東京女子大学が2028年度入学試験よりプレゼンテーション方式の総合型選抜を新設〜「自ら問いを立て、追究する力」を評価する「知のかけはし入学試験（プレゼンテーション型）」〜

東京女子大学が2028年度入学試験よりプレゼンテーション方式の総合型選抜を新設〜「自ら問いを立て、追究する力」を評価する「知のかけはし入学試験（プレゼンテーション型）」〜