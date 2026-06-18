ブルガリ ドルチから夏の爽やかさと豊かな果実味が広がるシーズナルコレクションが6月18日（木）より登場

ブルガリ・ジャパン合同会社

2026年夏のシーズナルコレクションは、イタリアの夏の陽光と爽やかな風をイメージしたレモンやミント、バジル、アプリコット、白桃の香り豊かな果実感で表現したフレーバーです。ブルガリ ドルチのメートルショコラティエ - ジャンルカ・フストによるチョコレート・ジェムズの新作と、日本のブルガリ ドルチの職人たちが情熱と精緻な技術を融合して作り上げたトルティーノとタヴォレッタの珠玉のクリエーションをお楽しみください。

季節限定チョコレート・ジェムズ「アプリコット バジル」

季節限定チョコレート・ジェムズの新作フレーバーは、イタリアの夏に降り注ぐ太陽のもと果樹園で熟したアプリコットと大地の恵みあふれるバジルの二層構造による季節限定のひと粒です。口に含んだ瞬間に、アプリコットジェラティーナの蜂蜜のような濃厚な甘みと華やかな香りがなめらかに溶けていきます。そこへバジルガナッシュの摘みたてのハーブのような清涼感と繊細な甘みが加わり、味わいに豊かな奥行きをもたらします。陽光に満ちたイタリアの初夏を豊かに表現した季節限定のチョコレート・ジェムズをお楽しみください。

季節限定タヴォレッタ「ミント レモン」

チョコレート・ジェムズと同様に厳選されたカカオと良質な食材を使用した「Tavoletta（タヴォレッタ）」（チョコレートバー）よりご紹介する新作フレーバーは、夏のイタリアの庭園を思わせるミントとレモンが織りなす爽やかな味わいです。ミント風味のカカオバターで仕立てたホワイトチョコレートが口の中に溶けると、レモンコンフィの澄んだ酸味とほのかな甘みが広がり、軽やかな食感のミントクランブルのクリスピーな食感が心地よいリズムを奏でます。初夏の風の清涼感を感じる一枚をお楽しみください。

季節限定トルティーノ「アプリコット ピーチ」

イタリア語で小さなタルトを意味する「トルティーノ」この夏のフレーバーは、アプリコットと白桃のガナッシュにアーモンドのスポンジを重ね、アーモンド風味のチョコレートでコーティングして仕上げました。チョコレートを割るとアプリコットコンフィのガナッシュの魅力的な甘みと、レモンの透明感やハーブの清涼感あふれるレモンバーベナを含んだ白桃ガナッシュのみずみずしさが、口の中に広がります。アーモンドサブレの香ばしく軽やかな食感とともに、果実の甘みと爽やかな香りが軽やかに広がる至福のひとときをお楽しみください。

商品名：季節限定チョコレート・ジェムズ「アプリコット バジル」

発売日 : 2026年6月18日（木）

価格 ： 1,780円（税込）

※公式オンラインショップでは2箱からの販売となります。

商品名： 季節限定タヴォレッタ 「ミント レモン」

発売日： 2026年6月18日（木）

価格 : 3,600円（税込）

商品名： 季節限定トルティーノ 「アプリコット ピーチ」

発売日： 2026年6月18日（木）

価格 : 5,100円（税込）

取り扱い店舗：ブルガリ銀座タワー 9F「ブルガリ ドルチ」、松屋銀座B1F「ブルガリ イル・チョコラート」、阪急うめだ5F 「ブルガリ オオサカ カフェ」、ブルガリ ドルチ 心斎橋、ブルガリ ホテル 東京「ブルガリ ドルチ」（チョコレート・ジェムズ「アプリコット バジル」のみの取り扱いとなります）

公式オンラインショップ https://gourmet.bulgari.com

メートルショコラティエ ジャンルカ・フスト

ジャンルカ・フストは「コンテンポラリー・アルチザン・ペストリー」という独自の哲学を掲げ、素材本来の魅力を最大限に引き出すクリエイティビティ、ミニマリズム、そして精緻な技術を追求し続けています。《 FUSTO Milano 》の創設者である彼は、その革新的なアプローチと卓越した技術で国際的な評価を確立し、ガンベロロッソの「Tre Torte」など数々の権威ある賞を受賞しています。また、ブルガリ イル・チョコラートのメートルショコラティエとしてチョコレートの世界に新たな風を吹き込むべく、ミラノに構える自身の工房で日夜試作に取り組んでいます。その飽くなき探求心と情熱が唯一無二の味わいと体験を生み出し続けています。