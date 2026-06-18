「ちいかわ」のコロンとしたかわいいフェイスデザイン！髪・唇・爪にも使用できる、マルチバームが登場

BEENOS株式会社

大人かわいいコスメを展開するギフトコスメブランド「Lovisia(ラヴィジア)コスメシリーズ」は、今夏、初の映画化も決定したSNS発の漫画作品「ちいかわ」のフェイスデザインのマルチバームを新発売します。

今回発売される「Lovisiaちいかわマルチバーム」は、ちいかわをはじめ、ハチワレ、うさぎ、モモンガの可愛いフェイスデザインで、手のひらサイズのキュートな多機能バームです。それぞれが違う香りを採用し、使うたびに癒される体験を提供します。唇だけでなく髪や爪の保湿などマルチに使えるアイテムです。

ぷっくりと立体的で各キャラクターの可愛らしい表情を再現したフェイスデザインのケースは、思わず全種類集めたくなるかわいさです。

「Lovisiaちいかわマルチバーム」は、2026年6月19日（金）より、ちいかわらんど、ちいかわマーケットおよび全国のバラエティショップ等で順次発売を開始します。また、同日10：00からLovisiaオンラインショップでも発売を開始いたします。

●特設サイト：https://lovisia-shop.jp/lp/chiikawa_06(https://lovisia-shop.jp/lp/chiikawa_06)

※詳細については、こちらをご確認ください。

「Lovisiaちいかわマルチバーム」

画像はイメージです。

Lovisiaの初夏の新商品として、「ちいかわ」のキュートなフェイスデザインのマルチバームが登場します。今回のマルチバームでは、ちいかわ（ホワイトティーの香り)、 ハチワレ(キンモクセイの香り)、うさぎ(シトラスミントの香り)、モモンガ(サクラの香り)の全4種類をラインアップ。

思わずなでたくなるようなぷっくりとした立体感にこだわり、ちいかわ、ハチワレ、うさぎ、モモンガ、それぞれの愛くるしい表情が魅力的なアイテムです。手のひらサイズでバッグにも忍ばせやすく、ちょっとした乾燥を感じた時に唇や髪、爪などにマルチに使用いただけます。

3種類の保湿成分をそれぞれに配合しており、夏のエアコンや紫外線による乾燥対策にも役立ちます。ちいかわたちのキュートなフェイスデザインの容器は使用後は小物入れとしても利用することができるのでコレクション性も高く、プレゼントにもピッタリなアイテムです。

全4種それぞれのこだわりの保湿成分

・ちいかわ

ヒマワリオイル(ヒマワリ種子油)※、ホホバオイル(ホホバ種子油)、シアバター(シア脂)

・ハチワレ

マカデミアオイル(マカデミア種子油) ※、ホホバオイル(ホホバ種子油)、シアバター(シア脂)

・うさぎ

スターフラワーオイル(ルリジサ種子油) ※、ホホバオイル(ホホバ種子油)、シアバター(シア脂)

・モモンガ

ローズヒップオイル(カニナバラ種子油) ※、ホホバオイル(ホホバ種子油)、シアバター(シア脂)

※保湿成分

全4種類のデザイン

＜商品概要＞

■商 品 名 ：Lovisiaちいかわマルチバーム

■価 格 ：各990円（税込）

■サ イ ズ ： W90 × D25 × Ｈ110mm（外装サイズ）

■販売店舗：Lovisiaオンラインショップ、ちいかわらんど、ちいかわマーケット、全国のバラエティショップ等

■販売開始：2026年6月19日（金）より順次発売

■発 売 元 ：BeeCruise株式会社

商品イメージ

「ちいかわ」について

「ちいかわ」はイラストレーター・ナガノが描くX（旧Twitter）発の漫画作品。

いつも一生懸命なちいかわと友達のハチワレ、うさぎなどの個性豊かなキャラクターたちが繰り広げる、楽しくて、切なくて、ちょっとハードな日々の物語。

グッズ展開、コラボカフェ、企業コラボなど幅広く展開しており、講談社から書籍「ちいかわ なんか小さくてかわいいやつ」が8巻まで発売中。

また、2022年4月よりTVアニメ「ちいかわ」がめざましテレビ（フジテレビ系列）にて放送中。

2026年7月24日より「映画ちいかわ 人魚の島のひみつ」が公開予定。

ちいかわ総合情報サイト「ちいかわインフォ」：https://chiikawa-info.jp/

＜販売実績＞

2018年7月にスタートしたLovisia ギフトコスメシリーズは、現時点で累計出荷数が520万個にのぼっています。プレゼントにもピッタリなデザインで、WEBやSNSでも話題となりました。

【BeeCruise株式会社の概要】

(1)社 名 : BeeCruise株式会社

(2)代 表 者 : 代表取締役社長 直井 聖太

(3)本店所在地 :東京都品川区西五反田8-4-13

(4)設 立 年 月 : 2017年10月

(5)資 本 金 : 100百万円

＜クレジット表記のご案内＞

BeeCruise株式会社

東京都品川区西五反田八丁目4番13号

【商品に関するお問い合わせ先】

TEL ： 03-6824-9754