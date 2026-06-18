【京都産業大学】企業・自治体と連携し、衣料品の回収・再利用を通じて学生支援と廃棄削減を目指す大学生限定のクローズ型マーケット「ふくとく。」を開催

【京都産業大学】企業・自治体と連携し、衣料品の回収・再利用を通じて学生支援と廃棄削減を目指す大学生限定のクローズ型マーケット「ふくとく。」を開催