バトンズ、高知県事業承継・引継ぎ支援センターと連携し「高知未来マッチングサイト」を公開

株式会社バトンズ

M&A・事業承継支援プラットフォーム「BATONZ（バトンズ）」を運営する株式会社バトンズ（本社：東京都港区、代表取締役CEO：神瀬悠一、以下バトンズ）は、高知県事業承継・引継ぎ支援センターおよび一般社団法人高知県UIターンサポートセンターが運営する高知県移住ポータルサイト「高知家で暮らす」と連携し、売り手をオープンネーム（実名）で掲載する事業承継マッチングサイト「高知未来マッチングサイト」を公開いたします。

【背景】

高知県では経営者の高齢化と後継者不在が深刻な課題となっており、多くの優れた事業が廃業の危機にさらされています。帝国データバンクの『全国「後継者不在率」動向調査（2025年）』によると高知県では63.2%の企業が後継者不在となり全国平均（50.1%）を上回っています。このような状況を打開するため、高知県事業承継・引継ぎ支援センターおよび「高知家で暮らす」と連携し、オープンネームによる積極的な情報発信で、事業承継の活性化を目指します。

今回の連携により、県外からの移住・UIターン希望者へも広く周知を図ることで、県内外の幅広い層に高知県内の企業の事業承継を促進します。

【主な特長】

・売り手をオープンネームで掲載し、透明性の高いマッチングを実現

・高知県事業承継・引継ぎ支援センターが成約までの伴走支援を担当

・バトンズの全国30万者超の買い手ネットワークを高知県内のM&A案件のマッチングに活用

【サイト概要】

サイト名：高知未来マッチングサイト

URL ：https://batonz.jp/lp/kochi_mirai_matching/

公開日 ：2026年6月18日

運営 ：株式会社バトンズ

【M&A・事業承継支援プラットフォーム「BATONZ（バトンズ）」について】

「誰でも、何処でも、簡単に、自由に、M&Aが出来る社会を実現する」ことをビジョンに掲げ、あらゆる会社／事業のバトンタッチを実現しています。M&A・事業承継支援プラットフォーム「BATONZ」は、専門家サポートとDXを組み合わせた最先端のM&A支援サービスの提供により、ユーザー数・案件数・成約件数において業界シェアNo.1※のM&A・事業承継支援プラットフォームです。

※M&Aプラットフォーム市場におけるユーザー数・案件数・成約件数2021～2025年度（見込値を含む）No.1 出典：デロイト トーマツ ミック経済研究所 （2025年11月発刊）「国内ビジネスマッチングプラットフォーム市場の現状と展望【2025年版】」 (mic-r.co.jp)

【会社概要】

会社名：株式会社バトンズ （https://batonz.jp/company/）

所在地：東京都港区港南1-8-23 Shinagawa HEART 10階

代表者：代表取締役CEO 神瀬悠一

事業内容：M&A総合プラットフォーム「BATONZ（バトンズ）」の企画・開発・運用

（https://batonz.jp/）

人材紹介サービス「LANNERZ（ランナーズ）」の企画・開発・運営

（https://batonz.jp/lp/lannerz/：職業紹介許可番号(https://batonz.jp/lp/lannerz/%EF%BC%9A%E8%81%B7%E6%A5%AD%E7%B4%B9%E4%BB%8B%E8%A8%B1%E5%8F%AF%E7%95%AA%E5%8F%B7) 13-ユ-318789）

上場市場：東京証券取引所 グロース市場 証券コード 554A

設立：2018年4月