「花屋に入りづらい」男性へ。創業38年の山形・山辺町の花屋が、ギフト・観葉植物・公式LINE相談を本格開始

有限会社フラワーコスモス

「フラワーこすもす」（有限会社フラワーコスモス、代表取締役：海野幸司）は、従来の女性向けギフト中心の展開から一歩進め、男性に向けた新しいフラワー・観葉植物サービスの提供を本格的に開始します。

お世話になった恩師や先輩への感謝、切磋琢磨する同僚や後輩へのエール、そして大切な友人の門出など、性別を問わず「想い」を託せるギフトとして、花は欠かせない存在です。また、働き方の多様化やリスキリングが当たり前となった今、ビジネスパーソンは常に学び・成果を求められ、心身の負荷が高まっています。

近年は、コスパ（コストパフォーマンス）・タイパ（タイムパフォーマンス）に続く価値基準として、心の満足や負担の少なさを重視する「メンパ（メンタルパフォーマンス）」という言葉も注目されています。こうしたなかで、花や観葉植物のある暮らしは、日々の気持ちを切り替える"暮らしのなかの小さな習慣"として関心を集めています。

多忙な現代社会において、贈る方・贈られる方双方の日常に「優雅な時間」や「心の余白」を届けるために、当店はギフト需要とセルフケアの双方から新たな提案を行います。昭和63年の創業以来、地域と共に歩んできた当店だからこそできる、花を介した人と人とのつながりや物語を、山辺町から発信してまいります。

言葉にするのは照れくさいから、一束の想いに託して

父の日や記念日、送別、卒業など、大切な人に「感謝」や「愛情」を伝える場面で、照れくささから言葉にできない想いがあるかもしれません。当店では「照れくさい気持ちは、そっと花に任せよう。あなたの大事な人にこそ、ちゃんと伝わる感謝のギフトを。」というテーマで、贈る相手やシーン、ご予算に合わせた花束・アレンジメントをご提案します。

花×〇〇が生む感動

ただ花束を贈るだけでなく、特別な日のシチュエーションに合わせて、他のギフトと組み合わせた贈答のご提案をいたします。



例：ワインが好きというお相手へのプレゼントとして、酒販店とコラボした「アーティフィシャルフラワー（高品質な造花）×ワイン」のセットをご提案

当店でお酒は販売しておりません。お持ち込みいただいた商品に装飾いたします

花束とギフトを通じて、受け取る方の感動を高めます。

物語が生まれるギフト体験を

フラワーこすもすでは、お祝い事の豪華な花束だけでなく、男性がもっと日常的に、大切な人や場所へ想いを届けるお手伝いをしています。実際に、お店では日常に溶け込むような素敵な物語が日々生まれています。

例えば、平日の夜に「いつもありがとう」の言葉の代わりに、季節のお花2～3本を自宅の奥様へのお土産として買って帰る会社員の方がいらっしゃいます。また、部活動の引退や卒業の節目に、厳しくも温かく導いてくれた男性の先輩や、心から尊敬する恩師へ、感謝の気持ちをそっと花束に託して届ける男子大学生の姿も見られます。

自分自身もカフェ巡りが大好きで、日頃からお世話になっているカフェの店主へ、手土産感覚で気軽にお花をプレゼントする男の子。成人という人生の節目を迎える恋人へ、これまでの歩みとこれからの未来を祝って、少し照れくさそうに花を贈る青年。花に込める想いは、男性それぞれです。

「花を贈る」ということは、決して特別な日だけの高いハードルではありません。お世話になった人へのちょっとした手土産や、日々の暮らしを少しだけ豊かにする1本から、私たちは日常の何気ないやり取りの中に宿る「心の余白」を、さまざまな形でお届けしてまいります。

これは、「こすもす」で実際にあったエピソードです。私たちのお店を訪問いただいていたご家族やカップルの皆さんが、花を通して感謝や愛情を伝えるという物語を紡ぐ。一人ひとりの人生を豊かに彩る存在として、私たちはさまざまな形で花をお届けしてまいります。

男性の日常に“心の余白”を。花と観葉植物がもたらす豊かな時間

現代を生きる人々は、仕事や日々のやるべきことに追われ、無機質なデジタルデバイスや画面に囲まれる時間が少なくありません。有機物である花や観葉植物に触れるひとときは、忙しさをリセットし、自分自身を見つめ直す心の余白を取り戻す、手軽なウェルネス習慣になります。

