【7月7日（火）】BEENOS Solutions、futureshop主催オンラインセミナーに登壇

BEENOS株式会社

BEENOSグループで越境ECの導入とジャパニーズコンテンツの海外進出を支援するBEENOS Solutions株式会社（以下「BEENOS Solutions」）は、2026年7月7日（火）に株式会社フューチャーショップが主催するオンラインセミナーに登壇いたします。本セミナーでは、越境EC支援サービス「Buyee Connect」と、Webサイト多言語化ツール「shutto翻訳」を組み合わせた最新の越境EC戦略と成功事例を、株式会社フューチャーショップのファシリテーションのもと、e-365株式会社カスタマーコミュニケーション部の藤田様とBEENOS Solutionsの紺谷が徹底解説いたします。

■セミナー概要／お申込み：https://www.future-shop.jp/seminar/20260707seminar.html

■こんな方におすすめ！

・越境ECに興味はあるが、具体的に何から始めればいいかわからない方

・すでに海外販売を行っているが、売上拡大や改善に課題を感じている方

・越境ECに本格参入したいが、専門知識を持つ人材や社内リソースが不足している方

・システム改修や大きな投資をせず、今あるECサイトを活用して海外販売を始めたい方

・現在の国内向け運営フローを一切変えずに、最小限の負担で海外売上を積み上げたい方

■開催概要

名称：【フューチャーショップ主催】Buyee Connectとshutto翻訳で実現する“越境EC最短ルート”

日時：2026年7月7日（火）15:00～16:15

費用：無料

形式：オンライン（ZOOM） ※アーカイブ配信あり

詳細・お申し込みURL：https://www.future-shop.jp/seminar/20260707seminar.html

■コンテンツ／スピーカー

第一部：【shutto翻訳】越境EC、まず何をすればいい？多言語対応入門＆SEO戦略

・今すぐ始められるECサイトの多言語対応ステップ

・越境売上を伸ばすための"伝わる"ローカライズ方法

・集客対策も！多言語SEOのはじめ方

e-365株式会社 カスタマーコミュニケーション部CS課

サービスアドバイザー

藤田 加奈子

広告代理店にて営業に従事し、2023年に入社。ウェブサイト翻訳ツール『shutto翻訳』のサービスアドバイザーとして、導入前のご提案から導入後のサポートまで幅広く担当している。

第二部：【Buyee Connect】今こそ始める越境EC ～市場動向から成功事例まで徹底解説～

・越境EC概要のご紹介

・越境ECを始める際の課題と手法

・越境ECで購入率を高める成功例 など

BEENOS Solutions株式会社 Global Solutions Div

紺谷 聡太

越境ECの導入から成長戦略プランニングを牽引し、世界約120カ国・地域へのネットワークと取引実績7000社を超えるノウハウを駆使し、企業ごとのニーズと海外展開フェーズに寄り添った戦略を企画

第三部：質疑応答・事例紹介

■SaaS型ECプラットフォーム「futureshop」について

フューチャーショップが提供するSaaS型ECサイト構築プラットフォーム「futureshop」では、サイトデザインのカスタマイズやコンテンツの更新を、EC担当者の手で自由度高くスピーディに行えます。さらに、顧客のファン化を促進するための多彩な機能も有しており、効果的なロイヤルティマーケティングを展開することが可能です。

オムニチャネル戦略においては、実店舗とECサイトの顧客データを一元管理し、オンラインとオフラインの間でスムーズな顧客体験を実現する「futureshop omni-channel」を提供しています。統合された顧客情報をベースに、オンラインとオフラインの垣根を越えた細やかなデジタルマーケティング施策を実行できます。

・futureshop：https://www.future-shop.jp/

■Webサイト多言語化ツール「shutto翻訳」について

shutto翻訳はJavaScriptのタグを1行挿入することで、ウェブサイトを自動翻訳できます。ウェブサイト更新時には翻訳がリアルタイムで反映され、多言語対応の手間やコストを削減できます。

・shutto翻訳：https://www.submit.ne.jp/shutto-translation

■越境EC支援サービス「Buyee Connect」について

Buyee Connectは国内向けのECサイトにおいて無料で決済、言語、配送、通関などの越境EC支援サービスをご利用いただけるようになるツールです。ECサイトにタグを一行埋め込むだけで設定が完了し、海外のお客様が購入した商品は国内倉庫に送るだけでその後の国際配送やカスタマーサポートはBuyeeが対応します。事業者様は開発工数や運用コストを最小限に抑えつつ、世界約120の国と地域に向けた販売が実現するため、自社事業に専念いただけることが最大の特徴です。

・Buyee Connect：https://beenos-solutions.com/buyeeconnect/

【株式会社フューチャーショップの概要】

SaaS型ECプラットフォーム「futureshop」の企画・運営・開発、およびEC売上拡大の支援サービスを提供。

(1)社名：株式会社フューチャーショップ

(2)代表者：代表取締役 星野 裕子

(3)所在地：大阪府大阪市北区大深町4番20号

(4)設立年月：2010年3月

(5)資本金：100百万円

(6)URL：https://www.future-shop.jp/

【e-365株式会社の概要】

企業のデジタルマーケティング強化に向け、顧客の成果に直結する SaaS型の自社開発クラウドプロダクトを企画、開発、およびサブスクリプションにより提供。

(1)社名：e-365株式会社

(2)代表者：代表取締役 田中 淳一郎

(3)所在地：東京都千代田区有楽町１丁目9番4号

(4)設立年月：2026年１月

(5)資本金：10百万円

(6)URL：https://www.e-365.co.jp/

【BEENOS Solutions株式会社の概要】

BEENOS Solutionsは日本企業の海外展開を再現性ある成功へ導く専門組織です。越境EC導入から販路拡大まで一貫して支援を行い日本商品の価値を世界に届けます。

(1)社名：BEENOS Solutions株式会社

(2)代表者：代表取締役社長 本間哲平

(3)所在地：東京都品川区西五反田八丁目4番13号

(4)設立年月：2019年3月

(5)資本金：100百万円

(6)URL：https://beenos-solutions.com/