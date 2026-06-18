【栄光ゼミナール】山科校、2026年5月リニューアル開校

株式会社増進会ホールディングス

株式会社増進会ホールディングス（Ｚ会グループ）のグループ会社、株式会社栄光（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：下田勝昭）は、「栄光ゼミナール山科校」を2026年5月にリニューアル開校しました。

受験対策・定期テスト対策・内部進学対応の進学塾 栄光ゼミナール山科校

詳細を見る :https://link.eikoh.jp/4vwjj6d

栄光ゼミナール山科校は、小学生・中学生・高校生を対象とした、グループ指導と個別指導の進学塾です。

グループ指導では、中学受験と高校受験、それぞれの志望校や学習目的に合わせてコースを開講しています。それぞれのコースで専門性の高い教師が、お子さまの性格・学習状況に寄り添った指導を行い、第一志望校合格を目指します。

個別指導では、先生と隣り合わせで学ぶので、いつでも質問ができます。先生1人につき生徒2人の授業形式で、受験対策はもちろん、定期テスト対策や中高一貫生の内部進学対策など、様々な学習目的に合わせて丁寧に指導します。

栄光ゼミナール山科校は、疲れにくい机・椅子を用いたグループ授業教室や個別指導室、授業のない日も利用できる専用の自習室など、小学生・中学生・高校生が学習目標達成を目指す上で最適な学習環境を整えています。

栄光ゼミナール山科校について

グループ指導教室：教師やクラスメイトとコミュニケーションがとりやすい少人数クラスで、質問しやすい雰囲気を大切にしています。個別指導室：教室の机や椅子は、疲れにくく学習に集中できるように設計されています。先生がいつも隣にいるため、自分のペースで学習でき、いつでも質問できます。自習室：静かで学習に集中できるブースタイプの自習室。塾の授業がない日も学校の宿題などで利用いただけます。

＜名称＞

栄光ゼミナール山科校

＜リニューアル開校日＞

2026年5月28日（木）

＜住所＞

京都府京都市山科区竹鼻竹ノ街道町70 太藤ビル2階

JR山科駅から徒歩4分

＜TEL＞

050-1796-8567（受付時間：火～土 14:00～21:00、日・月を除く)

＜対象＞

小学1年生～高校3年生

＜その他＞

夏期講習が体験料金で受講できるキャンペーンを実施中

※詳細は教室までお問い合せください。

栄光ゼミナール山科校を詳しく見る :https://link.eikoh.jp/4vwjj6d

リニューアル記念「夏の学習相談会」

栄光ゼミナール山科校では、リニューアルに伴い、夏の学習相談会を開催します。授業風景や学習環境を見学できるほか、担当者がお子さま一人ひとりにあった学習を提案します。詳細は、教室までお問い合わせください。

開催日：6月27日（土）・7月4日（土）・7月11日（土）

7月19日より夏期講習スタート！体験申し込み受付中

夏期講習が体験料金で受講できるキャンペーンを実施中です。詳細は教室までお問い合わせください。

栄光ゼミナールの夏期講習 :https://link.eikoh.jp/4v2m7Ik

【お客様からのお問い合わせ先】

栄光ゼミナール お客様専用フリーダイヤル

TEL：0120-315-853 （受付時間：月～土 10:00～21:00 、日・祝 10:00～18:00)