花や植物を眺めることの心理的・生理的な影響については、複数の研究が行われています。たとえば農研機構は、花を見ることでストレス時に上昇する数値が和らぐ可能性を報告しており、職場に小さな観葉植物を置くこととリラックス感との関係を調べた研究もあります。当店ではこうした知見を、医療的な効果をうたうものとしてではなく、忙しい日常のなかで少し気持ちを切り替えるきっかけとして受け止め、花や観葉植物のある暮らしを提案しています。

あらゆる効率やスピードが求められる現代だからこそ、あえて目の前の植物に向き合い、花に触れることで頭を空っぽにして「無になれる時間」には計り知れない価値があります。

ただ静かに水をやり、言葉を発しない植物の変化をそっと見守る時間。それはたった数分間かもしれませんが、あふれる情報や日々のノイズから解放されて思考をリセットし、本来の健やかな集中力を取り戻す特別なひとときとなるはずです。

加えて、花たちの世話をする過程では、スマートフォンをはじめとしたデジタルデバイスから離れる時間が生まれます。たとえほんの数分だとしても、花たちと向き合うことで生まれるデジタルデトックスの時間は、多忙な毎日にホッとひと息入れる体験となるでしょう。

ちなみに、アート性の高い見た目やDIY的なお手入れが男性に魅力のビカクシダは、地元の大工さんから仕入れています。最初は趣味として始めた植物栽培でしたが、今では専用の部屋を設けて育てるまでに入れ込むようになったという大工さん。手をかけた分だけ立派に育つ。そう言って、今では植物との毎日を楽しんでいるそうです。

住宅ブランドCRAFT CLASS 有限会社スズタカ 代表取締役 鈴木章弘店舗に並ぶ鈴木氏のビカクシダ ※一部異なる商品もございます

当店スタッフの中にも、それほど植物に詳しくなかったものの、お店で出た廃棄間近の植物を自宅に持ち帰って育て始めたことをきっかけに、花や植物の魅力に目覚めた者がいます。日々変化する植物の姿を見るうちに、今では「もっと大きくて本格的な植物を育ててみたい」と、自発的に学びを深めるほど植物を愛するようになりました。

きっかけは、偶然手元にやってきた最初の一つの植物かもしれません。しかし、言葉を発しない植物と対話し、お世話のコツを覚えていくプロセスそのものが、大人の知的好奇心を刺激し、日常に新しい成長の喜びを与えてくれます。

LINEを活用した「気軽に相談できる」窓口の開設

お客様の中には、「花屋になじみがなくて入りづらい」「どんな花を選べばいいかわからない」「手入れの方法がわからない」「自宅に合う花（植物）を知りたい」など、さまざまなお悩みを抱える方がいらっしゃいます。

フラワーこすもすでは、こうしたハードルを下げるため、公式LINEを活用した多忙なビジネスパーソンに向けた相談窓口を開設しました。

- 返信目安：24時間以内- 価格帯ミニギフト：\1,500～花束：\3,000～観葉植物：\400~- ビカクシダ販売時期：通年数量：常時在庫10点前後価格：\15,000～ふたりで始めた小さな店が、地域と歩んだ38年

「生まれ育ったこの町でしっかりと根を張り、コスモスのように誰にでも愛され続けるお店にする」。そんな誓いとともに、昭和63年、夫婦ふたりで始めた小さな花屋が「こすもす」の始まりです。

店名にひらがなを選んだのは、小さな子どもたちにも覚えてもらえるようにという願いからでした。無我夢中で走り抜けた歳月の中で、私たちの背中を見て育った子どもたちは、今では花と地元を愛する大人へと成長し、東京での修行を経て、共に店を支える存在となってくれました。

今回の取り組みは、私たちから子どもへ、そして孫へと想いをつないでいくように、地域の人々にも「心を豊かにしてくれる花の力」を伝えていきたいという、私たちの恩返しの形でもあります。

「こすもす」のロゴには、2人で始めた店が3人になり、やがて多くのお客様に愛されて「花束」になったという物語が込められています。

私たちは今後、人々が日常的に花と触れ合える活動に取り組んでまいります。そこで大切にしていきたいのが、人々を花でつなぐ「想いの循環」です。地域の方々が気軽にお花に触れ、心を休める場所であり続けるために。スタッフ一同で、新しい挑戦を続けてまいります。

店舗概要

- 商号：有限会社フラワーコスモス- 店舗名：フラワーこすもす- 代表取締役：海野 幸司- 所在地：〒990-0301 山形県東村山郡山辺町山辺202- 創業：1988年（昭和63年）- 事業内容：生花・鉢物・観葉植物の販売、フラワーギフト制作、花育イベント運営- URL：https://www.flower-cosmos.com/