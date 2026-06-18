「Tiffany Studios」ｘ「美術館」ｘ「3秒で畳める折り畳み傘」ーー日本初のコラボ

ティファニースタジオの美術館限定シリーズと、Instagram450万再生の次世代折り畳み傘のコラボ

株式会社Alice Intelligence

株式会社Alice Intelligence（代表取締役社長：谷口由利子）は、ティファニースタジオの美術館ライセンスによる限定コレクションに、1秒で整う次世代折り畳み傘 SATTOシリーズを新たに加えました。本コレクションは、Tiffany＆Co.創業者の息子であり、同社の筆頭アーティストディレクターを務めたルイス・C・ティファニーが率いたティファニースタジオの名作を基にした美術館公認の正規ライセンス商品。日本国内での正規取扱いは当社が唯一となります。

Point.1 モース美術館ライセンスのTiffany Studios Collectionデザイン

ルイス・C・ティファニーの装飾芸術をモチーフにした、上品なマグノリア柄を採用。

Point.2 SATTOシリーズならではの形状記憶設計

折りたたみ時に生地が整いやすく、傘をしまう際の手間を軽減。

Point.3 晴雨兼用で、日差しの強い日にも雨の日にも対応

UVカット率99％、遮光率99％の高遮光仕様で、季節を問わず活躍。

Point.4 ワンプッシュ自動開閉で、片手でも扱いやすい

荷物を持っている時や外出先でも、スムーズに開閉可能。

Point.5 高撥水加工により、雨の日の使用後も快適

水切れがよく、使用後の持ち運びや収納時のストレスを軽減。

Point.6 アート性と実用性を兼ね備えたギフトにも適した一本

美術館アートの世界観を日常に取り入れられる、特別感のある折りたたみ傘。

形状記憶加工 3秒でたためる折り畳み傘

サッと整う秘密は、傘裏側に貼られたフィルム加工。

形状記憶加工により、自然と見た目が整います。

美しいアートをいつでもピシッと気品高く保ち、収納時のストレスをゼロに！

ずぼらな人でも一瞬でキレイに畳めるから、

ストレスフリーです

初めての人でも、すぐにキレイに畳めます

世界最高峰のアート

世界屈指のティファニースタジオ・コレクションで知られる「チャールズ・ホスマー・モース美術館」との共同開発です。

世界的なアートの美しさはそのままに、当社の優れた独自開発技術を掛け合わせることで、これまでにない特別なコラボレーション製品を生み出しました。

ティファニースタジオ x 美術館 x 3秒傘

美しさと、高い機能性をこの一本に

世界最高峰のアートをまといながら、現代のライフスタイルに合わせた「ワンプッシュ自動開閉」を採用。

面倒な開閉操作は一切不要。ボタンを押すだけのスマートな動作がで、畳むときの快適性だけでなく、開く際のスムーズさも確保。

途中で手を離しても飛び出さない、安全設計

柄（シャフト）を縮める際、途中で手を離してもバネで逆戻りせず、その位置でピタッと止まる「セーフシャフト機能」を搭載。

一気に押し込む必要がないため、非力な方でも少しずつ段階的に収納できます。

雨を弾き、光を遮る

サッとひと振りで水滴がオフ。しみこみにくい高密度な生地が水滴をしっかり弾きます。

日陰を持ち歩くような「遮光・暑さ対策」

UPF50+の優れた遮光性により、強い日差しによるジリジリとした熱をカット。紫外線99%カット

アートを引き立てる裏面ブラック

表面の美しいティファニー氏の名作"マグノリア"をより一層鮮やかに引き立てます。

美術館ライセンスによる正規品

[表: https://prtimes.jp/data/corp/162355/table/11_1_9537836f0fce0cc48ad1478ec5085c42.jpg?v=202606180252 ]

本コレクションは、世界最大級のティファニースタジオの所蔵を誇るチャールズホスマーモース美術館の監修とライセンスに基づき製作されています。芸術的・文化的価値を有するティファニー氏のデザインを忠実に再現した「美術館公認」 として、インテリアとしても実用品としても、お楽しみいただけます。

