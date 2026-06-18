【車内のカビ臭・悪臭を元から解消！W特許技術採用(※1) 】 貼るだけで車エアコン内部を消臭(※2)・防カビ(※3)！

株式会社リベルタ

“喜びを企画して世の中を面白くする”商品を流通させる株式会社リベルタ(本社：東京都渋谷区、東証スタンダード：4935)は、貼るだけで車エアコンの消臭(※2)＆防カビ(※3)ができる「ニオイトルネード 消臭防カビロング 車エアコン用」を2026年6月22日(月)よりリベルタオンラインショップ、ECモール、オートバックスにて順次発売いたします(※4)。

■「ニオイトルネード 消臭防カビロング 車エアコン用」商品ページ： https://liberta-online.jp/products/06006207

車内で気になるニオイとして挙げられることが多いのが、「エアコン臭」や「汗臭」。特に車のエアコン内部は、冷暖房使用時の温度差によって結露が発生しやすく、エアコンフィルターやエバポレーターにカビや雑菌が繁殖しやすい環境です。そのため、送風時に発生する“モワッとしたカビ臭”に悩む方も少なくありません。さらに、タバコ臭や飲食物臭などさまざまなニオイが蓄積しやすく、限られた空間である車内では、一度気になり始めると快適なドライブの妨げになってしまいます。

そこで誕生したのが、「ニオイトルネード 消臭防カビロング 車エアコン用」です。本商品は、活性バイオと植物由来成分「フィトンチッド」を組み合わせた、車エアコン用の消臭・防カビアイテム。微生物が生み出す揮発性物質と植物由来成分の力により、吸気口に貼るだけでエアコン内部までアプローチし、カビ臭をはじめ、タバコ臭・飲食物臭・車特有のこもったニオイをしっかり消臭します(※2)。

また、本商品は、活性バイオとフィトンチッドを活用したW特許技術(※1)を採用。冷暖房による温度変化がある環境下でも、抗菌(※3)・消臭(※2)効果を発揮することが特長です。

さらに、防カビ・抗ウイルス機能も備えているため、ニオイ対策だけでなく、車内環境を快適に保つサポートも可能。約6か月効果が持続する(※5)ため、忙しくてこまめなメンテナンスが難しい方でも、年2回を目安に交換するだけで手軽に車内のカビ・ニオイ対策を続けることができます。また、無香性タイプのため、お気に入りの芳香剤の香りを邪魔せず使用できるのも嬉しいポイントです。

貼るだけで、車内で過ごす時間をより快適に、毎日のドライブ空間を心地よくサポートします。

フィトンチッドとは？

樹木などの植物が自らを守るために放出する天然由来の揮発性成分で、微生物の活動を抑制する働きを持つことから、"天然の空気清浄機能成分"とも呼ばれています。

【Point】

●車エアコン内部を“バイオの揮発性物質”で消臭(※2)・防カビ(※3)

エアコンフィルターやエバポレーターに発生したカビ・雑菌にアプローチし、気になるエアコン臭の発生を抑えます(※2) 。

●活性バイオ×フィトンチッドのW特許技術採用(※1)

活性バイオと植物由来成分「フィトンチッド」を組み合わせた独自技術を採用。

冷暖房による温度変化などの過酷な環境下でも、抗菌(※3)・消臭(※2)効果を発揮します 。

●「カビ臭」だけじゃない！タバコ臭・飲食物臭・車独特臭までしっかり消臭(※2)

悪臭を香りで覆い隠すのではなく、中和・結合・分解することで、車内にこもるさまざまなニオイにアプローチします。

●貼るだけ簡単！約6か月効果が持続(※5)

約6か月効果が持続するため(※5) 、忙しい方でも手軽に車内のニオイ対策を継続できます。

●抗菌・抗ウイルス(※3)でさらに安心

消臭・防カビに加え、抗菌・抗ウイルス効果も発揮(※3) 。快適な車内環境づくりをサポートします。

【商品概要】

商品名：ニオイトルネード 消臭防カビロング 車エアコン用

価格：1,518円(税込)

成分：微生物(バチルス属)、植物性揮発成分、ペパーミント精油、シソ精油

内容量：1g

販路：リベルタオンラインショップ、ECモール、オートバックスにて順次発売(※4)

【トルネードシリーズラインナップ】

販路：全国のホームセンター、ドラッグストア、スーパーマーケット、 総合スーパー、バラエティショップ、家電量販店、リベルタオンラインショップ、ECモール(※4)

〈竜巻洗浄(※6)〉 と〈発泡パワー〉で、カビもニオイもごっそり洗浄(※7)！

おもしろいほど効果が見える(※8)酸素系洗濯槽クリーナー

商品名：カビトルネード Neo 縦型用

価格：880円(税込)

内容量：〈A剤〉200g 〈B剤〉16g

成分：A剤：過炭酸ナトリウム、抗菌剤(銀ゼオライト) B剤：発泡促進剤

「カビトルネード Neo 縦型用」商品ページ：

https://liberta-online.jp/shop/products/06007010

商品名：カビトルネード Neo ドラム式用

価格：880円(税込)

内容量：〈A剤〉100g 〈B剤〉8g

成分：A剤：過炭酸ナトリウム、抗菌剤(銀ゼオライト) B剤：発泡促進剤

「カビトルネード Neo ドラム式用」商品ページ：

https://liberta-online.jp/shop/products/06007011

プロ(※9)の技術を再現！一夜漬け洗浄で年代物カビも根こそぎ溶かす(※10)

塩素系洗濯槽クリーナー

商品名：カビトルネード Premium 塩素系洗濯槽クリーナー

価格：1,848円(税込)

内容量：400g（200g×2）

成分:ジクロロイソシアヌル酸塩、アルカリ剤（ケイ酸ナトリウム）、界面活性剤（ポリオキシエチレンアルキルエーテル）

「カビトルネード Premium 塩素系洗濯槽クリーナー」商品ページ：

https://liberta-online.jp/shop/products/06006996

【風呂釜洗浄のプロ監修(※11)】

業者レベルの洗浄効果を体験(※10)追いだき口から”ヘドロ汚れ”が大噴出！

商品名：ヘドロトルネード 風呂釜洗浄

価格：2,970円（税込）

セット内容: A剤150g、B剤200g、洗浄カップ

成分: A剤：スルファミン酸(94％)、クエン酸 / B剤：過炭酸ナトリウム、炭酸ナトリウム、重炭酸ナトリウム、抗菌剤(銀ゼオライト)

「ヘドロトルネード 風呂釜洗浄」商品ページ：

https://liberta-online.jp/shop/products/06003500

※1 特許第6929504号取得済み。特願2022-181923出願中。 ※2 使用環境によって異なります。すべてのニオイに効果があるわけではありません。 ※3 使用環境により異なります。すべての菌・ウイルスに効果があるわけではありません。 ※4 一部取り扱いのない店舗もございます。※5 自社試験済み。使用環境により異なるため効果を保証するものではありません。※6 洗濯槽を回すことによる。 ※7 すべての菌やにおいを除去するわけではありません。 ※8 洗濯機の構造上、基本縦型のみ。 ※9 一般社団法人日本洗濯機クリーニング協会 ※10 環境によって効果は異なります。すべての菌や汚れに効果があるわけではありません。 ※11 一般社団法人抗菌防カビ清掃技術研究所

【本件に関するお問い合わせ】

株式会社リベルタ 日雑事業部 PR担当 横田・石村

TEL：03-5489-7667 FAX：03-5489-7686 Mail：press@liberta.net

お客様お問い合わせ先：0120-718-456（平日9：00～18：00）