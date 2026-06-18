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Ãø¼ÔÌ¾¡§Hijiri Oshio, Isshin Shiiba, Naoki Ito, Naozumi Okada, Fuya Yamaguchi, Yuto Ishikawa, Shun Nagashima, Yuuta Fujikawa, Keitaro Umezawa, Yuri Miura, Misaki Shimizu, Yoshiro Saito, Tomoyuki Yamaguchi, Ryoko Inatome, Shigeru Yanagi
URL¡§https://doi.org/10.1038/s41556-026-01974-0
DOI¡§10.1038/s41556-026-01974-0
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»¨»ï¡§ Nature Cell Biology
Ãø¼ÔÌ¾¡§Hijiri Oshio, Isshin Shiiba, Naoki Ito, Naozumi Okada, Fuya Yamaguchi, Yuto Ishikawa, Shun Nagashima, Yuuta Fujikawa, Keitaro Umezawa, Yuri Miura, Misaki Shimizu, Yoshiro Saito, Tomoyuki Yamaguchi, Ryoko Inatome, Shigeru Yanagi
URL¡§https://doi.org/10.1038/s41556-026-01974-0
DOI¡§10.1038/s41556-026-01974-0
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Tel¡§03-5992-1262
E-mail¡§shigeru.yanagi@gakushuin.ac.jp
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TEL: 022-795-6837 (ÆâÀþ¡§6837)
E-mail¡§isshin.shiiba.b6@tohoku.ac.jp
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Tel¡§03-5992-1008
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Tel¡§042-676-4921
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Tel¡§03-3964-1141
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