コレクションの魅力

アメリカ合衆国フロリダ州にある美術館。ティファニー氏のフェローだったヒュー・マッキーンが、初代館長を務めた。

歴史と芸術の融合：ティファニー&Co.の伝説的デザイナーによる、100年以上前のデザインを現代に。

高い再現性：美術館の所蔵資料を基に忠実に制作。色彩やディテールまで徹底的に再現。

コレクション性：インテリア・ギフトとしても映える逸品。アートファンのみならず、幅広い層に魅力。

ティファニースタジオコレクション ラインナップ

Design: Louis C Tiffany - Magnolia Windowframeマグノリア トートバッグ

白い花びらが咲き誇るトートバッグ。

シンプルな装いに華やぎを添える、上品なアクセント。

持つだけで気分が高まるアートピースのようなバッグです。

楽天市場での購入はこちらから(https://item.rakuten.co.jp/alice00/11tif30002/)

フィールドオブリリーズ 文房具

ティファニースタジオの大作。

Field of Lilies（ユリの野原）

モース美術館に所蔵される、ティファニーチャペルのステンドグラスを元にしたデザイン。

光を浴びて、祈りや希望を思い起こさせる美しいデザインです。

名入れ刻印も可能なので、プレゼントに最適です。

楽天市場での購入はこちらから(https://item.rakuten.co.jp/alice00/71tff30102/)

Design: Louis C Tiffany -Field of Lilies Chapel Stained GlassDesign: Louis C Tiffany -Dragonfly Lamp shadeトンボ ブレスレット

Tiffany＆Co.の製品としても人気がある昆虫モチーフ。ティファニー氏は、花々、昆虫などの自然から受けるインスピレーションを芸術に取り込むことに情熱を注ぎました。

アンティークとしても有名なティファニーランプに模されたデザインが、この「トンボ(Dragonfly)」です。

楽天市場での購入はこちらから(https://item.rakuten.co.jp/alice00/11tif30001/)

2026年、さらに進化したSATTOシリーズ

Louis C Tiffany について :https://alice-int.jp/about-louisctiffany/

過去にはSNS投稿が累計450万回再生、2.8万いいねを突破するなど、大きな反響をいただいたSattoシリーズが、2026年にさらに進化しました。

超大型 折り畳み傘 メガサット2026 最新モデル 1秒で整う形状記憶傘 SATTO

MEGA SATTO 楽天市場販売ページは こちら(https://item.rakuten.co.jp/alice00/11rdv6015/)

2026年 最新モデル 楽天市場SATTOは こちら(https://item.rakuten.co.jp/alice00/11rdv4003/)

piyohome_1さん投稿 SATTO Instagram reelは こちら(https://www.instagram.com/reels/C7wLxg1P3Rw/)

会社概要

会社名：株式会社Alice Intelligence

代表者：代表取締役社長 谷口由利子

所在地：大阪府

事業内容：海外ブランド商品の輸入販売、アートライセンス商品の正規代理店事業、EC事業

公式サイト：https://alice-int.jp/

販売サイト：楽天市場(https://item.rakuten.co.jp/alice00/1jrdv6007-00/) Amazon(https://www.amazon.co.jp/SATTO-%E6%8A%98%E3%82%8A%E3%81%9F%E3%81%9F%E3%81%BF%E5%82%98-%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%8B%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%82%B8%E3%82%AA-%E3%82%B3%E3%83%AC%E3%82%AF%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3-%E3%82%BB%E3%83%BC%E3%83%95%E3%82%B7%E3%83%A3%E3%83%95%E3%83%88/dp/B0H2CTMTNH/ref=sr_1_1?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&crid=2YJW4JKCTSCVG&dib=eyJ2IjoiMSJ9.Ge2lBCHT01uShzDISn9KLw.mEjwCt_Stqc9PGoaKm0Bkpdse3Cd4qxmaa-L5ic33SU&dib_tag=se&keywords=Satto+%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%8B%E3%83%BC&qid=1781656297&sprefix=satto+%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%8B%E3%83%BC%2Caps%2C218&sr=8-1) Yahoo!ショッピング(https://store.shopping.yahoo.co.jp/alicemall/1jrdv6007-00.html?sc_i=shopping-pc-web-result-storesch-rsltlst-img)

ティファニースタジオについて：https://alice-int.jp/about-louisctiffany/

※本コレクション「ティファニースタジオコレクション」は、フロリダ州チャールズ・ホスマー・モース美術館のライセンスを受け、アメリカの美術館商品製造企業であるRainCaperが製造した正規ラインナップです。

※「Tiffany」はTiffany and Company（Tiffany＆Co.）の登録商標です。本記事および販売ページにおける「ティファニー」「Tiffany」を含む表記は、同社創業者の息子であり芸術家のLouis Comfort Tiffany（ルイス・C・ティファニー）氏並びに氏の設立した会社である「Tiffany Studios」を指すものであり、Tiffany＆Co.の商標商品やブランドを意味するものではありません。