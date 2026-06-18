こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【京都産業大学】企業・自治体と連携し、衣料品の回収・再利用を通じて学生支援と廃棄削減を目指す大学生限定のクローズ型マーケット「ふくとく。」を開催
京都産業大学（京都市北区/学長：在間敬子）は、関西の大学で発展してきた「アッセンブリーアワー」文化の中でも、社会実装型の取り組みを推進する大学として、企業や自治体と連携した教育プログラムを展開しています。このたび、同プログラムの一環として、大学生限定で実施する衣料品の販売イベント（クローズマーケット）「ふくとく。」を2026年6月24日（水）・25日（木）の2日間、キャンパス内の神山ホールで開催します。学生の生活支援と衣料廃棄問題の解決を同時に目指し、企業と連携した講演・販売・体験を通じて、社会とつながる実践的な学びの場を提供します。
京都産業大学（京都市北区/学長：在間敬子）は、関西の大学で発展してきた「アッセンブリーアワー」文化の中でも、社会実装型の取り組みを推進する大学として、企業や自治体と連携した教育プログラムを展開しています。このたび、同プログラムの一環として、大学生限定で実施する衣料品の販売イベント（クローズマーケット）「ふくとく。」を2026年6月24日（水）・25日（木）の2日間、キャンパス内の神山ホールで開催します。学生の生活支援と衣料廃棄問題の解決を同時に目指し、企業と連携した講演・販売・体験を通じて、社会とつながる実践的な学びの場を提供します。
今回は、アパレル企業の余剰在庫や回収衣料を活用し、リユースやリサイクル・を通じて再流通させる仕組みを取り入れた大学生クローズマーケット「ふくとく。」を実施します。本取り組みを通じて、衣料廃棄の削減と学生の生活支援を両立することを目的に”大学生の生活応援×社会課題解決”に取り組みます。
主な取り組みとして、全商品試着可、キャッシュレス決済、衣料品回収ボックスの設置などを行います。学内にてリユース品やアップサイクル品、ブランド在庫品の販売に加え、古着回収も実施し、学生の生活支援と衣料廃棄削減を両立する、循環型社会の実現に向けた実践的な場となります。
6月24日（水）には講演会を開催し、ファッション業界の企業や自治体関係者が登壇します。本講演には、創業者が本学卒業生である株式会社アーバンリサーチといった本学とゆかりのある企業や、行政関係者が参加予定です。企業の取り組み紹介やパネルディスカッションを通して、学生が社会課題への理解を深めるとともに、将来を考える契機を提供します。また、ワークショップではコーディネート提案を行うことで、衣料にあらたな価値を見出す体験型の学びを提供します。講演、販売、体験を組み合わせることで、知識にとどまらない実践的な学びの場として展開します。
本取り組みは、学生、企業、自治体が連携し、それぞれの強みを生かして社会課題の解決に向けて行動する「ハイブリッド型」とも言えるイベントです。
京都産業大学 神山ホール
他大学での活動の様子※イメージ※
本学のアッセンブリーアワーは、正課の授業では補えない幅広い教養、知識を身に付け、この経験を生かして今後の学生生活をより充実したものにしてもらうために実施している教育プログラムです。医療やメンタルヘルス、防犯、地域連携など、生活に直結するテーマを扱う点に特長があり、学生が社会課題を自分ごととして捉え、行動につなげる「実務型」の学びを重視しています。
今回は、アパレル企業の余剰在庫や回収衣料を活用し、リユースやリサイクル・を通じて再流通させる仕組みを取り入れた大学生クローズマーケット「ふくとく。」を実施します。本取り組みを通じて、衣料廃棄の削減と学生の生活支援を両立することを目的に”大学生の生活応援×社会課題解決”に取り組みます。
主な取り組みとして、全商品試着可、キャッシュレス決済、衣料品回収ボックスの設置などを行います。学内にてリユース品やアップサイクル品、ブランド在庫品の販売に加え、古着回収も実施し、学生の生活支援と衣料廃棄削減を両立する、循環型社会の実現に向けた実践的な場となります。
6月24日（水）には講演会を開催し、ファッション業界の企業や自治体関係者が登壇します。本講演には、創業者が本学卒業生である株式会社アーバンリサーチといった本学とゆかりのある企業や、行政関係者が参加予定です。企業の取り組み紹介やパネルディスカッションを通して、学生が社会課題への理解を深めるとともに、将来を考える契機を提供します。また、ワークショップではコーディネート提案を行うことで、衣料にあらたな価値を見出す体験型の学びを提供します。講演、販売、体験を組み合わせることで、知識にとどまらない実践的な学びの場として展開します。
本取り組みは、学生、企業、自治体が連携し、それぞれの強みを生かして社会課題の解決に向けて行動する「ハイブリッド型」とも言えるイベントです。
【開催概要】
京都産業大学 アッセンブリーアワー
「アパレル廃棄抑制とともに社会課題を解決し未来を拓く」
開催日時： 2026年6月24日（水）・25日（木）
11時00分〜18時00分
会 場： 京都産業大学 神山ホール（京都市北区上賀茂本山）
内 容：
1. 大学生クローズマーケット＜ふくとく。＞の開催（２日間開催）
アパレルデザイナーから今旬に見えるコーディネート提案
2. アッセンブリーアワー講演（6月24日（水）13:30〜15:00）
