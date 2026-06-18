ザクザク氷とシュワシュワ炭酸の夏限定ドリンクが登場　ザ・クラッシュソーダ

B-R サーティワン アイスクリーム株式会社

B‐R サーティワン アイスクリーム株式会社（所在：東京都品川区上大崎3-1-1／代表取締役会長兼社長 CEO ジョン・キム：東京証券取引所(スタンダード市場)：2268）は、2026年6月23日（火）から8月31日（月）まで「ザ・クラッシュソーダ」を発売します。ザクザク氷とシュワシュワ炭酸の組み合わせで暑い夏にぴったりの「ザ・クラッシュソーダ」 が今年も登場します。毎年大人気の「メロン＆ブルー」がさらにおいしくなったことに加え、今年は新作の「白桃＆マスカット」が仲間入り！カラフルな2層のドリンクにお好きなアイスクリームを組み合わせて、この暑い夏を爽やかにおいしく楽しもう！

商品詳細

ザ・クラッシュソーダ 白桃＆マスカット

人気の2つのフルーツの組み合わせ！フレッシュなもぎたての桃をイメージしたシロップと、芳醇なマスカットが香る甘いシロップを絶妙なバランスで合わせた、果汁感が感じられるジューシーな味わいです。そのまま飲むのも、混ぜて味変を楽しむのもおすすめです。

ザ・クラッシュソーダ メロン＆ブルー

毎年人気の定番フレーバーがさらにおいしくリニューアル。お子様から大人まで大人気のメロンソーダのような味わいをより強く感じられるように、メロンソーダ感をUP！メロンとブルーの2つのシロップを合わせて、よりメロンソーダ味になるようなバランスにこだわりました。パワーアップしたおいしさをお楽しみください！

※お好きなスモールサイズのアイスクリームを1コ選べます。

【価格】 640円 ※価格は税込み表示です。

【販売期間】 2026年6月23日（火）～8月31日（月）

※なくなり次第終了

バスキンロビンスブランドは、世界52カ国・7,700店以上を持つ、世界最大のアイスクリーム専門店チェーンです。

1,400種類以上のオリジナルフレーバーの中から季節にあわせた31種類のアイスクリームを店舗で提供しています。

創業以来“We make people happy.(R)” を理念に掲げ、

アイスクリームを通じてお客様に幸せをお届けする事をモットーとしています。