入賞者には賞典を贈呈するほか、レース会場でレーシングサービスの実施、試乗会・ライディングスクール開催など幅広いサポートを行っています。このたびの「BLU Camp」も「BLU CRU」活動の一環です。
※雨天決行 ※レーシングアドバイザーが欠席となる場合があります ※飲食ブースの出展はありません
※未成年者の試乗は、親権者の同意が必要です。また、ご自身でエンジン始動ができる方に限ります
関連リンク
BLU Camp
https://www.yamaha-motor.co.jp/mc/blucru/event/2026blucamp/
My YAMAHA Motor Web
https://www.yamaha-motor.co.jp/mc/myyamaha/
ヤマハ発動機販売株式会社は、8月29日（土）モトクロスヴィレッジ（埼玉）より、2027年YZシリーズの試乗会「BLU Camp（ブルーキャンプ）」を全国7会場にて開催。本日、6月18日より事前エントリーを開始します。
試乗車両は、8年ぶりの新作エンジンを搭載したモトクロス競技用モデル「YZ250F」や2026年にモデルチェンジした「YZ450F」をベースにクロスカントリー用に専用セッティングした「YZ450FX」など、全6機種を予定。
なお、ヤマハファン向けカスタマーポータルサイト「My YAMAHA Motor Web」から事前エントリーし、会場受付にてチェックインいただいた方には、オリジナルステッカーをプレゼントします。
当社では2016年より、ヤマハYZシリーズのアマチュアオーナーのためのレース参戦サポートプログラム「BLU CRU（ブルークルー）」をスタート。対象レースにおける上位入賞者には賞典を贈呈するほか、レース会場でレーシングサービスの実施、試乗会・ライディングスクール開催など幅広いサポートを行っています。このたびの「BLU Camp」も「BLU CRU」活動の一環です。
※雨天決行 ※レーシングアドバイザーが欠席となる場合があります ※飲食ブースの出展はありません
※未成年者の試乗は、親権者の同意が必要です。また、ご自身でエンジン始動ができる方に限ります
関連リンク
BLU Camp
https://www.yamaha-motor.co.jp/mc/blucru/event/2026blucamp/
My YAMAHA Motor Web
https://www.yamaha-motor.co.jp/mc/myyamaha/