・講演１ 株式会社アーバンリサーチ 執行役員 萩原 様
・講演２ 株式会社ZOZO ブランド営業本部 本部長 東様
その他、講演企業のパネルディスカッション、質疑応答、クローズマーケットの開催案内等
主 催： 京都産業大学 学生支援センター
むすんで、うみだす。 上賀茂・神山 京都産業大学
【2027 年４月、新しい学びが誕生します。】
- 心を理解し、自分を切り拓く。社会を変える。 -
現代社会学部 心理学科（仮称：設置構想中）
▼本件に関する問い合わせ先
京都産業大学 広報部
住所：〒603-8555 京都市北区上賀茂本山
TEL：075-705-1411
FAX：075-705-1987
メール：kouhou-bu@star.kyoto-su.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
今回は、アパレル企業の余剰在庫や回収衣料を活用し、リユースやリサイクル・を通じて再流通させる仕組みを取り入れた大学生クローズマーケット「ふくとく。」を実施します。本取り組みを通じて、衣料廃棄の削減と学生の生活支援を両立することを目的に”大学生の生活応援×社会課題解決”に取り組みます。
主な取り組みとして、全商品試着可、キャッシュレス決済、衣料品回収ボックスの設置などを行います。学内にてリユース品やアップサイクル品、ブランド在庫品の販売に加え、古着回収も実施し、学生の生活支援と衣料廃棄削減を両立する、循環型社会の実現に向けた実践的な場となります。
6月24日（水）には講演会を開催し、ファッション業界の企業や自治体関係者が登壇します。本講演には、創業者が本学卒業生である株式会社アーバンリサーチといった本学とゆかりのある企業や、行政関係者が参加予定です。企業の取り組み紹介やパネルディスカッションを通して、学生が社会課題への理解を深めるとともに、将来を考える契機を提供します。また、ワークショップではコーディネート提案を行うことで、衣料にあらたな価値を見出す体験型の学びを提供します。講演、販売、体験を組み合わせることで、知識にとどまらない実践的な学びの場として展開します。
本取り組みは、学生、企業、自治体が連携し、それぞれの強みを生かして社会課題の解決に向けて行動する「ハイブリッド型」とも言えるイベントです。
京都産業大学 神山ホール
他大学での活動の様子※イメージ※
本学のアッセンブリーアワーは、正課の授業では補えない幅広い教養、知識を身に付け、この経験を生かして今後の学生生活をより充実したものにしてもらうために実施している教育プログラムです。医療やメンタルヘルス、防犯、地域連携など、生活に直結するテーマを扱う点に特長があり、学生が社会課題を自分ごととして捉え、行動につなげる「実務型」の学びを重視しています。
今回は、アパレル企業の余剰在庫や回収衣料を活用し、リユースやリサイクル・を通じて再流通させる仕組みを取り入れた大学生クローズマーケット「ふくとく。」を実施します。本取り組みを通じて、衣料廃棄の削減と学生の生活支援を両立することを目的に”大学生の生活応援×社会課題解決”に取り組みます。
主な取り組みとして、全商品試着可、キャッシュレス決済、衣料品回収ボックスの設置などを行います。学内にてリユース品やアップサイクル品、ブランド在庫品の販売に加え、古着回収も実施し、学生の生活支援と衣料廃棄削減を両立する、循環型社会の実現に向けた実践的な場となります。
6月24日（水）には講演会を開催し、ファッション業界の企業や自治体関係者が登壇します。本講演には、創業者が本学卒業生である株式会社アーバンリサーチといった本学とゆかりのある企業や、行政関係者が参加予定です。企業の取り組み紹介やパネルディスカッションを通して、学生が社会課題への理解を深めるとともに、将来を考える契機を提供します。また、ワークショップではコーディネート提案を行うことで、衣料にあらたな価値を見出す体験型の学びを提供します。講演、販売、体験を組み合わせることで、知識にとどまらない実践的な学びの場として展開します。
本取り組みは、学生、企業、自治体が連携し、それぞれの強みを生かして社会課題の解決に向けて行動する「ハイブリッド型」とも言えるイベントです。
【開催概要】
京都産業大学 アッセンブリーアワー
「アパレル廃棄抑制とともに社会課題を解決し未来を拓く」
開催日時： 2026年6月24日（水）・25日（木）
11時00分〜18時00分
会 場： 京都産業大学 神山ホール（京都市北区上賀茂本山）
内 容：
1. 大学生クローズマーケット＜ふくとく。＞の開催（２日間開催）
アパレルデザイナーから今旬に見えるコーディネート提案
2. アッセンブリーアワー講演（6月24日（水）13:30〜15:00）
・講演１ 株式会社アーバンリサーチ 執行役員 萩原 様
・講演２ 株式会社ZOZO ブランド営業本部 本部長 東様
その他、講演企業のパネルディスカッション、質疑応答、クローズマーケットの開催案内等
主 催： 京都産業大学 学生支援センター
むすんで、うみだす。 上賀茂・神山 京都産業大学
【2027 年４月、新しい学びが誕生します。】
- 心を理解し、自分を切り拓く。社会を変える。 -
現代社会学部 心理学科（仮称：設置構想中）
▼本件に関する問い合わせ先
京都産業大学 広報部
住所：〒603-8555 京都市北区上賀茂本山
TEL：075-705-1411
FAX：075-705-1987
メール：kouhou-bu@star.kyoto-su.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/