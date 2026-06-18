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北海道医療大学が6月20日・21日に第46回「九十九祭」を開催 ― 学生団体による出店やステージ発表などさまざまな企画を実施
北海道医療大学（北海道当別町）は、6月20日（土）と21日（日）に大学祭「九十九祭（つくもさい）」を開催する。第46回となる今年は「ひだまり」をテーマに、ステージ発表や学内団体出店、ビンゴ大会、お化け屋敷、コスプレイベント、学術発表等、さまざまな企画を実施。また、ステージ出演ゲストとして、6月20日（土）には北海道出身者によるダンスボーカルユニット「ambitious」、北海道を拠点とするアイドルグループ「ICECREAM SCREAM」、札幌を中心に活動するスリーピースバンド「KOHAKU」が、6月21日（日）にはテレビなどのメディアで幅広く活躍するものまねが話題のアーティスト・松浦航大さん、TikiTokで話題の声優・ウォルターズさんがパフォーマンスを行う。
■第46回「九十九祭」
【日 時】 6月20日（土）、21日（日） 10:00〜17:00
【会 場】 北海道医療大学 当別キャンパス（北海道石狩郡当別町金沢1757番地）
・図書館前特設ステージ、歯科クリニック前スロープ、中央講義棟
【テーマ】 ひだまり
【内 容】
《ステージ出演タレント》
・6月20日（土）
ambitious
ICECREAM SCREAM
KOHAKU
・6月21日（日）
松浦航大
ウォルターズ
《企画》
・ステージ発表
・ビンゴ大会
・学内団体出店
・キッチンカー
・学術発表
・お化け屋敷
・コスプレイベント
【URL】
https://www.hoku-iryo-u.ac.jp/topics/information/2075338/
《SNS》
・X：@tsukumo_HSUH
・Instagram：@tsukumo_9v9
▼本件に関するお問合せ先
北海道医療大学 大学祭実行委員会
E-Mail： tsukumo.hsuh@gmail.com
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
【日 時】 6月20日（土）、21日（日） 10:00〜17:00
【会 場】 北海道医療大学 当別キャンパス（北海道石狩郡当別町金沢1757番地）
・図書館前特設ステージ、歯科クリニック前スロープ、中央講義棟
【テーマ】 ひだまり
【内 容】
《ステージ出演タレント》
・6月20日（土）
ambitious
ICECREAM SCREAM
KOHAKU
・6月21日（日）
松浦航大
ウォルターズ
《企画》
・ステージ発表
・ビンゴ大会
・学内団体出店
・キッチンカー
・学術発表
・お化け屋敷
・コスプレイベント
【URL】
https://www.hoku-iryo-u.ac.jp/topics/information/2075338/
《SNS》
・X：@tsukumo_HSUH
・Instagram：@tsukumo_9v9
▼本件に関するお問合せ先
北海道医療大学 大学祭実行委員会
E-Mail： tsukumo.hsuh@gmail.com
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/