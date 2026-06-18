北海道医療大学（北海道当別町）は、6月20日（土）と21日（日）に大学祭「九十九祭（つくもさい）」を開催する。第46回となる今年は「ひだまり」をテーマに、ステージ発表や学内団体出店、ビンゴ大会、お化け屋敷、コスプレイベント、学術発表等、さまざまな企画を実施。また、ステージ出演ゲストとして、6月20日（土）には北海道出身者によるダンスボーカルユニット「ambitious」、北海道を拠点とするアイドルグループ「ICECREAM SCREAM」、札幌を中心に活動するスリーピースバンド「KOHAKU」が、6月21日（日）にはテレビなどのメディアで幅広く活躍するものまねが話題のアーティスト・松浦航大さん、TikiTokで話題の声優・ウォルターズさんがパフォーマンスを行う。

■第46回「九十九祭」

【日　時】 6月20日（土）、21日（日） 10:00〜17:00

【会　場】 北海道医療大学 当別キャンパス（北海道石狩郡当別町金沢1757番地）

・図書館前特設ステージ、歯科クリニック前スロープ、中央講義棟

【テーマ】 ひだまり

【内　容】

《ステージ出演タレント》

・6月20日（土）

　ambitious

　ICECREAM SCREAM

　KOHAKU

・6月21日（日）

　松浦航大

　ウォルターズ

《企画》

・ステージ発表

・ビンゴ大会

・学内団体出店

・キッチンカー

・学術発表

・お化け屋敷

・コスプレイベント

【URL】

　https://www.hoku-iryo-u.ac.jp/topics/information/2075338/

《SNS》

・X：@tsukumo_HSUH

・Instagram：@tsukumo_9v9

▼本件に関するお問合せ先

　北海道医療大学 大学祭実行委員会

　E-Mail： tsukumo.hsuh@gmail.com

【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/