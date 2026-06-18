夏を彩るさわやかな味わい「白くまプリン」が登場！

モロゾフ株式会社

洋菓子メーカー、モロゾフ株式会社（神戸市東灘区）より、九州の夏の風物詩のかき氷をイメージしたプリンや、これからの季節に旬を迎えるフルーツを使用した夏限定プリンが今年も登場します。季節の味わいを楽しむプリンで、涼やかなひとときをお届けいたします。

取扱店舗：全国の洋生菓子販売店舗 ※一部店舗でお取扱いがない場合がございます。

白くまプリン

価格：486円（本体価格：450円）

販売期間：6月23日(火)～8月31日(月)

九州の夏の風物詩のかき氷「白くま」をイメージしてプリンに仕立てました。とろりと甘い練乳ソースと氷砂糖を使用した上品ですっきりとした甘さのミルクプリンに、さくらんぼ、みかん、小豆、パイナップルをトッピング。見た目にも楽しい、夏のプリンをお楽しみください。

※お皿に移さずにお召し上がりください。

※商標「白くま」は林一二（株）の登録商標です。

白くまプリン 価格：486円（本体価格：450円）白くまプリン 価格：486円（本体価格：450円）クラウンメロンのプリン 価格：432円（本体価格：400円）クラウンメロンのプリン

価格：432円（本体価格：400円）

販売期間：販売中～8月31日（月）

3層すべてにクラウンメロンを使用した、夏に旬を迎えるさわやかなメロンのプリンです。

静岡県産のクラウンメロンのピューレを使用したゼリーとソースに、クラウンメロンのピューレとココナッツパウダーを加えたミルクプリンを合わせました。メロンの上品な甘さとさわやかな香りをお楽しみください。※クラウンメロン：濃厚な甘みと芳醇な香りが特長のマスクメロンのブランドの一つ。

※お皿に移さずにお召し上がりください。

クラウンメロンのプリン 価格：432円（本体価格：400円）

完熟マンゴーのプリン 価格：432円（本体価格：400円）完熟マンゴーのプリン

価格：432円（本体価格：400円）

販売期間：販売中～8月31日(日)

マンゴーの王様と呼ばれる「アルフォンソマンゴー」、中でも糖度16度以上の完熟マンゴーを3層すべてに使用しました。濃厚な味わいのマンゴープリンに、まろやかなマンゴーソースとさっぱりとした華やかな香りのマンゴーゼリーを合わせ、完熟マンゴーのおいしさを閉じ込めた、贅沢な夏のプリンです。

※お皿に移さずにお召し上がりください。

完熟マンゴーのプリン 価格：432円（本体価格：400円）